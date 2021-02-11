Войдут ли ДНР и ЛНР в состав России? - "СП"

08:32 13.02.2021 Войдут ли ДНР и ЛНР в состав России? Путин, наконец, пояснил

Как понимать изменившуюся риторику Москвы по отношению к Донбассу

Дмитрий Родионов

Путин, наконец, пояснил



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Эдуард Попов



Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о гипотетическом присоединении Донбасса к Российской Федерации. Об этом рассказал в Telegram журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.



В ходе закрытого брифинга с редакторами СМИ главред RT Маргарита Симоньян подняла тему Донбасса, спросив Путина, "не пора ли наступить русскому лету"? подразумевая, возможность включения региона в состав РФ.



В ответ президент назвал обозначенный вопрос сложным и важным. По его словам, подобные решения можно принимать только в интересах всех россиян и опираясь на то обстоятельство, что это касается всех граждан страны. Надо смотреть и взвешивать, исходя из данного факта, отметил Путин.



И как это понимать? Очередной мессидж? Кому?



- Безусловно, здесь есть элемент политического послания Украине, и, особенно, Западу, - считает директор центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.



- Россию загоняют в угол, обвиняя нашу страну в нарушении минского процесса. Но терпение русского медведя не безгранично. И ответ с нашей стороны, в том числе, в виде признания ДНР и ЛНР и, как знать, новых народных республик на территории бывшей Украины становится не просто реальным - почти неизбежным. Не потому что этого так хочет российская власть. Потому что к этому вынуждает политика Запада.



- Путин - большой словесный эквилибрист. Если бы он хотел сказать однозначное нет - он бы сказал. Возьму на себя смелость предположить, что прозвучавший ответ должен очень не понравиться официальному Киеву и Западу. И тем силам в России, кто хочет сдать Донбасс.



"СП": - Как, по-вашему, изменилась ситуация за эти шесть лет? Повлияли ли эти изменения на позицию Москвы?



- Сильно - и в Донбассе, и на Украине, и во взаимоотношениях России и Запада. Например, серьезно выросла боеготовность ВСУ - и это данность. Позиция Запада, который в очередной раз обманул Россию, стала еще жестче и циничней. Надеюсь теперь в Кремле понимают, что Запад всегда обманет. Но что-то изменилось и в лучшую сторону. Прежде всего - осознание принципиальной невозможности договориться с Западом. Опыт, за который заплачено дорогой ценой.



"СП": - По словам Путина, подобные решения можно принимать только в интересах всех россиян и опираясь на то обстоятельство, что это касается всех граждан страны. А каковы интересы всех граждан страны? Создается впечатление, что большинству россиян плевать на Донбасс. Был патриотический угар в 2014-м, да давно прошел…



- Один мой луганский знакомый сказал: у президента кроме Донбасса есть ответственность за большую Россию. Прошу это не забывать. Нужен ли Донбасс России? Подавляющему большинству людей, рядовым жителям страны, полагаю - не нужен. России как историческому и духовному образованию - да, нужен.



Скажу слова спорные и непопулярные: скорее патриотический сегмент российской власти в лице президента поддерживает Донбасс, чем большинство нашего общества. Есть активное общественное меньшинство, которое горой за Донбасс. Точно так же есть активное, но очень шумное меньшинство на Украине, которое мечтает "вернуть" Донбасс и Крым. Вот только я не стал бы говорить о "патриотическом угаре" - не будем уподобляться либералам-русофобам. Был патриотический подъем. И он отнюдь не исчерпал себя.



"СП": - При этом Путин пообещал, что РФ не бросит Донбасс. В чем это, по-вашему, будет заключаться?



- Россия уже не бросает Донбасс. Без решимости наказать агрессора с нашей стороны Украина давно начала бы новую большую войну. Россия выдает паспорта, финансирует социальную сферу в республиках, выплачивает пенсии вместо Украины, выдает семьям с маленькими детьми наборы со всем необходимым… Включает в свое гуманитарное пространство молодежь Донбасса, которая учится в вузах России. Как сказал мне еще в 2015 году один офицер армии ДНР, Россия вливает в Донбасс огромную помощь, которую не видят только те, кто не хочет этого видеть.



По словам политолога Станислава Смагина, интересен факт превращения Симоньян в главного российского "ястреба" по проблеме Донбасса.



- Думаю, это ее реальная личная позиция. Одна из причин выдвижения Симоньян на передовую, на мой взгляд, - этнически русскому высокопоставленному человеку, дескать, выступать за русских - моветон, это навлечет подозрения в "фашизме".



"СП": - А как бы вы оценили комментарий Путина?



- Фраза про "не бросим Донбасс" не нова и в путинской риторике обычно соседствует с заверениями в незыблемости "Минска-2". А вот формулировка "вопрос сложный и важный и он, как президент, может принимать такие решения только в интересах всех россиян", конечно, революционна. Это самое прорывное заявление за семь лет. Но я поостерегся бы радостно хлопать в ладоши.



Данное заявление все еще укладывается в кремлевскую тактику создания информационных поводов и материальных козырей с последующим их разменом. Весной 2019-го Россия решила облегчить жителям Донбасса получение гражданства. Произошло это аккурат в период непредсказуемого по своим последствиям триумфа Зеленского на выборах, а также тяжелых переговоров о газовом транзите, явно требовались некие козыри и угрозы, которые можно на что-то разменять в процессе торга.



Реальное воплощение указа российская бюрократия быстро спустила на тормозах, плюс донецкие и луганские власти параллельно запустили постыдный "флешмоб" "Зеленский, признай выбор Донбасса" - якобы граждане республик, в едином порыве и "добровольно", требуют от Зе принять их обратно "на правах широкой автономии".



К счастью, "народный флешмоб" сгорел в топке, где без всякого полезного выхлопа сгорает подавляющее большинство искусственно создаваемых козырей и "хитрых планов". А вот паспортизация худо-бедно все же раскочегарилась. Сейчас российские паспорта у немалой части донбассовцев, правда, их все еще явно меньше четверти. От обстрелов паспорта не спасают, да и обладатели их все равно остаются "россиянами второго сорта": для них не были открыты в республиках пункты для голосования по поправкам в Конституцию - желающим пришлось ехать в Ростовскую область.



Осенью 2020-го ситуация повторилась. До власти в США дорвалась Демпартия, что сулит для РФ довольно непредсказуемые последствия, особенно на украинском направлении. Поэтому, одной рукой пытаясь договориться, например, через назначение Чубайса уполномоченным по взаимодействию с глобальной элитой, другой - обитатели высоких кабинетов, глубоких бункеров и фешенебельных дворцов ваяют очередные "фишки", которые можно на что-то разменять.



Кроме того, надо слегка взбодрить и жителей Донбасса, в очередной раз впавших в тоску от острого дефицита перспектив. Тем более что ввиду дисфункции властей ДНР и ЛНР на этом поприще вакуум начинают заполнять оппозиционные силы. Например, отец-основатель ДНР Андрей Пургин создал Республиканскую партию Донбасса, которую власти упорно отказываются регистрировать.



В этой обстановке сначала последовали осенние информационные "вбросы" о скором полуофициальном объединении ЛДНР с Ростовской областью, затем разработка доктрины "Русский Донбасс".



Симоньян, обращаясь к Донбассу, от лица их самих заявила: "Россия-матушка, забери Донбасс домой!". Это как раз ничего. Потом по видеосвязи к собравшимся с прочувственной речью обратился Владимир Соловьев: "Донбасс никому никогда не сломать. Вы русские люди, вы соль земли русской. Я не имею права призывать вас к терпению, как такое можно терпеть? Я знаю, что ваши сердца - это сердца патриотов, удивительных в своей красоте людей".



При том, что в 2015 году он говорил: "Донбасс никто не предавал, потому что ему никто ничего не обещал".



Наконец, сложно не заметить, что и в итоговой версии "доктрины" по сравнению с предварительной отсутствует последний и самый важный пункт: "Конечной целью является полноправное вхождение ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации в качестве ее полноправных субъектов". И как итог - Захарова и Песков наперебой заявили, что высказанное Симоньян ее личное мнение.



Не является ли очередной инфоповод, пусть и крайне громкий, проявлением оборонительной тактики "оскаливаемся и тут же продолжаем заверять в сугубой конструктивности", нацеленной не на то, чтобы сильнее бить уважаемых западных и киевских партнеров, а на то, чтобы они сами не били сильнее?



Российская властвующая система вряд ли способна генерировать кардинальные перемены что на внешней арене, что внутри страны, это противоречит ее политической антропологии и физиологии. Посмотрим, кстати, как путинские слова проинтерпретирует Песков, к которому наверняка обратятся с соответствующим вопросом. Мы уже видели, как сначала Лавров рассказал о разрыве отношений между РФ и Брюсселем, а затем Песков поспешил заверить, что речь о сугубо гипотетической ситуации, и Москва настроена на продолжение сотрудничества. Источник - svpressa.ru

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