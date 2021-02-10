Аркадаг назначил своего сына Сердара вице-премьером - главой Высшей контрольной палаты Туркмении

12:33 12.02.2021

Президент Туркменистана назначил своего сына вице-премьером

Президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара вице-премьером и председателем высшей контрольной палаты (государственный контрольный орган по финансово-экономическим вопросам), а также ввел его в состав Государственного совета безопасности страны.



Как передает Turkmenportal, для этого глава государства расширил число заместителей премьер-министра.



Согласно постановлению, должность введена "в целях дальнейшего совершенствования работы Кабинета Министров и Государственного совета безопасности, а также усиления контроля за государственной собственностью, в том числе за хозяйским использованием финансовых средств и разрешительными по ним операциями согласно законодательству".



Президент также сообщил, что в обязанности нового вице-премьера войдут цифровизация и внедрение инновационных технологий в систему государственного и общественного устройства, в здравоохранение, образование, финансы и экономику.