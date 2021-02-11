Байден покусился на святое. Анонсирован процесс закрытия международной тюрьмы Гуантанамо

10:49 13.02.2021

Администрация президента США Джо Байдена начала процесс по пересмотру политики о будущем тюрьмы в заливе Гуантанамо с целью закрыть учреждение, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.



Мы в Совете национальной безопасности проводим оценку текущего положения дел, которое администрация Байдена унаследовала от предыдущей администрации, в соответствии с нашей более общей целью закрыть Гуантанамо, - приводит издание Washington Examiner слова официального представителя Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

По ее словам, сначала необходимо заполнить ряд ключевых политических позиций в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность, включая министерство обороны, госдепартамент и министерство юстиции, прежде чем в деле, направленном на закрытие объекта, можно будет достичь прогресса.



Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.



Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются.



Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.