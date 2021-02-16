Подвиг Чэн Бэнхуа - китайской Зои Космодемьянской

00:30 13.02.2021

История фото с улыбающейся девушкой и японскими солдатами - а ведь жить ей осталось пару минут



Не так давно я рассказывал историю одной фотографии с острова Даманский, очень трагичную, но вызвавшую достаточно большой интерес у моей публики. Сегодня хотелось бы рассказать о другой фотографии, тоже сильной и глубокой, на мой взгляд.



Глядя на эту фотографию, первым дело думаешь, что нет в ней ничего совсем уж необычного. Ну девушка-азиатка улыбается, ну японские солдаты на заднем фоне, тоже веселые...видно, что фотка времен Второй мировой войны - в общем, ничего такого особенного. Но это лишь на первый взгляд. Реальная история фотографии интересна, хоть и печальна, несмотря на улыбки людей, запечатленных на ней.



Девушка на переднем плане фото - взятая в плен 24-летняя китайская партизанка Чэн Бэнхуа, что защищала родную деревню от оккупантов. Она - последняя из своего отряда, угодившего в засаду японцев. За время пленения девушка пережила многое - рассказывать и вдаваться в подробности не буду, так как Дзен такое не пропустит, но все мы понимаем, что могут делать "голодные" в кое-каком плане солдаты со взятой в плен женщиной. Участь ее соратников была не менее печальной. В конце концов она осталась последней выжившей из всего подразделения, а фотография - это последние минуты ее жизни. Чэн Бенхуа уже знала, что сейчас будет, ей сказали, но это ее не сломило.



На заднем кадре фотографии, понятное дело, японцы, которые должны были приводить в исполнение приговор японского трибунала. Почему они такие веселые? Среднестатистическому белому человеку, возможно, такого понять не дано. Но, так или иначе, расстрельной команде весело, они в предвкушении той "забавы", что развернется пару минут спустя.



Многие подумают, что дальше грянул винтовочный залп и дело было сделано...но нет, не все так просто. Эта четверка бравых японских солдат не тратила патроны, а пустила в ход штыки, и быстро все не закончилось...



С тех пор Чен Бенхуа для китайского народа та фигура, которой для нас является Зоя Космодемьянская - символ непокорности врагу, стойкости, храбрости, беззаветной преданности Родине.