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|Первым замгенпрокурора Узба передвинут из Ташкента Бахриддин Валиев
09:34 13.02.2021
Первым заместителем генерального прокурора назначен Бахриддин Валиев, работавший прокурором Ташкента.
Бахриддин Баходирович Валиев назначен первым заместителем генерального прокурора Узбекистана. Указ об этом подписал президент Шавкат Мирзиеев.
На этом посту он сменил Абдухалима Холмахматова, освобожденного указом президента от должности в связи с переходом на другую работу.
Бахриддин Валиев с июля 2019 года работал прокурором Ташкента, а прежде - прокурором Бухарской области.