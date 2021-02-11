В Академии УзбМВД новый начальник - "кадровик" Хатамов и два новых зама в МВД (Тураходжаев и Абдулхаков)

09:03 13.02.2021

Согласно указу президента, Баходир Матлюбов освобожден от должности начальника академии МВД Республики Узбекистан.



В декабре 2016 года бывший глава МВД, генерал-лейтенант Баходир Матлюбов Ахмедович указом президента был назначен на должность начальника академии МВД.



В свою очередь Рустам Хатамов стал новым начальником академии.



В августе 2018 года Рустам Хатамов был назначен заместителем министра внутренних дел Узбекистана - начальником главного управления кадров.



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Мирзиеев за день назначил двух заместителей главы МВД

Сегодня, 12 февраля, президент Шавкат Мирзиеев назначил двух заместителей главы МВД.

Согласно соответствующему постановлению, Нажмиддин Тураходжаев стал заместителем министра внутренних дел Республики Узбекистан по информационным технологиям.



В свою очередь он освобожден от должности директора государственного центра персонализации при Кабинете Министров.



Кроме того, Яхежон Абдулхаков назначен заместителем министра внутренних дел – начальником следственного управления.



Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра внутренних дел Узбекистана - начальник главного управления кадров Рустам Хатамов был назначен на должность начальника академии МВД.