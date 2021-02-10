Трижды менявшей дату рождения Саре Назарбаевой стукнуло 80!

09:26 12.02.2021

Супруга Елбасы Сара Назарбаева отмечает свой 80-летний юбилей, передает Tengrinews.kz.



Сара Назарбаева (девичья фамилия Конакаева) родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. Она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева в 1962 году. Через год у молодой пары родилась дочь Дарига. Вскоре на свет появились Динара и Алия Назарбаевы.



Пока дочери росли, Сара Назарбаева редко появлялась на публике. Как только дети стали самостоятельными, она активно занялась общественной деятельностью. С февраля 1992 года она является основателем и президентом Международного детского благотворительного фонда "Бобек" ("Малыш").



Летом 1994 года она стала президентом фонда "SOS - детские деревни Казахстана". В 1999 году возглавила попечительский совет благотворительного фонда "Демография".



За выдающиеся заслуги в области благотворительности и милосердия Сара Назарбаева удостоена множества наград международных организаций. Среди них такие весомые, как Международная премия Всемирной организации здравоохранения им. Ихсана Дограмачи, международная премия Unity, премия "Курманджан Датка". Она удостоена золотой медали имени Чингиза Айтматова "За великий вклад в философию самопознания". Из рук Софи Лорен Сара Назарбаева получила международную премию "Золотое сердце", учрежденную Красным Крестом России и вручаемую за многолетнюю деятельность, направленную на поддержку подрастающего поколения.



В 2010 году она удостоилась награды Международного фонда SOS Kinderdorf International - "Золотого кольца", которое вручается женщинам, посвятившим свою жизнь детям из детских деревень SOS Kinderdorf.