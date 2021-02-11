В Туркмении новый министр промышленности (Баймырат Аннамаммедов) и другие назначения

17:41 12.02.2021

На заседании кабмина 11 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов провел ряд кадровых назначений.



Министром промышленности и строительного производства вместо Сердара Бердымухамедова, который получил место вице-премьера в Кабинете министров, назначен его заместитель Баймырат Аннамаммедов.



От временного исполнения обязанностей председателя и заместителя председателя Высшей контрольной палаты в связи с переходом на другую работу освобожден Реджеп Чарыгулыев. На эту должность назначен Довлет Ташлиев, ранее занимавший пост заместителя Генерального прокурора. На должность заместителя председателя Высшей контрольной палаты назначен Тойлы Мяликов.



Ректором Международного университета нефти и газа стал Байраммырат Атаманов, до этого занимавший должность ректора Туркменского государственного строительно-архитектурного института. Прежний ректор Шахым Абдрахманов переведен на должность вице-премьера по ТЭК.



Новым ректором Туркменского государственного архитектурно-строительного института глава государства назначен Парахат Оразов, который занимал пост проректора этого института.



Бегенч Гочмоллаев назначен заместителем министраторговли и внешнеэкономических связей, а Сердаргелди Кулджанов – заместителем председателя Государственного объединения "Türkmenhaly".



За допущенные в работе недостатки Магтымгулы Байрамдурдыев освбожден от должности министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды. На его пост назначен его заместитель Алланур Алтыев.



Также глава государства подписал Постановление, назначив ответственными кураторами:



по Ахалскому велаяту – вице-премьера Чары Гылыджова;

по Балканскому велаяту – вице-премьера Байрамгелди Овезова;

по Дашогузскому велаяту – вице-премьера Гадыргелди Мушшикова;

по Лебапскому велаяту – вице-премьера Шахыма Абдрахманова;

по Марыйскому велаяту – вице-премьера Эсенмырата Оразгелдиева;

по городу Ашхабаду – вице-премьера Шамухаммета Дурдылыева.

Далее Гурбангулы Бердымухамедов перешел к назначениям хякимов и их заместителей в регионах, начав с Ахалского велаята. Президент освободил Дженнет Гелдымамедову от должности заместителя хякима Ахалского велаята. На ее место назначена Акгуль Топорова, которая была заместителем хякима этрапа Ак бугдай. Новым заместителем хякима назначена Арзыгуль Оразова. Освободив Гурбанмухаммета Аннаева от должности хякима бахерденского этрапа за допущенные в работе недостатки, президент назначил на эту должность Дортгулы Ходжаева, освободив его от должности заместителя хякима этого этрапа. За допущенные в работе недостатки Армана Гурбанов освобожден от должности хякима Каахкинского этрапа, на должность хякима этого этрапа назначен Парахат Оразов. За допущенные в работе недостатки глава государства также освободил Довлетгелди Бабаева от должности хякима бабадайханского этрапа. хякимом вышеназванного этрапа назначен Парахата Ишангулыев с освобождением его от должности заместителя хякима Тедженского этрапа.



Затем были рассмотрены кадровые вопросы по Балканскому велаяту. За допущенные в работе недостатки президент освободил Дерья Атаева от должности заместителя хякима велаята. Назначив на эту должность Джаманазар Аннаева, глава государства освободил его от должности заместителя министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды. В связи с переходом на другую работу Оразмаммет Гурбангулыев освобожден от должности заместителя хякима этрапа им. С.Туркменбаши. На эту должность назначена Амангуль Аразмаммедова. Освободив Сапамухаммет Сахетова от должности заместителя хякима этрапа Сердар в связи с переходом на другую работу, президент назначил на эту должность Нурджемал Ходжамову.



Переходя к кадровым вопросам по Дашогузскому велаяту, президент освободил Гурбанмырада Акыева от должности заместителя хякима этрапа Героглы за допущенные в работе недостатки, назначив на эту должность Шыхмырата Аннаева. Также за допущенные в работе недостатки Довлетмаммет Байдаков освобожден от должности заместителя хякима болдумсазского этрапа. На эту должность назначен Кувватгелди Байрамгелдиев.



Затем глава государства озвучил кадровые решения по Лебапскому велаяту. В связи с переходом на другую работу Марал Дурдыева освобождена от должности заместителя хякима Лебапского велаята, на эту должность назначена Дженнет Гелдымамедова. За допущенные в работе недостатки президент освободил Джуманазара Машарипова от должности хякима Чарджевского этрапа. На эту должность назначен Атаджана Розыев. Президен освободил Батыра Гылыджова от должности хякима этрапа довлетли за допущенные в работе недостатки. На эту должность назначен Эркина Ачылов с освобождением его от должности заместителя хякима этого этрапа.



Далее глава государства перешел к вопросам назначения и освобождения от должностей руководителей Марыйского велаята. Президент освободил за допущенные в работе недостатки Мейлиса Гурбанмухаммедова от должности хякима Каракумского этрапа. На эту должность назначен Баллы Баллыев. В связи с переходом на другую работу Гелдимырат Атанов освобожден от должности заместителя хякима байрамалийского этрапа. На эту должность назначена Майса Нурклычева. Также было объявлено о том, что Акмырат Сейитлиев освобожден от должности заместителя хякима Огузханского этрапа в связи с переходом на другую работу. На эту должность назначена Айна Акмырадова.