Подмена импичмента. Почему Трампа судят вместо Байдена? - Владимир Овчинский

00:29 14.02.2021 История – парадоксальное явление. В феврале 2021 года импичмент в США должен был состояться. Должны были судить вновь избранного президента США Байдена за участие в организации массовых фальсификаций выборов. А судят бывшего президента США Трампа за организацию протеста против этих фальсификаций.



Обвиняемый вместо обвинителя



Мировая "демократическая общественность" в восторге от судилища. Как пишет в Le Monde (Франция) некий Жиль Пари, Трампа судят, по его мнению, за "механизм, который привел к беспрецедентному нападению граждан США на бьющееся сердце их демократии в тот самый день, который должен был символизировать мирный переход политической власти от одной большой политической партии к другой".



Как пафосно! "Бьющееся сердце их демократии"!



"Главный прокурор Джейми Раскин заранее ответил на возражения адвокатов, подчеркнув, что их клиент не был простым очевидцем, на котором не лежит никакой ответственности: "Он забросил роль главнокомандующего и стал главным подстрекателем опасного бунта".



Иными словами, приговор вынесен до суда!



На судилище была проведена "прямая связь между призывами президента и реакцией сторонников, в частности в день штурма, когда в пламенной речи превозносилась сила, звучал призыв сражаться и оказать давление на Конгресс. Как постарались доказать прокуроры, бунтовщики последовали указаниям, в том числе когда вернувшийся в Белый дом президент обрушился в Твиттере c критикой на вице-президента Майка Пенса, который отказался заблокировать утверждение результатов. Сообщение было сразу же зачитано активистами с мегафонами, а толпа пообещала повесить его.



После точного описания роли "главного подстрекателя", обвинение взялось за представление "невыполнения долга", детально охарактеризовав невозмутимое поведение президента в самые трагические моменты штурма. Как и во время первого дня разбирательства, прокуроры продемонстрировали видеозаписи, некоторые из которых показывались впервые. Особенно впечатляющими были кадры эвакуации вице-президента и его семьи, а также лидера демократического большинства Чака Шуммера, которым наступали на пятки бунтовщики. Подчеркнули они и агрессивность нападения на правоохранительные органы.



Составленная обвинением хронология была безжалостна к Дональду Трампу, который долгое время молчал, хотя все экраны страны пестрели картинами творившегося хаоса, а затем лишь вяло попросил сторонников вести себя "мирно", не потребовав их ухода. По словам демократов, президент был одержим стремлением заблокировать утверждение результатов выборов и решил бездействовать, хотя бывшие сотрудники призывали его проявить больше жесткости по отношению к бунтовщикам. Только позднее он все же призвал их "разойтись по домам", что они сразу же сделали. Процесс утверждения результатов выборов демократам удалось довести до конца".



Вина Трампа

Виноват ли Трамп? Безусловно. Он виновен в том, что не просчитал возможные ловушки демократов и работающих на них спецслужб.



У Трампа был первоначальный план – улететь в день инаугурации Байдена во Флориду. И оттуда потом начать марш на Вашингтон с требованием объявить импичмент Байдену за фальсификацию выборов. Но он отказался от него.



В ситуации, когда началось предательство среди "его сторонников" по республиканской партии, когда стало ясно, что 6 января демократы не отдадут свою "победу", завоеванную ценой умопомрачительных преступных комбинаций как внутри страны, так и за рубежом, Трамп не отменяет массовую акцию протеста. Именно на это и рассчитывали провокаторы из штабов Обамы – Клинтонов – Байдена.



Превратить обвинителя в обвиняемого, сделать из него заговорщика, террориста, убийцу. Закрыть путь к следующим выборам.



Здесь и заработал механизм агентурных комбинаций и оперативных внедрений.



Захват Капитолия под контролем ФБР

Версию о том, что захват Капитолия проходил под контролем ФБР и с активным участием агентуры ФБР, автор этих строк излагал ранее. Но, тогда трудно было себе представить размах операции ФБР. Теперь некоторые детали проявляются.



Одним из главных организаторов штурма Капитолия 6 января 2021 года мог являться отставной сотрудник ФБР и разведки ВМС США Томас Эдвард Колдуэлл. Прокуратура уже обратилась к федеральному суду с просьбой арестовать 66-летнего "заговорщика".



Предполагается, что Колдуэлл готовил акцию при участии военизированных ультраправых организаций Proud Boys, Oath Keepers и Three Percenters. Он планировал использовать снайперов и организовать плавучий склад вооружения на реке Потомак. Бывший разведчик применил опыт работы в спецслужбах для тренировки группы бойцов, пишет The Washington Post со ссылкой на данные расследования.



Колдуэлл также составил "список смерти" (лиц на ликвидацию), в число которых, по утверждениям прокуратуры, вошел чиновник на выборах штата, Он назвал их политическими врагами, "тараканами" и "личинками", от которых надо избавиться, "убивая их, стреляя в них и уродуя их трупы".



Отметим, что, несмотря на свой показной экстремизм, сам Колдуэлл не входил в Капитолий.



Адвокат отставного сотрудника ФБР уже заявил о невиновности своего подзащитного.



Участие этого сотрудника ФБР в организации штурма Капитолия было либо оперативной комбинацией с внедрением Колдуэлла в среду протестующих сторонников Трампа с целью организации штурма Капитолия.



Либо Колдуэлл действовал по своей инициативе, но попал под оперативное наблюдение ФБР, и ему просто не мешали достичь своей цели.



Но результат был в обоих случаях одинаковый – компрометация Трампа.



Все тайное становится явным. Реальный размах фальсификаций и психологического террора на выборах 2020

Недавно мир узнал, как ковалась победа Байдена. Ему не нужно было собирать стадионы, так как у него была теневая кампания, о которой очень подробно рассказала обозреватель Time Молли Болл в статье "Тайная история теневой кампании, которая спасла выборы 2020 года" (04.02.2021).



"В определенном смысле Трамп был прав. За кулисами разворачивался заговор, - пишет Болл, - это было сдерживание протестов и сопротивления генеральных директоров. Это стало результатом неформального союза между левыми активистами и титанами бизнеса. Пакт был формализован в коротком, незаметном совместном заявлении Торговой палаты США и Объединении американских профсоюзов, опубликованном в день выборов. Обе стороны рассматривали как некую сделку, толчком для заключения которой послужили летние массовые, иногда разрушительные протесты в защиту расовой справедливости, когда профсоюзы объединились с капиталом ради поддержания мира и противостоянию покушению Трампа на демократию".



В статье утверждается, что хотя львиная доля усилий исходила от левого лагеря, и затронуты были все аспекты выборов, но с кампанией Байдена она связана не была. Организаторы ставили перед собой задачу спасения демократии от Трампа и страны от послевыборного хаоса.



Разумеется, автор статьи обвиняет Трампа в том, что он месяцами настаивал, что голосование по почте было заговором демократов с целью фальсификации выборов, а после 3 ноября он "пытался украсть проигранные выборы, подавая иски в суды и развивая теории заговора, оказывая давление на штаты и местных официальных лиц, и, наконец, созвав армию своих сторонников 6 января на демонстрацию, закончившуюся нападением на Капитолий".



Начал теневую кампанию высокопоставленный советник президента Объединения американских профсоюзов Подхорцер. "Среди демократических инсайденов он известен как волшебник, стоящий за самыми большими политтехнологическими достижениями последних десятилетий". Он собрал группу либеральных политических стратегов и создал Аналитический институт, тайную фирму, применяющую научные методы к политическим кампаниям. Он также был в числе создателей Каталиста, ведущей прогрессивной кампании по созданию базы данных.



Подхорцер не единственный, кто анализировал причины победы Трампа в 2016 году и искал способы недопущения его переизбрания. На связь с ним вышла The Fight Back Table, коалиция организаций "сопротивления", которая начала планировать сценарий проведения выборов, собирая активистов на местном и общегосударственном уровне. Работа длилась многие месяцы.



Результатом подготовительной работы стал меморандум, опубликованный Подхорцем 3 марта 2020 года, озаглавленный "Угрозы выборам 2020".



В это время президент Трамп приходил в себя после процедуры импичмента, организованной сразу после бесславного завершения работы следственной комиссии спецпрокурора Мюллера. То есть, дымовая завеса была настолько плотной, внимание было настолько отвлечено от реальных событий, что никто ничего не подозревал. СМИ старались вовсю, создавая фейковые сенсации и фейковые общественные дискуссии, тем более, что внимание было сосредоточено на демократических праймериз, и обозреватели всерьез ломали копья, анализируя сравнительные достоинства и недостатки абсолютно смехотворных кандидатов-демократов. А тут еще разразился ковид, и явка избирателей была под угрозой. Вот тут-то Подхорцер и развернулся.



"В своей квартире в пригороде Вашингтона Подхорцер начал работать в кухне на своем лэптопе, часами проводя совещания по зуму со своими единомышленниками из прогрессивной вселенной: профсоюзами; институциональными левыми, такие как Planned Parenthood и Greenpeace; группами сопротивления такими как Invisible и MoveON; прогрессивными стратегами и собирателями баз данных; представителями доноров и фондов; народных движений на государственном уровне; активистов за расовую справедливость и других".



"Их работа затронула каждый аспект выборов. Они заставили штаты изменить систему голосования и законы, что помогло привлечь сотни миллионов долларов из общественных и частных фондов. Они отметали иски, подавляющие права избирателей, рекрутировали армию работников на избирательные участки, и впервые дали возможность миллионам людей проголосовать по почте. Они успешно оказывали давление на социальные сети, чтобы они заняли жесткую позицию в отношении дезинформации и клеветы".



Первоочередной задачей стала реорганизация всей инфраструктуры выборов в условиях пандемии. В первую очередь нужны были деньги для приобретения защитных средств, оплаты труда дополнительных работников, рассылки бюллетеней для голосования по почте. Конгресс и Сенат, как известно, по вопросам утверждения бюджета никак договориться не могли. И вот тут в дело вступили частные филантропы. Инициатива Цукерберга пожертвовала на благое дело 300 миллионов долларов.



Пока Конгресс и Сенат спорили о бюджете, Национальный институт Голосования дома (National Vote at Home Institute) под руководством Эмбер Макрейнолдс заполнил вакуум. Институт давал секретарям штатов от обеих партий технические советы, начиная от рекомендаций местных поставщиков, заканчивая объяснением, как бросать в почтовые ящики бюллетени для голосования. Поскольку местные советы не могли себе позволить нанять пресс-секретаря, они получали подробные инструкции для налаживания коммуникации. Им разъясняли, что голосование по почте или открепительным талонам значительно уменьшит очереди к избирательным урнам в день выборов. Институт помог 37 штатам организовать голосование по почте. Результатом их усилий стало то, что только четверть избирателей проголосовала лично в день выборов, и почти половина голосов пришла по почте (это фальсифицированное голосование в итоге и обеспечило Байдену победу – В.О.).



Вот теперь мы понимаем, почему вдруг колеблющиеся штаты в последний момент принимают неконституционные законы, почему суды отказываются рассматривать иски до выборов, мотивируя это тем, что преступления совершено не было, и говорить пока не о чем. А после выборов те же судьи сказали, что после драки кулаками не машут.



Мы также понимаем, что произошло в Джорджии, где губернатор и госсекретарь вроде бы республиканцы. Они ведь тоже приняли финансовую помощь для организации выборов, получали инструкции и рекомендации. Короче, подсели на их финансовую и идеологическую иглу. А там, как водится, вход бесплатно, выход – рубль. Вот поэтому губернатор Джорджии отказывался проводить пересчет голосов и аудит, а госсекретарь слил в прессу телефонный разговор с Трампом, да еще и пригрозил ему судебным иском.



Другим важным участком фронта борьбы против Трампа стала борьба с "дезинформацией". То есть, врать о связях Трампа и КГБ, о победе Трампа за счет ресурсов Путина можно, а рассказывать о коррупции отца и сына Байденов нельзя.



И тут все было поставлено на научную основу. Оказывается, ветеран прогрессивных войск и основатель Каталиста Лора Квин провела мощное научное исследование и запустила абсолютно секретный проект, о котором до сих пор никому не рассказывала. В ее борьбе с дезинформацией она выделила два аспекта – отслеживать клеветников, разоблачать, но не реагировать на них, не вступать в полемику, не оправдываться. А вместо этого надавить на платформы социальных сетей, чтобы они "агрессивно действовали против определенного типа злостного поведения".



После направляющей беседы Марк Цукерберг пригласил к себе на ужин девять лидеров борцов за гражданские права, и они предупредили его об опасностях распространения фальсификаций в социальных сетях. Там же был генеральный директор Твиттера. Борцы за гражданские права говорили, приводили примеры, убеждали. В их числе была Винита Гупта, президент и генеральный директор Конференции лидерства за гражданские права. После выборов она была номинирована на пост заместителя министра юстиции. "Это была борьба, но мы дошли до точки, когда они поняли проблему".



Ну, и конечно, не забыта была "мощь революционных масс".



"Летнее восстание показало, что людская мощь обладает огромной силой воздействия. Активисты начали готовиться к демонстрациям, если Трамп попытается украсть выборы". Молли Болл подробно рассказывает, как Тайное общество связалось с организациями, стоящими за протестами, которые потрясали США после смерти Флойда. Они были готовы выгнать сотни тысяч людей на улицы, если Трамп начал бы оспаривать результаты выборов.



Более 150 либеральных групп присоединились к коалиции "Защитим выборы". Веб – сайт коалиции, который больше не существует, содержал карту из 400 демонстраций, запланированных после выборов, которые должны были быть активированы текстовым сообщением. Либералы готовы были затопить улицы людьми при победе Трампа.



На фоне летних погромов, упорно именующихся "борьбой народных масс за расовое равенство" произошло слияние титанов промышленности с профсоюзами.



На самом деле, как показывает книга Джеймса Джейкобса "Бандиты, профсоюзы и федералы" (Mobsters, Unions, and Feds), договоренность между боссами большого бизнеса и боссами мафиозных профсоюзов существовала всегда. За послушание и готовность делиться профсоюзные боссы ограждали промышленных боссов от забастовок, от выполнения договорных обязательств рабочим. А вот непонимание грозило промышленникам забастовками, исками, физическим уничтожением бизнеса и разорением (а у Байдена была давняя – с 1972 года связь с мафиозно – профсоюзным альянсом США – см.: Байден, мафия, выборы 1972 и 2020).



"Летние протесты за расовую справедливость послали сигнал владельцам бизнесов: потенциал для гражданских беспорядков, разрушающих экономику", - так в статье прямо и говорится. Это называется шантаж. Мы помним, что все лето демократы повторяли, обращаясь к рядовым законопослушным республиканцам: "Если вы хотите, чтобы летние беспорядки не повторились, голосуйте за демократов". Мы помним и забитые фанерой витрины накануне выборов. Владельцы бизнесов опасались новых погромов.



Именно поэтому титаны бизнеса, которые вначале поддержали Трампа, потребовали, чтобы он смирился с поражением, а затем объявили, что лишат финансовой поддержки тех конгрессменов и сенаторов-республиканцев, которые осмелились усомниться в результатах выборов. А что делать? Одно неосторожное движение, и на твою независимую голову опустится гильотина, управляемая трехглавым драконом – бандитами, профсоюзами и федералами.



Вот капитаны нефтегазовой промышленности плохо, видимо, сотрудничали, ну и огребли от федералов прямо 20 января – нефтепровод прихлопнули, а разработку и добычу нефти и газа на федеральных землях запретили.



И последний момент, самый опасный, – переписывание истории. Летние погромы – это "борьба за расовое равенство". События 6 января – "покушение белых расистов и националистов на американскую демократию, попытка вооруженного переворота, внутренний терроризм". Слоганы: "Эти люди опаснее ИГИЛ и "Аль-Каиды"; "бороться с внутренними террористами следует, как с террористами "Аль-Каиды".



А The Washington Post в своей недавней передовице приравняла отрицание "честной победы Байдена" к отрицанию Холокоста с применением к преступникам той же статьи уголовного кодекса.



Судьба Трампа

Как образно пишет обозреватель Nashdom.US Михаил Шейкман, "суд сената – так называется отрешение президента США от должности в верхней палате конгресса – это не суд Линча. Но, кажется, что попадись Дональд Трамп нынешним демократам лет 200 назад, они бы его не только повесили, но разорвали бы на куски, сожгли и пепел развеяли бы. Настрой ‒ крайне решительный".



Даже если не получится у них казнить Трампа через импичмент, то в ход пойдет 14-я поправка к конституции. Почти ровесница суда Линча – она, в принципе, подразумевает тот же исход. Только лишает политической жизни. Принятая сразу после Гражданской войны, она преследовала конкретную цель: помешать возвращению во власть должностным лицам побежденного Юга.



На слушаниях по импичменту Трампа признали "вдохновителем мятежа". В нижней палате уже ждет очереди законопроект о применении к нему этой древней нормы. Там пройдет как по маслу.



Но и в сенате для такого варианта мести не надо набирать две трети. 60 на 40 вполне устроит. А при некоторых условиях хватит и 50 плюс один. То есть демократы могут обойтись своими силами. Сейчас у них с республиканцами фифти-фифти, но при равенстве решающим становится голос вице-президента. А это Камала Харрис.



Если импичмент состоится. Что дальше? В немецком журнале Focus Лиза Рокар представила возможные сценарии будущего Дональда Трампа.



Обвинения и преступления: Трамп отправится в тюрьму.



В ближайшее время может быть подано множество исков против него или его компаний. Правоохранительные органы по всей стране, министерство юстиции, генеральная прокуратура в Нью-Йорке - повсюду сейчас изучаются обвинения в отношении Трампа и его семьи.



Юридические разборки могут не только причинить ущерб его репутации, но и повлечь за собой тюремный срок. Уже сейчас известно о различных обвинениях в связи с уклонением от уплаты налогов, мошенничеством и отмыванием денег.



Но, на наш взгляд, реальное привлечение Трампа к уголовной ответственности – нереально!



Побег из США в связи с уголовным преследованием.



В случае, если обвинения в отношении него ужесточатся, Трамп может бежать за границу, полагает автор статьи. Россия вполне могла бы взять его под защиту. Также, если верить оценке Брукингского института, Трампа могла бы принять Саудовская Аравия или Израиль.



"Но для Трампа в этом есть и сложность: его днем и ночью стережет разведслужба - и это, вероятно, значительно усложнит побег", - указывает Focus.



Поэтому это сценарий для анекдотов.



Дональд Трамп, серый кардинал Республиканской партии.



Экс-президент учредит новую "Патриотическую партию".



Сразу внесем коррективы в два последних прогноза Focus.



Трамп отказался от планов по созданию собственной партии. Вместо этого бывший президент США готовится стать единственным лидером республиканцев, сохранив статус одного из самых влиятельных политиков в стране. Это вывод из анализа ВВС. И с этим трудно не согласиться.



Охлаждение отношений между Трампом представителями Республиканской партии в Конгрессе не продлилось и трех недель. После неудачной попытки штурма Капитолия лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что именно президент "должен нести ответственность" за организацию мятежа в столице страны, и призвал его публично признать свою вину. Глава республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, в последние четыре года считавшийся верным сторонником Трампа, не скрывал, что он возмущен действиями уходящего президента, и публично говорил о том, что именно он спровоцировал своих сторонников на штурм. Вице-президент Майк Пенс демонстративно не явился на церемонию проводов своего бывшего босса, отправившись вместо этого на инаугурацию нового президента США.



Рейтинги Трампа рухнули - согласно последним опросам, его действия одобряли менее 38% американцев. По данным местных избирательных комиссий, после событий в Вашингтоне 6 января 30 тысяч избирателей-республиканцев официально отказались поддерживать партию, перейдя в стан демократов.



Трамп, в свою очередь, не скрывал обиды на бывших соратников. Как утверждают американские СМИ, последней каплей для бывшего президента стал демарш десяти республиканцев в Палате представителей, поддержавших импичмент. До этого ни один представитель Республиканской партии в Конгрессе не голосовал за отстранение президента от власти.



По утверждению Wall Street Journal, перед тем, как покинуть Вашингтон, Трамп действительно обсуждал со своими советниками планы по созданию новой политической партии под названием "Партия патриотов", которая должна была составить конкуренцию республиканцам.



Уже через неделю, правда, оказалось, что никакой необходимости в создании новой партии у Трампа нет.



Сразу несколько влиятельных республиканцев, критиковавших экс-президента или старавшихся никак не комментировать события 6 января, публично выступили в поддержку Трампа.



Глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел, до этого старавшаяся никак не комментировать события 6 января в Вашингтоне, неожиданно опубликовала официальное заявление, назвав объявленный Конгрессом импичмент Трампа неконституционным.



"Объявленная лидерами демократов вендетта против президента Трампа всегда включала в себя импичмент, и многие из них обещали сделать это еще до того, как он вступил в должность", - заявила она, добавив, что эта инициатива лишь "отвлечет Конгресс от важных вопросов, которые заботят всех американцев".



Уже на следующий день после выхода этого заявления лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти, еще недавно призывавший Трампа взять на себя ответственность за попытку штурма Капитолия, провел с бывшим президентом дружеские переговоры в его гольф-клубе "Мар-о-Лаго" во Флориде.



Улыбающийся Маккарти сфотографировался вместе с Трампом, а во время разговора, как следует из официального заявления, оба политика пообещали "работать вместе для победы Республиканской партии на (промежуточных) выборах 2022 года".



"Единое консервативное движение позволит нашим гражданам также объединиться ради защиты свобод в нашей стране", - говорится в заявлении конгрессмена, распространенном после этой встречи.



Как отметили потом американские СМИ, для сбора пожертвования на избирательную кампанию 2022 года предвыборный штаб конгрессмена Маккарти запустил сайт под названием "Большинство Трампа" (Trump"s Majority).



По традиции, американские президенты, покинувшие свой пост, стараются не участвовать в политике. Барак Обама, например, в течение четырех лет никак не комментировал действия Дональда Трампа, позволив себе несколько резких заявлений лишь во время недавних выборов.



Эту традицию 45-й президент США нарушил, едва успев покинуть Белый дом. Уже через несколько дней после этого политический комитет Трампа под названием "Спасем Америку" опубликовал официальное заявление в поддержку кандидатуры бывшего пресс-секретаря президента Сары Сандерс на выборах на пост губернатора штата Арканзас.



Советники бывшего президента в интервью американским СМИ не скрывали, что Трамп намерен принять самое активное участие в предвыборной кампании 2022 года и уже составил список из нескольких десятков кандидатов на места в Конгрессе и Сенате, которых он собирается поддержать.



Разногласия между Трампом и лидерами республиканцев никуда не делись, но продолжать это противостояние им просто не выгодно. После событий 6 января Республиканскую партию покинуло несколько тысяч сторонников, но в ноябре за Трампа проголосовали 74 млн избирателей (а реально, гораздо больше – В.О.). Республиканцы прекрасно понимают, что без этих голосов они не смогут выиграть ни одни выборы, и поэтому вынуждены идти на сотрудничество с Трампом. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613251740

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы вернули в Мажилис закон о дипслужбе

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года №37

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года №38

- Состоялось заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания

- Финансовые эмигранты

- Опасная радиация: сенатор поднял проблему заброшенных урановых рудников

- Все смешалось в доме казахских "ұятмен-офф"

- Нуркиса Дауешов: От образования и духовного развития детей и подростков напрямую зависят дальнейшее развитие и перспективы нашей страны

- Увеличено количество регулярных международных полетов в 5 стран