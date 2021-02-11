Новое правительство Италии во главе с Марио Драги приведено к присяге

17:07 13.02.2021

Текст: Александр Саможнев



Президент Италии привел к присяге бывшего главу Европейского центрального банка Марио Драги в качестве премьер-министра правительства национального единства и призвал противостоять кризису и экономическому спаду, вызванному коронавирусом, сообщает Reuters.



Почти все основные партии Италии сплотились вокруг Драги. В его кабинет входят законодатели, представляющие весь политический спектр, а также технократы, занимающие ключевые посты, включая министерство финансов. Теперь многое зависит от самого Драги.



Новому премьеру поручено разработать план восстановления Италии после пандемии, и он должен немедленно приступить к работе. Речь, прежде всего, идет о планах, как потратить более 200 миллиардов евро помощи из фондов Европейского Союза, направленных на восстановление экономики, связанной с рецессией.



Если Драги одержит победу, скорее всего он укрепит всю еврозону, которая уже давно обеспокоена извечными проблемами Италии. Успех также докажет скептически настроенным северным союзникам Италии, что, предлагая средства беднейшему югу, они укрепят весь блок.



Однако премьер сталкивается с огромными проблемами. Италия погрязла в худшем спаде со времен Второй мировой войны. Сотни людей до сих пор умирают от Covid-19 каждый день, кампания по вакцинации идет медленно, и у него есть только ограниченное время, чтобы разобраться с этим.



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Италия должна вернуться на избирательные участки через два года, но далека от уверенности, что Драги сможет управлять коалицией, включающей партии с радикально противоположными взглядами на такие вопросы как иммиграция, правосудие, развитие инфраструктуры и благосостояние.



Президент Серджо Маттарелла попросил Драги взять на себя ответственность после того, как предыдущая коалиция рухнула на фоне межпартийных столкновений. Политик в пятницу представил свой кабинет, состоящий из 23 министров, в который вошли восемь женщин. Свидетельством политической нестабильности Италии является тот факт, что кабинет Драги является 67-м по счету с 1946 года и седьмым только за последнее десятилетие.