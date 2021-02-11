Умер Юрий Власов, олимпийский чемпион, писатель, политик

20:17 13.02.2021

В субботу, 13 февраля, в Москве скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов. Ему было 85 лет. Об этом сообщили российские СМИ.



"Юрий Власов сделал величайший вклад в мировой спорт и тяжелую атлетику. Он был ярким примером для подражания и как писатель, и как политик" – так оценил заслуги Власова в интервью "РБК-Спорт" президент федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.



Власов стал первым, кто поднял над головой с помоста вес более 200 килограммов. Спортсмен установил 41 рекорд СССР и 31 рекорд мира.



ТАСС отмечает, что за свою спортивную карьеру Юрий Власов завоевал четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах. Несколько раз устанавливал мировые рекорды.







После завершения спортивной карьеры Юрий Власов профессионально занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год возглавлял Федерацию тяжелой атлетики СССР.



В 1996 году он участвовал в выборах президента России и набрал 0,20% голосов. В своей предвыборной программе Власов, в частности, записал: "Патриотическая Россия отвергает как космополитизм, так и интернационализм. Это две лапы одного зверя, которые терзают тело и душу России. Как космополитизм, так и интернационализм стирают национальные признаки народов, разрушают исторические и духовные основы бытия народов. Братство народов – вот наш идеал".



Наиболее крупным произведением литературного творчества Власова стала "историческая исповедь" (жанр определил сам автор) "Огненный крест". В 1993 году вышло трехтомное издание. Критики обратили внимание на то, что в этой трилогии Власов делает вывод о тождестве ленинизма и фашизма и противопоставляет христианскую нравственность большевизму.