Недотепистого экс-минэконома Казахстана Даленова трудоустроили в Евразийский банк развития

10:55 13.02.2021

Руслан Даленов получил новую должность



Руслан Даленов назначен заместителем председателя правления Евразийского банка развития, передает zakon.kz.



С 8 февраля назначен заместителем председателя правления ЕАБР, сообщается на сайте банка.



Руслан Даленов в разные годы занимал посты вице-министра финансов Казахстана, первого вице-министра национальной экономики РК. С 2019 по январь 2021 года был министром национальной экономики Казахстана.



Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников (Казахстан, Армения, Беларусь, Россия, Кыргызстан, таджикистан), расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.