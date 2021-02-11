Атамбаевскую партию "Социал-демократы Кыргызстана" возглавил Темирлан Султанбеков

00:51 13.02.2021

12 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В партии "Социал-демократы Кыргызстана" сменился председатель



В партии "Социал-демократы Кыргызстана", созданной сыновьями бывшего президента Алмазбека Атамбаева на базе развалившейся СДПК, сменился председатель. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель политорганизации Нурхан Жумабаева.



По ее словам, главой партии избран Темирлан Султанбеков. Сеид Атамбаев добровольно сложил полномочия.

Уточняется, что политорганизация сегодня провела съезд и готовится баллотироваться в Бишкекский горкенеш. Пока в столичную ТИК подала уведомление только Партия зеленых. Отметим, срок подачи истекает 1 марта в 23.59.



11 апреля пройдут выборы в 448 местных кенешей. Из них 28 - городские и 420 - айыльные.