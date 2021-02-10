Мектепы елбасизма. В KZ построят еще два "Назарбаев Университета"

09:22 12.02.2021

Премьер-министр Аскар Мамин рассказал, в каких городах Казахстана к 2022 году планируется создать два вуза по типу Назарбаев Университета, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"К 2022 году будут созданы два передовых региональных вуза по опыту Назарбаев Университета в городах Петропавловск и Шымкент", - сообщил Мамин на расширенном заседании фракции партии Nur Otan в Мажилисе.



Также, по его словам, стипендии студентов планируется увеличить в два раза, магистрантов и докторантов - в полтора раза.



В ноябре 2020 года Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане по опыту Назарбаев Университета будут созданы два региональных вуза. Глава государства отметил, что основой экономики знаний должны стать современные исследовательские университеты, вошедшие в глобальную систему образования и инноваций.