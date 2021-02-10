Муфтият Кыргызстана временно возглавил Жоробай Шергазыев

09:07 12.02.2021

Жоробай Шергазыев исполняет обязанности муфтия



Предыстория: Совет улемов принял отставку муфтия Максата Токтомушева

Согласно уставу ДУМК, обязанности муфтия до избрания исполняет заместитель муфтия. В этом случае это Жоробай ажы Шаргазыев.



Как сообщили в пресс-службе муфтията, другой заместитель муфтия Кадыр Маликов временно сложил полномочия по семейным обстоятельствам.



Совет улемов 11 февраля принял отставку муфтия Максатбека Токтомушева.