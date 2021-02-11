Байден и Китай, или Что такое американские правила, - В.Пироженко

09:52 12.02.2021

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 11.02.2021



КНР не будет безоговорочно подчиняться правилам, установленным Вашингтоном



Джо Байден прояснил позицию США по основным вопросам внешней политики. В своей программной речи в Госдепе 4 февраля он определил главными противниками США Китай и Россию, а в интервью CBSN 7 февраля конкретизировал позицию США в отношении КНР.



Главная претензия Байдена к Китаю состоит в том, что у китайской державы "растут амбиции соперничать с Соединенными Штатами" (это же надо!), а Россия, оказывается, опасна тем, что "разрушает американскую демократию" (хотя никто не разрушал ее больше самих американцев).



Байден назвал Китай "самым серьезным конкурентом" США и пообещал противостоять ему на многих направлениях. И еще заметил, что США "будут конкурировать с позиции силы", но не так, как делал Трамп; мол, при новом президенте Америка сосредоточится "на международных правилах дорожного движения".



Другими словами, Байден подтвердил двухпартийное согласие по вопросам политики Вашингтона на китайском направлении и намерение продолжать политику двух предшествующих администраций. И Обама, и Трамп также называли Китай "стратегическим конкурентом", но команда Байдена готовится конкурировать с китайцами с помощью других тактических приемов.



В частности, у Байдена не будет разногласий с Трампом в вопросах "прав человека". Стало быть, по проблемам Гонконга, Синьцзяна, Тибета, которые традиционно используются Вашингтоном как повод для вмешательства во внутренние дела КНР, все останется, как при Трампе.



По-прежнему остро будет формулироваться при новом президенте политика США в отношении Тайваня. Байден не собирается учитывать интересы КНР в этом вопросе; на церемонию инаугурации 20 января был приглашен представитель Тайваня в Вашингтоне. Это первое с 1979 года приглашение такого рода. Преемственность в игнорировании принципа "одного Китая" подчеркнута даже на символическом уровне: Трамп, вступая в должность, принял по телефону поздравления с победой на выборах от главы тайваньской администрации Цай Инвэнь и демонстративно сделал это достоянием гласности через Twitter.



Признание КНР глобальным стратегическим конкурентом США повлечет продолжение старой стратегии сдерживания КНР в Азии. Напомним, что Национальная военная стратегия нацеливает США на соперничество с Китаем и Россией с 2015 года. Ее положения подтверждены и развиты в Стратегии национальной безопасности (декабрь 2017 г.) и в Стратегии национальной обороны (январь 2018 г.).



Что касается отличий в тактике противостояния с Китаем, они, вероятно, будут касаться отказа от непредсказуемых ходов в игре на повышение ставок. Возможно, произойдет отказ от простых одноходовых схем для получения сиюминутных выгод ценой ущерба американским производителям, как в ситуации со сбором дополнительных доходов с китайского импорта в целях сокращения торгового дефицита с Китаем. Вероятно, Байден выберет для ослабления КНР сочетание торгово-экономического, военного, информационно-психологического давления и провокаций. И это делает политику США при Байдене более опасной для Китая, чем лобовые и незатейливые нападки Трампа.



Китайские эксперты ожидают, что "китайская политика администрации Байдена... унаследует определенные составляющие стратегии Трампа, в то время как с точки зрения тактики будет продолжать подходы Обамы". Они обращают также внимание на стремление Байдена выработать общую позицию в отношении Китая со своими союзниками в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, чего не было при Трампе.



Пытаясь понять смысл определений Байдена, характеризующих его будущую китайскую политику, в Китае задаются вопросом, что означает для новой администрации понятие "жесткая конкуренция". Поскольку Байден говорит и о "жесткой конкуренции", и о "международных правилах", китайские эксперты ставят на первый план либо стремление администрации Байдена к противостоянию с КНР, либо обещание "не вступать в конфликт" (играть по правилам).



При этом без ответа остается главный вопрос, который в КНР формулируют так: "Хотели бы США установить правила совместно с Китаем или заставить Китай следовать правилам, установленным США и их союзниками?"



В редакционной статье Global Times говорится, что КНР не против здоровой конкуренции, "какой бы жесткой она ни была". Да и насчет "правил" возражений быть не может. Однако проблема в том, что в центр международных правил США ставят исключительно собственные интересы, не принимая ничего другого. "Если эти правила принесут пользу США, они останутся правилами и впредь. Если они будут восприниматься как неблагоприятные для США, то они пойдут против этих правил… Когда США говорят о правилах, это часто включает вмешательство во внутренние дела Китая" и навязывание "демократии западного образца".



Китайские эксперты указывают на принципиальную разницу в целях конкуренции между США и КНР. США рассматривают Китай как помеху к восстановлению своей мировой гегемонии, Китай же конкурирует с Соединенными Штатами не за "позицию № 1 в мире и не за гегемонию", а за право "на собственное развитие и национальное возрождение".



Между тем в условиях конкуренции правила должны писаться обеими сторонами.



Как говорит Шэнь И, профессор Школы международных и общественных отношений Университета Фудань в Шанхае, КНР не будет безоговорочно подчиняться правилам, установленным Вашингтоном.



Примечательно, что в Китае появляются предложения не ждать пассивно дальнейших шагов новой администрации, а взять на себя инициативу формирования китайско-американских отношений. Указывается при этом на сокращение разрыва "в национальной силе" между КНР и США. Разрыв в силе двух сверхдержав действительно сокращается.



В целом в Китае нет иллюзий относительно готовности Вашингтона следовать правилам в международных отношениях, когда Соединенным Штатам эти правила становятся неудобны. Последние примеры – выход США из Парижского соглашения по климату и из иранской ядерной сделки.