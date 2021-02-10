 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 12.02.2021
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09:26  Трижды менявшей дату рождения Саре Назарбаевой стукнуло 80!
09:22  Мектепы елбасизма. В KZ построят еще два "Назарбаев Университета"
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08:56  Святые отцы и Шерлок Жапар-Холмс. КырПрез лично раскрыл афер-схемы в муфтияте
08:53  Все смешалось в доме казахских "уятмен-офф", - В.Майлин

08:48  Жапар-Кадры-4. Матерый аферист Шыкмаматов возглавил Агентство по продвижению и защите инвестиций Киргизии
08:36  Китай готовится задушить США в объятьях, - "СП"
08:29  Аппараты не той системы. Родня и коллеги экс-главы Упрздрава Мангистауской области Жаманбаевой пытаются вырвать ее из лап "правосудия"
08:20  "Теперь никто не будет знать, какую махаллю я посещу", - Ш.Мирзиеев стал совсем загадочным
02:56  Навруз-2021 в Таджикистане отметят скромнее, чем в прошлом году
00:31  Лукашенко обещает уйти, если протесты прекратятся, - А.Ходасевич
00:10  Талгарский расстрел 11.02.1921. Злодеяния Семиреченской ЧК (история)
Четверг, 11.02.2021
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21:51  Эр-Рияд встал на путь исправления прав человека, - М.Беленькая
20:55  Прорыва в отношениях Пекина и Вашингтона пока не наблюдается, - В.Скосырев
19:26  Стратегия "нулевого Covid" - стоит ли верить в нее? - Венсан Борденав
19:04  Задержан за "крупную взятку" судья ВерхСуда Казахстана. Имя героя пока не названо
18:55  Капчыгай. На таджико-кыргызской границе опять предгрозовой напряг...
18:35  ЖапарКадры-3. Отдел обороны КырКабмина возглавил Абдик Халмурзаев - братишка вора в законе Камчи Кольбаева
16:48  Распад СССР: как после краха империи появилась наследственная аристократия, - М.Романов
16:45  Умер Ларри Флинт - порно-король Запада
16:41  Европа превращается в этический Рейх, - К.Богомолов
15:19  "Прекратить геноцид!" Казахи из Китая требуют освободить родных в Синьцзяне
15:15  УзбПравительство затвердило "дорожную карту" по "поэтапному полному переходу узб-языка на латиницу"
14:40  Выпущен на свободу турок Челик - убийца российского летчика подполковника Пешкова
14:35  Берлин спасал "Северный поток – 2" "грязной сделкой" с Америкой
14:32  Что мешает созданию общего рынка газа ЕАЭС
14:26  Русский Самарканд: рождение знаменитого бульвара
14:11  Откажется ли Турция при Байдене от российских С-400? - А.Арешев
12:26  Проблемные банки Таджикистана все еще не вернули вкладчикам более $90 миллионов
12:07  Россию может ждать глобальный успех из-за вакцины "Спутник V": Washington Post
11:23  В Казахстане пройдет он-лайн перепись населения
11:10  Прожиточный минимум в Кыргызстане: Очень похоже на обман для всех, - "ВБ"
10:01  Что такое этноцид. Страх и ненависть на Украине, - Александр Маслов
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09:49  Ввиду "неопровержимых доказательств". ГКНБ задержал экс-муфтия Кыргызстана Максата Токтомушева
09:14  ЖапарКадры-2. Новый мэр Бишкека Кудайбергенов третий год судится с... мэрией Бишкека из-за участка земли
08:57  КНДР отказывается от капитализма и возвращается к экономике чучхе, - Г.Петров
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08:37  Казахский род кожа (ходжа) не станет арабским
08:23  Глупо отказываться от российского газа и... покупать российскую нефть, - Рикард Хусу
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00:06  Реджеп Эрдоган готов к обнулению конституции, - "Къ"
00:02  Франция грозит Китаю из-под воды. Париж послал на Тихий океан атомную субмарину
Среда, 10.02.2021
22:28  Турция хочет разменять С-400 на курдов, - И.Субботин
20:55  Учебники казахского языка не выдерживают критики - депутат Аймагамбетова
20:50  Китаю грозят устроить настоящий QUAD. США создают "азиатское НАТО" для сдерживания Пекина
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Трижды менявшей дату рождения Саре Назарбаевой стукнуло 80!
09:26 12.02.2021

Супруга Елбасы Сара Назарбаева отмечает свой 80-летний юбилей, передает Tengrinews.kz.

Сара Назарбаева (девичья фамилия Конакаева) родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. Она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева в 1962 году. Через год у молодой пары родилась дочь Дарига. Вскоре на свет появились Динара и Алия Назарбаевы.

Пока дочери росли, Сара Назарбаева редко появлялась на публике. Как только дети стали самостоятельными, она активно занялась общественной деятельностью. С февраля 1992 года она является основателем и президентом Международного детского благотворительного фонда "Бобек" ("Малыш").

Летом 1994 года она стала президентом фонда "SOS - детские деревни Казахстана". В 1999 году возглавила попечительский совет благотворительного фонда "Демография".

За выдающиеся заслуги в области благотворительности и милосердия Сара Назарбаева удостоена множества наград международных организаций. Среди них такие весомые, как Международная премия Всемирной организации здравоохранения им. Ихсана Дограмачи, международная премия Unity, премия "Курманджан Датка". Она удостоена золотой медали имени Чингиза Айтматова "За великий вклад в философию самопознания". Из рук Софи Лорен Сара Назарбаева получила международную премию "Золотое сердце", учрежденную Красным Крестом России и вручаемую за многолетнюю деятельность, направленную на поддержку подрастающего поколения.

В 2010 году она удостоилась награды Международного фонда SOS Kinderdorf International - "Золотого кольца", которое вручается женщинам, посвятившим свою жизнь детям из детских деревень SOS Kinderdorf.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613111160
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