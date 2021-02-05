Громогласный призыв к молитве и ликвидация "черных списков". Религиозные реформы Ш.Мирзиеева, - Фаррух Абсаттаров

09:18 12.02.2021

Какие свободы вернул Шавкат Мирзиеев в сферу религии?

После прихода к власти Шавката Мирзиеева наблюдаются позитивные шаги по обеспечению религиозных свобод. В частности, в Узбекистане постепенно открываются мечети, которые раньше были закрыты, вернулся громогласный звук азана, который раньше был запрещен, в стране впервые был опубликован Священный Коран - Мусхафи шариф, стали проводиться конкурсы чтецов Корана. Была закрыта тюрьма Жаслык, которую в народе называли "попадешь и не вернешься", помилованы тысячи заключенных, арестованных из-за религиозных убеждений, отменены "черные списки" религиозных граждан.



Конечно, такие позитивные изменения не могли не повлиять на международный имидж страны. В 2018 году Узбекистан был исключен из "черного списка" США по свободе вероисповедания, в декабре 2020 года – из "Списка государств под особым наблюдением" по свободе вероисповедания (Special Watch List).



2 августа 2019 года постановлением президента была закрыта тюрьма Жаслык в Каракалпакстане, в народе – символ пыток и истязаний, а заключенные были переведены в другие тюрьмы в зависимости от вида назначенного наказания. Также, представители главного управления исполнения наказаний сообщили, что с 2016 года заключенным тюрем Узбекистана было разрешено молиться и соблюдать пост без нарушения распорядка дня.



В Узбекистане положен конец практике занесения в черный список людей, причастных к запретным экстремистским группировкам, проявившим склонность или попавшим туда по ошибке.



Количество паломников в Умру в 2018 году увеличилось с 6 тысяч человек до 10 тысяч. К 2019 году было полностью отменено ограничение на количество паломников, и разрешено не ограничивать количество людей, желающих совершить это священное путешествие.



Число совершающих хадж в 2017 году было увеличено с 5200 до 7200. С февраля 2020 года были запущены авиарейсы Ташкент-Медина. Вместе с тем, туристическим фирмам не разрешалось организовывать паломничества в Умру и Хадж. Это вызвало недовольство многих предпринимателей и международных организаций по правам человека, а также привело к монополизации очередной сфере рынка.



В 2018 году на основании постановления президента был создан фонд "Вакф". Благотворительный общественный фонд получил возможность распоряжения средствами, поступающими на 3 счета: благотворительный, вакф и закят (ушр, фидя, фитр). Сначала ходили сомнительные слухи о деятельности фонда, но организация смогла помочь тысячам больных, семьям, оказавшимся в затруднительном положении, и студентам. Сейчас новый руководитель поставил новые цели перед организацией и стремится вперед.



Разрешение произнесения одного из символов ислама - призыва на молитву с громкоговорителями растопило миллионы сердец, и это – не преувеличение. Ведь наш народ много лет ждал этого звука. Люди боялись даже записать звук призыва на молитву на телефон. А сегодня с высоких минаретов раздается громогласный звук азана.



В стране, пусть медленно, но открываются или реконструируются ранее закрытые мечети. По данным ведомства мусульман Узбекистана, в последние годы открыто 40 новых мечетей, более 500 были отремонтированы. По состоянию на 26 января 2021 года, количество мечетей в Узбекистане составляет 2081.



Однако, эти цифры показывают, что у наших соседей с меньшим количеством населения - больше мечетей. В редакцию поступают заявления от сотен граждан, которые подали документы, но не могут получить разрешения на открытие мечети.



В 2020 году Министерство внутренних дел сделало официальное заявление о свободном доступе несовершеннолетних детей в мечети в сопровождении близких, и это было очень отрадно.



В ходе операции "Мехр", проведенной по инициативе и под контролем президента в 2019-2020 годах, более 300 наших соотечественников были эвакуированы с территорий военных действий на Ближнем Востоке. Они были размещены в специальных санаториях, обеспечены горячей едой и одеждой, за ними закрепили врачей, психологов и учителей, им восстановили документы, подтверждающие личность. Представитель комитета по делам религии Музаффар Камилов заявил, что со временем и мужчин тоже эвакуируют в рамках операции "Мехр", если только "их руки не обагрены кровью".



В городе Ташкенте, по инициативе президента, строится Центр исламской цивилизации. Шавкат Мирзиеев лично несколько раз ознакомился с ходом строительства этого центра, предназначенного для развития исламской науки и изучения нашего богатого исторического наследия.



В 2018 году, по инициативе президента, были проведены конкурсы чтецов Корана на районном, областном и республиканском уровне, в которых приняли участие тысячи чтецов и чтиц Корана, заучивших его и запечатлевших в своем сердце. Победивший в конкурсе Юлдашбек кори Нуриддинов получил приз – автомобиль Gentra.



Однако, с 2018 года конкурсы чтения Корана и хадисов, состоявшиеся по инициативе президента в республиканском масштабе, больше не проводились на таком широком уровне.



Президент признал труд шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, нашего современника, имя которого ранее не упоминалось в официальных кругах. Мирзиеев встретился с сыновьями шейха, распорядился назвать крупную мечеть в городе Ташкенте его именем, и отметил необходимость изучения богатого научного наследия этого человека.



Также, в издательстве "Хилол нашр", основы которого заложил Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, впервые в истории Узбекистана начали публиковать Мусхафы.



Вместе с тем, в результате активизации общества были подняты проблемы, сохранившиеся в течение многих лет. В 2018 году принуждение сотен молодых людей на рынке "Малика" сбривать бороды вызвало негативные отклики организаций по правам человека, международных изданий и широкой общественности, а также причинило серьезный ущерб имиджу правительства.



Затем, бывший хоким Ферганы Шухрат Ганиев подвергся критике общественности за его высказывания по поводу женщин, носящих платки.



В тот же день, когда слова Ганиева распространились в Интернете, Шавкат Мирзиеев на церемонии в Куксарае заявил, что в Узбекистане никто никогда не запрещал носить платки, и уверил, что нет повода для беспокойства.



"В социальных сетях поднимаются разные вопросы, об узбекских платках, об узбекской одежде. Все это – священный символ узбекской матери. В Узбекистане никто никогда не будет против того, чтобы наши дорогие матери и сестры носили такую одежду" - сказал Мирзиеев.



Как мы уже говорили выше, при Шавкате Мирзиееве было сделано много для обеспечения свободы вероисповедания, многие нелогичные запреты были отменены. Люди почувствовали эту свободу, на мероприятиях и в общественных местах стали приводить цитаты из Корана и хадисов, начали свободно говорить о своих убеждениях. На самом деле, это обычное для демократического государства явление стало важным фактором, чтобы почувствовать свободу, начавшуюся с 2016 года.



Следует сохранить эту свободу и постепенно адаптировать ее к международным демократическим принципам.



Фаррух Абсаттаров



перевод: Вадим Султанов,

Анастасия Ткачева



5.02.21