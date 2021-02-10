Из пулемета-робота. Стали известны подробности убийства иранского ученого-ядерщика Фахризаде моссадовцами"

10:37 12.02.2021

11 февраля 2021, Алина Назарова

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит "группой Моссада" при помощи автоматического оружия весом в одну тонну, незаконно ввезенного в Иран по частям.



По словам источников газеты Jewish Chronicle, в команде, осуществившей покушение, было более 20 человек, в том числе граждане Израиля и Ирана. "Слава Богу, мы вытащили всех наших людей, и они никого не поймали. Они даже и близко не подошли", – рассказал один из источников.



Утверждается, что исполнители убийства наблюдали за Фахризаде в течение восьми месяцев. Во время нападения они управляли оружием на расстоянии. В результате ученый был убит очередью из 13 пуль из "сверхточного" оружия, ни его жена, ни 12 телохранителей не пострадали, передает MIGnews.com.



Оружие было установлено на кузове грузовика Nissan и взорвалось после исполнения, таким образом улики были уничтожены. "Изготовленное на заказ оружие, которым агенты на земле управляли дистанционно, наблюдая за целью, было столь тяжелым, потому что в нем была бомба, уничтожившая улики после убийства", говорится в статье.



Издание также уточняет, что США не были причастны к убийству. Израильские аналитики считают, что убийство Фахризаде увеличило время, которое потребуется Ирану для создания ядерного оружия, с трех с половиной месяцев до двух-пяти лет.



Напомним, 27 ноября в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным иранских СМИ, Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля.



Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит "Моссадом", так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Израиль убийством Фахризаде хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке. Москва осудила убийство ученого.