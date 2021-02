Разрыв Киева с Пекином как обрубка Зеленским сучьев украинского дерева, - Д.Минин

08:47 13.02.2021

ДМИТРИЙ МИНИН | 12.02.2021



Чтобы сидеть, остаются только штыки



Дерево Украины так и не зазеленело. Те, кто обещал добиться этого, с отчаянием обреченных занялись прямо противоположным. Они усердно пилят последние сучья, на которых собирались отсидеться в переломный для страны период.



Старейшие деревья Украины – ровесники Киевской Руси



В угоду новой американской администрации 28 и 29 января Владимир Зеленский двумя указами ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сич". Помимо ключевого акционера этого стратегически важного двигателестроительного предприятия гражданина КНР Вана Цзина, данные меры относятся к китайским компаниям Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd и Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. Ими предусматривается блокировка активов; запрещение вывода капиталов и ресурсов за пределы Украины; запрещение совершать сделки с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, подпавшие под санкции; непредоставление или отмена виз фигурантам санкций.



А 31 января Служба безопасности Украины сорвала проведение внеочередного собрания акционеров "Мотор Сич", которое инициировали китайские инвесторы и украинский бизнесмен, владелец компании DCH Александр Ярославский. Жизнь на предприятии теплится в основном лишь на линии по производству моторов для турецких беспилотников "Байрактар". Впрочем, и турки приостановили новые заказы, обеспокоенные примером конфискации китайских акций.



Подобного поворота не ожидали даже ко всему привыкшие многомудрые китайцы, являющиеся сейчас первыми торговыми партнерами Украины. В 2019 году они оттеснили по этому показателю (свыше $ 10 млрд в год) Россию на второе место.



В Пекине с трудом могут понять, каким образом после подобных недружественных шагов Киев намеревается сохранять достигнутый уровень сотрудничества. Ведь это не просто беспрецедентное нахальство, а какое-то полное безрассудство с точки зрения экономических интересов Украины. Украинские эксперты могут объяснить избранную резкую форму разрешения ситуации с пребыванием китайцев на "Мотор Сич" только одним. Зеленский, обеспокоенный отсутствием каких-либо контактов с вновь избранным президентом США Джо Байденом, пока даже не выразившим желания поговорить с ним хотя бы по телефону, решил таким дорогостоящим способом привлечь к себе внимание американского лидера. США давно добивались полного устранения компаний КНР из украинских остатков бывшего советского ВПК. Только подумал ли президент Украины о том, какие последствия это принесет не ему лично, а его народу со стороны Китая?



Ответ Пекина последовал незамедлительно. Спикер МИД Украины Олег Николенко признал, что не склонная к публичным скандалам китайская сторона в начале февраля с. г. уже направила в Киев конфиденциальную ноту. По появившейся информации, данной нотой предусматривается ряд болезненных мер против украинского экспорта в КНР кукурузы, сои, пшеницы, сахара и прочих сельскохозяйственных товаров, а также металлопродукции. С учетом низких европейских квот Украина, по сути, других рынков для сбыта этой продукции не имеет.



А ведь в 2019-2020 маркетинговом году экспорт Украины в Китай составил 6,3 млн тонн зерновых, за июль 2020 – январь 2021 года он уже достиг 6,9 млн тонн. В денежном выражении это принесло Украине в 2020 году $1,87 миллиарда. И перспективы были оптимистические: Киев и Пекин уже договаривались о доступе украинской пшеницы, гороха, сорго и других культур на рынок Китая. Российские производители могут "потирать руки". Это ли не "зрада"?



Китайское издание "Хуаньцю шибао" пишет, что "прозападные украинские политики", видимо, исходили из того, что китайские дипломаты всегда заботятся о чувствах партнеров по сотрудничеству, а санкции касаются преимущественно отдельных компаний. Поэтому они ожидали, что реакция Китая на санкции не нанесет им серьезных потерь. Однако их оценка была ошибочной, и китайская сторона немедленно со всей суровостью и серьезностью выразила свою позицию, выступив категорически против таких односторонних санкций. Невозможно представить, какой еще реакции "дровосеки" Зеленского ожидали из Пекина, но Украина получит мощнейший ответный удар по всем линиям, а главное – те, кто из Вашингтона спровоцировал этот новый экономический конфликт и не собираются хоть как-то компенсировать ожидаемые потери Киеву.



"Теперь можно забыть и о проекте „Один пояс, один путь‟", – считает украинский экономический эксперт Алексей Кущ. По его мнению, Украина могла бы зарабатывать только на этом проекте за счет логистической маржи 10-15 процентов ВВП. А из-за "моторного скандала" она "навсегда выпала с радаров китайских инвесторов".



Мегапроект "Один пояс, один путь" и Украина



Как считают эксперты, Украину ожидает и активизация Китая в международных судах, причем не только по иску на $3,5 млрд, который инвесторы подали в связи с "Мотор Сич", но и по возврату вложений, которые были сделаны до этого. Речь идет о кредите в размере $1,5 млрд, которые государственный Экспортно-импортный банк Китая предоставил Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) в декабре 2012 года на закупку зерна. Китайцы утверждают, что "…украинская власть своим поведением экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие права, предусмотренные действующим соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанном 31 октября 1992 года между правительствами Украины и Китая".



Возникает вопрос, откуда Украине брать деньги на погашение этих сумм в случае проигрыша в суде? Ее ВВП стремительно падает и источников для повышения доходной части бюджета нет. Остается лишь один традиционный путь – повышение цен, налогов и тарифов ЖКХ. Однако это неминуемо приведет к усилению социальных протестов, при которых властям за неимением других ресурсов придется уповать лишь на сдерживающую силу штыков.



Еще одно внешнеэкономическое китайское издание рассуждает о том, что Китаю стоит задуматься и о поставках на Украину вакцины от COVID-19. По его мнению, сотрудничество должно базироваться на взаимном доверии, а "необоснованные санкции Украины против китайских компаний вряд ли заставят Китай поверить, что Украина искренне хочет сотрудничать с Китаем". Китайскую вакцину Украине, полагает это издание, следует предоставить только после выплаты, затребованной от нее по суду компенсации в $3,5 млрд.



Китайская вакцина



А если не будет китайской вакцины, тогда для Украины останется только забракованная во многих странах Евросоюза британская АstraZeneca, эффективность которой находится в районе 60-70%, в отличие, скажем, от 91,6% у "гордо отвергнутой" Киевом Sputnik V. К тому же, как установили медики, AstraZeneca совсем не подходит для пожилых людей и дает серьезные побочные последствия. Так, несколько дней назад немецкие СМИ сообщали, что у пожилых граждан эффективность британской вакцины составляет лишь 8% и она малоэффективна против новых штаммов, которые могут появиться после вакцинации. От нее официально отказались уже в 11 государствах – Греции, Испании, Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах, Польше, Италии, Португалии. Но именно на поставку 12 млн доз AstraZeneca (более 90% всех закупок, для элиты – пара процентов Pfizer) Украина уже подписала контракт, не подлежащий отклонению. Еще один шаг руководства страны, продиктованный чем угодно, только не заботами о населении.



Брак от AstraZeneca для Украины



Вот так, последовательно "обрубая сучья собственного дерева", команда Зеленского подводит себя и страну к такому состоянию, когда останется сидеть только на штыках. А это, как известно, не самое удобное положение для любой власти.