Новая узбекская принцесса? Рост авторитета Саиды Мирзияевой и неизбежные сравнения

18:55 13.02.2021

Старшая дочь президента Шавката Мирзияева стала одной из самых заметных публичных фигур в Узбекистане. Растущее влияние Саиды Мирзияевой привело к неизбежным сравнениям с гламурной предшественницей - старшей дочерью прежнего президента Гульнарой Каримовой, оказавшейся в опале и угодившей в тюрьму.



Старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзияева стала одной из самых видных общественных фигур в этой стране.



36-летняя Саида Мирзияева часто присутствует на официальных встречах, выступает с речами и совершает деловые поездки как в регионы страны, так и за границу. Мать троих детей также часто присоединяется к остальным членам клана Мирзияевых на благотворительных и культурных мероприятиях.



Повышение авторитета Мирзияевой породило неизбежные сопоставления с Гульнарой Каримовой, когда-то известной и влиятельной дочерью покойного президента Ислама Каримова, попавшей в опалу и оказавшейся под домашним арестом, а потом за решеткой.



В отличие от Каримовой, которая контролировала обширный портфель прибыльных предприятий, Мирзияева предпринимательством напрямую не занимается.



Но ее муж, Ойбек Турсунов, был связан с несколькими банковскими и инвестиционными сделками, которые, как сообщается, он заключил после прихода Мирзияева к власти в 2016 году. Турсунов также работает у своего тестя - в администрации президента.







Мирзияева является заместителем главы агентства информации и массовых коммуникаций, что также автоматически делает ее заместителем советника президента.



Созданное Мирзияевым в начале 2019 года государственное агентство обеспечивает контроль СМИ и пресс-служб страны.



Мирзияева - публичный имидж которой тщательно проработан - подает себя как защитницу журналистов и прав женщин.



В Узбекистане, где критика в адрес первой семьи недопустима и свобода слова ограничена, государственные СМИ освещают деятельность Мирзияевой без каких-либо негативных комментариев.



Национальное информационное агентство Узбекистана присоединилось к акции, назвав 35-летие Мирзияевой 4 ноября 2019 года самым важным событием дня.



Мирзияева рассказывает в социальных сетях и о своей частной жизни, делясь фотографиями мужа и детей, в том числе пятимесячного сына Шавката, названного в честь президента.



ПОДГОТОВКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ УРОВНЮ ПРЕЗИДЕНТА



По словам нескольких местных репортеров из южного города Карши, где недавно побывала первая дочь, подготовка к ее приезду была столь тщательной, что "соответствовала уровню главы государства".



Обширные подготовительные мероприятия начались за неделю до визита Мирзияевой 27 января в рамках ее благотворительного проекта "Глаза души", оказывающего поддержку слепым и слабовидящим детям.



Как сообщили не пожелавшие раскрывать своего имени журналисты Узбекской редакции Азаттыка - Радио Озодлик, Центр журналистов, куда Мирзияева должна была прибыть на мероприятие, был внезапно отремонтирован.



На фотографиях, которые были получены Озодликом, видно, как несколько рабочих устанавливают на стенах конференц-зала новые полки; на другой - можно видеть трех женщин, которые расставляют на этих полках книги.



По словам журналистов, во внутреннем дворике, несмотря на морозную погоду в середине зимы, были посажены цветы.



Они добавили, что приглашенным на мероприятие местным репортерам было предписано сдать тесты на COVID-19.



После завершения ремонтных работ службы безопасности держали здание закрытым до мероприятия 27 января. По словам журналиста из Карши, столь высокий уровень облагораживания предусмотрен, как правило, исключительно по случаю визитов президента.



В Узбекистане недоумение вызывают не только деловые поездки Мирзияевой.



"СКАНДАЛ"



В октябре 2019 года в Интернете распространялось видео, на котором Мирзияева, ее младшая сестра Шахноза и их мужья присутствуют на пышном банкете, который, как сообщается, был устроен после концерта в Ташкенте российской певицы Полины Гагариной.



На видео сестры поют и радуются вместе с другими гостями на званом ужине.



Новостные сайты и пользователи социальных сетей поспешили провести параллели между образом жизни дочерей Мирзияева и дочерей Каримова - Гульнары и Лолы, - которые, как сообщается, были известны тем, что часто посещали вечеринки и ночные клубы в Ташкенте.



Одно новостное издание назвало последнее видео "скандалом" в семье Мирзияева, а другое задалось вопросом, не повторяется ли история в Узбекистане.



Шахноза Мирзияева - начальник отдела министерства дошкольного образования. Ее муж, Отабек Умаров, является заместителем главы службы безопасности президента, а также руководит двумя национальными спортивными федерациями.



Хотя на банкете ничего необычного замечено не было, несколько пользователей социальных сетей заявили, что простым узбекам это не нравится, так как многие из них живут в условиях нищеты.



Среднемесячная заработная плата в столице Узбекистана Ташкенте составляет около 270 долларов в месяц. В небольших городах и сельской местности она гораздо ниже.



Широко распространена коррупция, а возможностей для трудоустройства немного, что вынуждает миллионы узбеков становиться рабочими-мигрантами в России, Казахстане, Южной Корее, Турции и европейских странах.



48-летняя бывшая первая дочь Каримова была помещена под домашний арест в 2014 году, когда ее отец был еще президентом. Он управлял страной вплоть до смерти в 2016 году. В декабре 2017 года Каримову приговорили к 10 годам тюремного заключения, но позже его заменили домашним арестом и сократили до пяти лет. В 2019 году ее перевели в тюрьму.



В марте 2020 года Каримова получила дополнительный 13-летний срок: ее признали виновной в вымогательстве, отмывании денег и других преступлениях.



Младшая дочь Каримова, Лола Каримова-Тилляева, в настоящее время живет за пределами Узбекистана и, как сообщается, проводит время то в Европе, то в США. По имеющейся информации, некоторые из ведущих компаний, контролируемых ее мужем Тимуром Тилляевым и его семьей, были изъяты в Узбекистане после смерти Каримова в 2016 году.



Перевела с английского языка Алиса Вальсамаки.