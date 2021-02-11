Легендарную компанию Colt купят чешские оружейники. Как так вышло?

03:34 13.02.2021

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си



"Кольт" 45-го калибра - визитная карточка американской компании



Чешский производитель стрелкового оружия компания Ceska zbrojovka Group (CZG) собирается купить знаменитую американскую фирму Colt чтобы создать нового оружейного гиганта.



Colt - легендарная американская компания, основанная в 1836 году. Она прославилась своими револьверами, пистолетами, а также штурмовыми винтовками.



В свою очередь Ceska zbrojovka входит в число самых известных европейских производителей стрелкового оружия. Один из ее заводов в моравском Угерски-Броде действует с 1936 года.



Чешская фирма отдаст за Colt Holding Company и ее дочернее предприятие в Канаде - Colt Canada Corporation - 220 миллионов долларов и часть своих акций. Ceska zbrojovka сообщает, что общий объем сделки составит более 500 миллионов долларов.



Глава CZG Любомир Коваржик сказал, что объединенная компания должна стать лидером на рынке стрелкового оружия с выручкой в полмиллиарда долларов.



"Мы гордимся тем, что Colt, стоявшая плечом к плечу с американской армией более 175 лет, теперь оказалась в нашем портфолио. Мы верим в удачное сочетание наших корпоративных культур, хороший послужной список руководства и положительный образ брендов CZ и Colt", - сказал он.



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Компания Colt сейчас переживает довольно сложный период. Не имея возможности выплатить долги, в 2015 году она объявила о банкротстве, выйдя из него в в январе 2016 года.



Это уже не первое банкротство компании: первое случилось в 1842 году и она его в результате пережила. Еще олно банкротство произошло в 1980-х годах и было связано с появлением новых, более совершенных моделей оружия у конкурентов практически во всех сегментах, где выступает Colt.



Ceska zbrojovka Group, наоборот, в последние годы активно расширялась. Компания вышла на американский рынок еще в 1997 году, когда была основана ее дочерняя компания CZ-USA. В 2005 году CZG купила американскую компанию Dan Wesson Firearms, которая производит пистолеты.



CZ - поставщик стрелкового оружия для чешской армии. На этом снимке солдаты маршируют с CZ 805 BREN



Компания создала семейство штурмовых винтовок CZ 805 BREN, которые в модернизированном варианте CZ BREN 2 поставляются чешской армии, а также поступают в отдельные подразделения и службы в других странах, включая Францию, Аргентину, Португалию, Словакию. Эта винтовка стала основным стрелковым оружием в венгерской армии.



Один из самых известных образцов оружия, созданных чешской компании - пистолет CZ75, широко распространенный по всему миру.



Оружейная легенда



За полтора с лишним века Colt"s Manufacturing Company выпустила около 30 миллионов единиц оружия.



Во времена Гражданской войны в США компания заключила первый большой контракт на поставку ружей и револьверов. Самые известные модели середины XIX века - Colt Walker, армейский револьвер 44-го калибра 1860 года и морской револьвер 36-го калибра 1861 года. В американской системе калибров цифра означает сотые доли от дюйма, то есть 44-й калибр - это 0,44 дюйма или 11,2 миллиметра.



Компания постоянно модернизировала свои револьверы, создавала новые модели. В начале XX в компании Colt некоторое время поработал американский конструктор-оружейник Джон Браунинг, создавший несколько образцов самозарядных пистолетов, самый известный из которых - M1911.



M1911 (его часто называют "Кольт 45-го калибра") - один из наиболее известных образцов стрелкового оружия за всю историю. Он был принят на вооружение в США в 1911 году и до сих пор остается официальным личным оружием в нескольких подразделениях американских силовых структур в модернизированной версии M1911А1.



Еще одно знаменитое оружие Colt - винтовка М16



Colt также выпускал знаменитую штурмовую винтовку М16, созданную конструктором Юджином Стоунером, который работал на эту компанию. Всего было выпущено около восьми миллионов единиц этого оружия, которое наравне с автоматом Калашникова стало одним из символов Холодной войны.



Успешные продукты компании, а также большие контракты с вооруженными силами и правоохранительными органами привели к тому, что компания не слишком вкладывалась в разработку новых видов стрелкового оружия.



В 1990-х она смогла вдохнуть новую жизнь в M16, создав на основе винтовки карабин M4, который в модернизированной версии остается на вооружении американской армии до сих пор.



Однако начиная с 1980-х годов вооруженные силы и правоохранительные органы в США стали выбирать для себя другое оружие.



В середине 1980-х итальянская "Беретта" победила M1911А1 в конкурсе на новый основной пистолет вооруженных сил и поступил на вооружение, а в 2017 году в конкурсе на новый пистолет для сухопутных сил и ВВС спроекторованный компанией XM17 проиграл швейцарскому SIG Sauer P320.



М4A1 все еще остается основной винтовкой в американских вооруженных силах, постепенно сдает свои позиции - морская пехота, например, частично перешла на винтовку М27 производства немецкой компании Heckler & Koch.



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В 2019 году Colt приняла решение приостановить выпуск гражданской версии винтовки AR-15 для продажи частным лицам, объяснив это перегруженностью рынка.



Полуавтоматическая винтовка AR-15 выпускается с 1963 года. Она является штатным оружием полиции и военных в США, а также используется частными лицами для самообороны и охоты. По конструкции она близка к М16.



В результате всех сокращений поставок 2010-х годах количество госзаказов резко сократилось, в 2013 вооруженные силы США отказались от закупок M4A1, и финансовые дела Colt резко пошли на спад, приведя компанию к банкротству в 2015 году.