Прогноз потенциального расширения сферы влияния Турции (карта от Stratfor)

15:53 13.02.2021

Провокация или предупреждение: Турция нацелилась на юг России

Анкара планирует распространить свое влияние на Крым и Кубань



Мария БЕРК



Мечтать, конечно, не вредно



Турецкий государственный телеканал TR1 показал в эфире карту с прогнозом потенциального расширения сферы влияния Анкары. Если верить ей, к 2050 году Турция будет главной державой на всем Ближнем Востоке и в Северной Африке, сможет диктовать свою непреклонную волю Ираку, Египту, Ливии, Сирии, Йемену и даже таким богатейшим странам как Саудовская Аравия и ОАЭ. В зону интересов Анкары также записали Балканы, Грецию с Кипром, Закавказье и Среднюю Азию.



Мечтать, конечно, не вредно. Хотя под турецкий флаг отдали и несколько республик бывшего СССР. Но больше притязаний на Армению и Казахстан удивляют планы влиять на территорию России. Оказывается, Анкару интересуют Крым, республики Северного Кавказа, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Астраханская области и Чувашия. Вот это, что называется, уже интересно.



Надо сказать, что эта скандальная карта – не влажные фантазии ура-патриотически настроенных журналистов. Прогноз подготовила авторитетная и уважаемая разведывательная и консалтинговая компания Stratfor. Базируется она, разумеется, в США.



Турецкий государственный телеканал TR1 показал в эфире карту с прогнозом потенциального расширения сферы влияния Анкары



- В первую очередь, нужно понимать, что прогноз сформулировали не турки, а Stratfor, так называемый "теневой ЦРУ". Возникает вопрос: зачем они это сделали, - говорит "КП" старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. - Они использовали очевидную подложку: Эрдоган проводит активную и агрессивную внешнюю политику. Он стоит на том, что Турция должна занять соответствующее место в цепочке государств первого ранга, поэтому Эрдоган не стесняется столбить свои зоны интересов в Северной Африке, Центральной Африке (туда в последнее время турки неплохо внедряются и с деньгами, и логистикой), Восточном Средиземноморье (там обострился вопрос об энергетической безопасности).



По словам востоковеда, президент Турции, действительно, хочет обозначить свою зону интересов. Но вряд ли в нее на самом деле входят российские регионы, типа Астраханской или Саратовской области. С крымскими татарами же он заигрывал еще до событий 2014 года.



- Это грубая провокация со стороны Stratfor, - полагает Чупрыгин. - Они пытаются создать триггеры в надежде, что вдруг народ поведется. Эта провокация направлена одновременно и на Турцию и Россию дабы внести разлад и так в непростые отношения между странами. Я думаю, что в течение 2-3, максимум 5 дней кто-то из советников Эрдогана выступит и прокомментирует эту ситуацию. А если не выступят, то стоит задуматься.