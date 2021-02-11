Шефа КырГКНБ Ташиева успешно прооперировали в Германии (тромб)

22:30 12.02.2021

Камчыбеку Ташиеву провели операцию в Германии, сообщил его приближенный© Пресс-служба правительства / Алишер Алиев



Ранее сообщалось, что 6 февраля глава спецслужбы Камчибек Ташиев выедет на лечение за рубеж, где ему сделают операцию.



БИШКЕК, 12 фев - Sputnik. Операция главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву прошла успешно, сообщил Sputnik его приближенный.



По его словам, операция прошла в Германии, результат успешный. Был удален тромб, расположенный близко к сердцу.



Ранее сообщалось, что 6 февраля Камчибек Ташиев выедет на лечение за рубеж. Он также сказал, что узнал диагноз после того, как его госпитализировали и что ему много еще надо успеть сделать для страны.