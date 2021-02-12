Боевые дроны: война будущего, - "Le Figaro"

00:19 13.02.2021

12 февраля 2021 г.

Альфред Хакенсбергер, Die Welt | Le Figaro



"Недорогие и эффективные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) открывают новую эру ведения войны. Турция стала мастером в конфликтах такого типа, что она доказала в Нагорном Карабахе. Однако эта новая война таит в себе много опасностей", - пишет Die Welt в статье, которую также публикует Le Figaro.



"(...) Всего за последние пять лет Анкара вмешивалась в дела четырех стран: трижды в Сирии, а также в Ливии, северном Ираке и Нагорном Карабахе. Без дронов это стало бы почти невозможным. Именно на них основан успех экспансионистской внешней политики Анкары, направленной на создание неоосманской империи. Страна под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана недавно убедительно продемонстрировала это на Кавказе", - говорится в статье.



"Хотя в начале конфликта военные Нагорного Карабаха чувствовали себя вполне уверенно, уже через несколько дней их охватил панический страх, вызванный не вражескими войсками Азербайджана, а тем, что исходит с воздуха. Их артиллерия и танки маскировались под деревьями, их командные пункты располагались на холмах со стволами деревьев в качестве укреплений, а местность пересекалась лишь их длинными и глубокими траншеями. Все делалось согласно военной традиции, однако такая стратегия оказалась самоубийственной. Позиции легко обнаруживались с воздуха, становясь легкими целями для ударных беспилотников. Армянам нечем было противостоять этим атакам, и они умирали как мухи", - указывает автор публикации.



"(...) Сегодня для того, чтобы одержать победу, следует отказаться от той войны, какая велась раньше. Военные беспилотники используются уже 20 лет, но в Нагорном Карабахе они впервые повлияли на весь ход конфликта. Кавказ стал ареной современной войны, предвещающей то, как будут вестись конфликты в будущем. Во всем мире все больше и больше стран обращаются к дронам", - пишет Die Welt.



"БПЛА перестали быть просто средствами разведки и уничтожения, они служат также для координации действий артиллерии, танков и пехоты. Кроме того, они нарушают воздушную оборону и связь противника. В настоящее время существует более 40 различных типов боевых беспилотников. Они варьируются от обычных боевых дронов, которые стреляют ракетами и сбрасывают (запрещенные) кассетные боеприпасы, до моделей-смертников, которые самоуничтожаются и уничтожают свою цель. Последние в основном израильского производства", - сообщает издание.



"Дроны эффективны и недороги", - утверждает Вим Цвейненбург из "Pax", международной миротворческой организации, базирующейся в Нидерландах. "Соединенные Штаты годами использовали их для нацеливания на боевиков "Аль-Каиды" * и других предполагаемых террористов, - поясняет эксперт по вооружениям, который также работает на интернет-издание журналистских расследований Bellingcat. - Сегодня их использование больше не ограничивается борьбой с повстанцами - дроны идеально подходят для ведения войны и сочетаются с другими системами оружия".



" (...) У дронов есть ряд неожиданных преимуществ не только для государств и их армий. Они также усиливают власть негосударственных субъектов. Цвейненбург приводит в пример движение хуситов в Йемене. Оно находится в состоянии войны с Саудовской Аравией, которая намного превосходит его в военном отношении. Хуситы оснащены дронами, предоставленными их союзником Ираном, и могут ей противостоять. Атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы доказали, они что могут нанести удар в любом месте и в любое время. Если Саудовская Аравия продолжит бомбить чувствительные цели в Йемене, то жизненно важные инфраструктуры королевства Персидского залива также могут понести значительный ущерб", - говорится в статье.



"(...) Такой сценарий может повториться и в других частях мира. И в будущем получение дронов больше не обязательно будет зависеть от государственной поддержки. Скоро они могут появиться на черном рынке, как и почти любое другое оружие", - комментирует автор публикации.



"Будь то Соединенные Штаты или Азербайджан, правительства любят размещать видео, восхваляющие так называемые хирургические удары, наносимые их беспилотниками. "Они хотят создать иллюзию чистой войны", - утверждает Цвейненбург. "Но, конечно, в реальности такой чистой войны не существует", - добавляет он.



"Для военных риск может уменьшиться, поскольку дроны выполняют работу за них, однако для гражданских лиц риск при ударах дронов столь же высок, как и при ударах истребителей. Операции беспилотников США в Афганистане, Пакистане и Йемене давно продемонстрировали, что точечных и чистых атак не существует. От ударов американских беспилотников погибли несколько сотен мирных жителей, как неоднократно документировали международные правозащитные организации", - отмечает журналист.



"На протяжении многих лет крупнейшими производителями и экспортерами дронов были США, Израиль и Китай. Сегодня к ним присоединилась Турция, которая развила собственную промышленность - не в последнюю очередь потому, что Вашингтон отказался поставлять Анкаре беспилотники. В 2014 году турецкий боевой дрон Bayraktar TB-2 совершил свой первый полет, став центральным элементом турецкого парка беспилотников. В этом году появился новый, более мощный вариант. Теперь новым флагманом парка является Bayraktar Akinci. Он способен нести гораздо больше управляемых ракет и бомб, чем его предшественник", - говорится в публикации.



"(...) Турецкой армии удалось усовершенствовать свою новую военную стратегию в различных международных операциях. В феврале и марте прошлого года Анкара выставила напоказ свою новую мощь в мятежной сирийской провинции Идлиб. В то время истребители режима Асада в результате авиаудара убили 36 турецких военных, - напоминает журналист. - Турецкий ответ последовал незамедлительно. За неделю было уничтожено более 100 боевых машин сирийской армии и погибло до 3 тыс. военных. Крупная смертоносная операция стала возможной только благодаря комбинации беспилотников, артиллерии и истребителей, - указывает автор публикации. - И когда в конце сентября начался конфликт в Нагорном Карабахе, он уже превратился почти в рядовой".



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* Эта организация запрещена в РФ"



Источник: Le Figaro