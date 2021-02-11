 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Позорище. Путин наградил за "многолетнюю деятельность" 23-летнего певца ЮрКисса, сына владельца "Русской медиагруппы"
20:21 13.02.2021

Президент России Владимир Путин наградил 23-летнего певца ЮрКисса (настоящее имея Юрий Киселев) медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за "большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность". Указ опубликован на сайте Кремля.

Киселев входит в совет директоров "Русской медиагруппы" и руководит компанией "Брайт Стар", которая занимается организацией концертов. Певец не стал комментировать "Подъему" свое награждение, заявив, что не дает комментариев СМИ по телефону, так как опасается мошенников.

Отец ЮрКисса - бывший барабанщик группы "Земляне", владелец "Русской медиагруппы" Владимир Киселев. В 2016 году банк ВТБ выдал ему кредит в три миллиарда рублей на покупку медиахолдинга, в который входят радиостанции "Русское радио", "Хит FM", Maximum и телеканал Ru.TV.

В 2015 году дуэт ЮрКисса с дочерью Дмитрия Маликова Стефанией "Не спешите нас женить" неожиданно получил награду "Золотой граммофон" (премия "Русского радио"), хотя, как отмечали СМИ, песня не побеждала ни в одном хит-параде и вообще не была замечена в эфирах радиостанций. На вручении наград они не только пели под фонограмму, но иногда даже не попадали в слова.

Номер юных исполнителей, которым на тот момент было 17 и 16 лет, больше напоминал "выступление на школьном капустнике", писал Cosmo.ru в материале под названием "Забытые звезды, чья карьера не удалась, несмотря на деньги и славу родителей".

На официальный канал ЮрКисса в YouTube подписаны всего 12 тысяч пользователей, тогда как каналы самых популярных российских поп-исполнителей обычно имеют несколько миллионов подписчиков, отмечает "Медуза". Редкие видео певца собирают больше лайков, чем дизлайков.

Тем не менее в 2019 году ЮрКисс при поддержке радиостанции "Хит FM", которая входит все в тот же "Русский медиахолдинг", дал в Москве первый сольный концерт. Среди приглашенных гостей были Дима Билан и четырехкратный обладатель премии "Грэмми" Тимбалэнд. Портал Super.ru писал, что на концерт сгоняли платную массовку, с которой брали подписку о неразглашении информации.

В августе 2019 года композитор Игорь Крутой в интервью "Аргументам и фактам" отметил, что молодым российским исполнителям трудно пробиться в ротацию на радио, так как "Русское радио", до сих пор влияющее на раскрутку песен и появление новых имен, "крутит несколько молодых исполнителей, и почти все они родственники Владимира Киселева". При этом Крутой добавил, что, несмотря на такую поддержку, "достичь хоть какого-то уровня популярности" эти артисты не смогли. После интервью Киселев подал на композитора в суд, заявив, что его сыновья ЮрКисс и Владимир (Vlade Kay) успешны не только в России, но и за рубежом.

Источник - NEWSru.com
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