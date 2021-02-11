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|В Туркмении новый вице-премьер по ТЭК. Вместо Мередова назначен Шахым Абдрахманов
17:31 12.02.2021
Бердымухамедов уволил вице-премьера по ТЭК Мыратгелди Мередова
Во время заседания кабмина 11 февраля президент Гурбануглы Бердымухамедов уволил курирующего нефтегазовую отрасль вице-премьера Мыратгелди Мередова "за допущенные в работе серьезные недостатки".
На место Мередова назначен Шахым Абдрахманов, который занимал должность ректора Международного университета нефти и газа.
Президент дал Абдрахманову ряд поручений:
• внедрить в производство передовые технологии и привлекать на взаимовыгодных условиях зарубежные инвестиции;
• госконцерн "Türkmennebit" ("Туркменнефть") должен практиковать новые формы сотрудничества с международными компаниями в области поиска, разведки и освоения нефтегазовых месторождений, привлекать иностранные инвестиции для бурения новых скважин и добычи трудноизвлекаемых и остаточных запасов нефти со старых скважин;
• госконцерн "Türkmengaz" ("Туркменгаз") должен расширять географию реализации природного газа и газохимической продукции, изучать логистические возможности выхода на новые международные рынки;
• ускорить строительство газопровода ТАПИ и завершить его в установленные сроки;
• ускорить строительство новых заводов по переработке природного газа и вывести на проектную мощность существующие;
• готовить высококвалифицированных работников и молодых специалистов для работы на современных производствах и нефтегазохимических комплексах;
• ускорить геологоразведочные и буровые работы госкорпорацией "Türkmengeologiýa" для увеличения нефтегазового резерва страны;
• изучать новые методы управления производством нефтепродуктов на ТКНПЗ, наладить выпуск новых видов нефтехимической продукции, расширить маршруты ее вывода на международные рынки;
• обеспечить использование цифровых технологий в производственном процессе, повышать качество и добавленную стоимость выпускаемой продукции;
• ускорить внедрение в производство разработок научно-исследовательских институтов.
Напомним, что на совещании 2 февраля рассматривалась работа нефтегазового сектора. Тогда Гурбангулы Бердымухамедов остался недоволен развитием отрасли в 2020 году и объявил пять строгих выговоров, в том числе Мыратгелди Мередову.