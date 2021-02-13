Обыкновенный украинский фашизм? - Дм.Скворцов

00:23 14.02.2021 ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ | 13.02.2021 |



Память о гитлеровских эскадронах смерти дорога и нынешним либертарианским властям Украины



Украинский Институт национальной памяти внес нацистского военного преступника, заместителя командира зондеркоманды СС в "Виртуальный некрополь украинской эмиграции".



Согласно Положению об Институте национальной памяти, данное заведение "является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра культуры и информационной политики и реализует государственную политику в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украинского народа".



Что же касается упомянутой зондеркоманды, это организатор массового уничтожения евреев Мариуполя, Таганрога, Ростова-на-Дону, Краснодара. "Эта зондеркоманда впервые применила машины-душегубки, убив воспитанников Ейского детского дома – детей восьми национальностей. В общей сложности они убили более 100 тыс. евреев", – сообщает директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, отмечая, что "герой Украины" был внесен в "Некрополь" в День памяти жертв холокоста (27 января).



Ну а сам "Некрополь", как поясняется на сайте Института, это проект, призванный материально поддержать уход за могилами выдающихся украинцев. В частности, бежавших в гитлеровском обозе "в эмиграцию".



Появись подобное сообщение еще два года назад – восприняли бы как должное. Фашизм при Порошенко, Турчинове, Яценюке фактически стал государственной идеологией. Но, как видим, память о гитлеровских эскадронах смерти дорога и нынешней либертарианской власти.



Как же так получилось, что мальчик из еврейской семьи, те же два года назад фотогенично позировавший перед могилой деда – истинного героя Великой Отечественной войны, дошел до жизни такой?



Зеленский позирует перед могилой деда-ветерана



Хотя и у могилки дедушки внучек, как видим из сопроводительного текста, уже нагадил слегка. И это, похоже, стало характерным знаком его будущего "возрастания".



Речь даже не о том, что при новом президенте в некоторых украинских областях продолжают открывать памятники гауптштурмфюрерам, а ВСУ участвует в отдании последних почестей эсэсовцам. Требовать от Зеленского открытого антифашистского сопротивления давно запущенной машине было бы слишком наивным. Однако голосовавшие за Голобородько имели право надеяться хотя бы на то, что "Слуга народа" не будет руководящей и направляющей силой фашистского сообщества.



Отсчитывать надо с августа 2019 г., когда парламентская победа "Слуг народа" обеспечила им во главе с Зеленским абсолютную власть в стране при абсолютной же поддержке населения. И при этом офис президента не решился вычеркнуть из сценария празднования Дня государственного флага прохождение военных под гимн ОУН* [запрещена в РФ] (с территориальными претензиями даже не "до Дона" а "по Кавказ").



Зеленскому, правда, хватало мудрости не произносить после этого пафосные речи и покинуть мероприятие сразу после официальной части.



Однако в том же месяце глава парламентского комитета по международным делам, известный украинский дипломат Ярэмэнко демонстративно сфотографировался на фоне карты "государства Идель-Урал". Легион "Идель-Урал", напомним, – это подразделение гитлеровского вермахта, состоявшее из представителей поволжских народов (в основном тюркских, но также финно-угорских).



глава парламентского комитета по международным делам, известный украинский дипломат Ярэмэнко демонстративно сфотографировался на фоне карты "государства Идель-Урал"



Реакции руководства фракции на эту демонстрацию не последовало.



А в октябре еще более влиятельный "слуга" открылся народу. Премьер-министр Гончарук освятил своим присутствием концерт культовой у украинских наци металл-группы "Сокыра Пэруна" (организацией выступления занимался подозреваемый в убийстве Олеся Бузины А. Мэдвэдько).



Премьер-министр Гончарук освятил своим присутствием концерт культовой у украинских наци металл-группы Сокыра Пэруна



"Спасибо вам, что вы есть, – произнес высокопоставленный конферансье. – …Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того чтобы Украина становилась сильнее… Спасибо вам и празднуйте! Вы очень крутые. Слава Украине!", после чего торжество "Белой силы" продолжилось.



Сокыра Пэруна



На концерте "Сокыры Пэруна"



Верховная рада поддержала союз юных гитлеровцев. В декабре 2019 г. был принят закон, наделяющий официальным статусом в государстве скаутскую организацию "Пласт". Ее создали в преддверии Первой мировой войны лояльные к австрийской власти первые украинцы среди русинов Галиции. С началом той войны "пластуны" составили основу "Сичевых стрельцов", героически драпавших от русских войск. В следующем поколении "Пласт" под духовной опекой унии породил гитлеровских коллаборационистов Бандеру, Шухевича, Кука, да практически все командование УПА* [запрещена в РФ].



Лидер украинских униатов Шептицкий в скаутском лагере накануне Второй Мировой войны



Лидер украинских униатов Шептицкий в скаутском лагере накануне Второй мировой войны



Наконец, и политтехнологи Зеленского убедили шефа, что ему также пора засвидетельствовать свое восхищение неонацистами. Случай представился в конце года, когда испанские болельщики вконец затюкали украинского легионера – фаната Бандеры и "героев АТО" Романа Зозулю. И тут украинский президент поддержал это плачущее в углах раздевалок несчастье. "Тебя поддерживает вся Украина! – написал в Facebook Зеленский, которого самого к тому времени поддерживала далеко не вся Украина, а те, кто еще поддерживал, то вовсе не за прогибы перед неонацистами. – Ты не только классный футболист (сплавленный во вторую лигу. – Д.С.), ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!"



Перед этим МИД Украины "обнаружил" в стихийной кампании испанских болельщиков, которые помнят фашизм в своей стране, "созвучность со штампами российской пропаганды". "Российской пропагандой", очевидно, являются и утверждения о татуировке-свастике на теле спортсмена, и его селфи на фоне табло с международным паролем неонацистов 14/88.



Некто Зозуля



88 – закодированное приветствием Heil Hitler! (буква "H" – восьмая в латинском алфавите), а также число заповедей Дэвида Лэйна, идеолога "Белой расы". 14 – количество слов в главных заповедях Лэйна.



Не случайно самая радикальная организация Украины "СIЧ" (якобы "Сечь") имеет логотип "С14"*. Так вот, фашисты из С14 продолжают получать господдержку и при Зеленском. Ровно год назад министерство культуры, молодежи и спорта выделило молодежным организациям "национал-патриотической направленности" более 8 млн. грн. Это почти половина бюджетных средств, выделенных молодежным и детским организациям на 2020 год. Финансируются некая "Образовательная ассамблея" (сооснователь – руководитель С14 Карась), "Молодежный националистический конгресс", "Сокол свободы" (молодежное крыло социал-националистической "Свободы"*) и т. п., не считая вышеупомянутого "Пласта".



То, что эти организации являются "крайне-правыми", признавал даже британский русофобский военно-аналитический ресурс Bellingcat, поражаясь тому, что при Порошенко финансировались их отдельные проекты. И те же проекты в сфере "национально-патриотического воспитания" получили в декабре 2019 г. финансовую поддержку государства уже под руководством Зеленского. 9 млн. грн. было выделено на фестиваль фашистской песни "Бандерштат", клуб "исторических реконструкций боев УПА*" "Валькирию", военные молодежные лагеря и т. п.



О культурном воспитании на "Бандерштате" дает представление следующее видео.



Случайно ли в эти же дни в антитеррористической методичке Скотланд-Ярда герб Украины оказался среди символов экстремистов?



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Британские правоохранители часто наблюдали "трызуб" рядом с неонацистскими символами. В частности, со стилизованным в подразделении МВД Украины "Азов"* вольфсангелем, который также внесен в антитеррористическое пособие.



В конце концов, сам "главный носитель герба Украины" Зеленский наряду с министром внутренних дел Аваковым принимал парад под "азовским волчьим крюком" на годовщину зачистки "Азовом" Мариуполя – второй "Одессы-2014".



Боевики Азова и Зеленский



Правоту англичан подтвердило и очередное голосование Украины в ООН против борьбы с героизацией нацизма. Традиционно против соответствующей резолюции 2020 года выступили Киев и Вашингтон.



К этому времени Верховная рада уже приняла постановление, по которому в календарь памятных дат 2020 года были включены юбилеи десятков гитлеровских коллаборационистов (в т. ч. военных преступников). На проведение памятных мероприятий в честь эсэсовцев, карателей, полицаев, редакторов оккупационных газет предусматривалось выделение государственного финансирования. Министерству образования предписывалось провести уроки и "воспитательные часы". Отдельные "достойныкы" удостоились юбилейных монет и почтовых марок.



В связи с этим высказался даже посол Израиля. В его протесте (бесполезном, однако) отмечалось, что "воздание почестей тем, кто по собственной воле решил сотрудничать с нацистским режимом… является оскорблением памяти шести миллионов евреев, уничтоженных нацистами". Впрочем, протесты Израиля были заранее "компенсированы" поощрениями от Канады, чей посол 21 августа 2019 г. присутствовал при открытии монумента в честь ОУН–УПА* [запрещена в РФ] на… еврейском кладбище г. Самбор на месте снесенного памятника жертвам холокоста.



Через пару месяцев фракция "Слуги народа" и в Киевраде проголосовала за постановление о праздновании памятных дат нацистских преступников. А решение суда о запрете праздновать эти даты обжаловал помощник парламентария от "Слуги народа".



Однако чаще нос украинской Фемиды все же улавливал ветер. Так в декабре 2019 г. по решению суда был восстановлен на дипломатической работе (да еще с выплатой компенсации) консул Украины в Гамбурге. Его по требованию германской стороны уволили в 2018 г. за ксенофобские и расистские посты в соцсетях (включая автопортреты на фоне торта в виде книги "Майн кампф").



Сегодня самый яркий признак обращения Украины к идеологии нацизма – пробуждение "спящих" организаций вроде С14*, "Национального корпуса"* и т. п. Они востребованы властью для подавления оппозиционных каналов. Порошенко вахту сдал, Зеленский вахту принял. И под фотографией их рукопожатия 2020 года вполне можно поставить слова старого анекдота про юного предателя: "Гут, Вольдемар!"



Порошенко и Зеленский едины



Могло ли быть иначе?



Недолгая история самостийной показывает: под какими бы лозунгами ни шли к победе на выборах "пророссийские" кандидаты, обращение к русофобии является для них законом. Все они, возглавив государство, пытаются быть "государственниками", но искусственно созданное украинское государство имеет смысл только как противоположность России. Идеология украинства, призванная переделать русских в антирусских, с первых дней появления была шовинистической. Без нее Украина–антиРоссия теряет смысл. Президенты Украины вынуждены встраиваться в эту идеологию, чтобы их деятельность обрела смысл.



Хотя, конечно, украинский национализм – это оксюморон, соединение противоречащих друг другу понятий. Какой может быть национализм у искусственной нации? Обыкновенный фашизм. Источник - fondsk.ru

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