В Туркмении новый вице-премьер по ТЭК. Вместо Мередова назначен Шахым Абдрахманов

17:31 12.02.2021

Бердымухамедов уволил вице-премьера по ТЭК Мыратгелди Мередова



Во время заседания кабмина 11 февраля президент Гурбануглы Бердымухамедов уволил курирующего нефтегазовую отрасль вице-премьера Мыратгелди Мередова "за допущенные в работе серьезные недостатки".



На место Мередова назначен Шахым Абдрахманов, который занимал должность ректора Международного университета нефти и газа.



Президент дал Абдрахманову ряд поручений:



• внедрить в производство передовые технологии и привлекать на взаимовыгодных условиях зарубежные инвестиции;



• госконцерн "Türkmennebit" ("Туркменнефть") должен практиковать новые формы сотрудничества с междуна­родными компаниями в области поиска, разведки и освоения нефтегазовых ме­сторождений, привлекать иностранные инвестиции для бурения новых скважин и добычи трудноизвлекаемых и остаточ­ных запасов нефти со старых скважин;



• госконцерн "Türkmengaz" ("Туркменгаз") должен расширять географию реализа­ции природного газа и газохимической продукции, изучать логистические возможности выхода на новые международные рынки;



• ускорить строительство газопровода ТАПИ и завершить его в установленные сроки;



• ускорить строительство новых заводов по переработке природного газа и вывести на проектную мощность существующие;



• готовить высококвалифицированных работников и молодых специалистов для работы на современных производствах и нефтегазохимических комплексах;



• ускорить геологоразведочные и буровые работы госкорпорацией "Türkmengeologiýa" для увеличения нефтегазового резерва страны;



• изучать новые методы управления производством нефтепродуктов на ТКНПЗ, наладить выпуск новых видов нефтехимической продукции, расширить маршруты ее вывода на международные рынки;



• обеспечить использование цифровых технологий в производственном процессе, повышать качество и добавленную стоимость выпускаемой продукции;



• ускорить внедрение в производство разработок научно-исследовательских институтов.



Напомним, что на совещании 2 февраля рассматривалась работа нефтегазового сектора. Тогда Гурбангулы Бердымухамедов остался недоволен развитием отрасли в 2020 году и объявил пять строгих выговоров, в том числе Мыратгелди Мередову.