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|Муфтият Кыргызстана временно возглавил Жоробай Шергазыев
09:07 12.02.2021
Жоробай Шергазыев исполняет обязанности муфтия
Предыстория: Совет улемов принял отставку муфтия Максата Токтомушева
Согласно уставу ДУМК, обязанности муфтия до избрания исполняет заместитель муфтия. В этом случае это Жоробай ажы Шаргазыев.
Как сообщили в пресс-службе муфтията, другой заместитель муфтия Кадыр Маликов временно сложил полномочия по семейным обстоятельствам.
Совет улемов 11 февраля принял отставку муфтия Максатбека Токтомушева.