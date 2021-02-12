США все беднее. Либеральная "формула счастья", - М.Столетов

00:32 14.02.2021 Либеральная "формула счастья" для России никак не подходит

Максим Столетов

12.02.2021

США все беднее

Удивительный по глубине своей глупости тезис стал в российской либеральной "тусовке" одним из популярных в последнее время. После провала январских т.н. протестных акций то ли в защиту "берлинского пациента", то ли против всего хорошего и за все самое лучшее наши "светлоликие" сограждане сочинили "формулу счастья" для будущей в их понимании России: дефицит свободы порождает бедность. При этом все либеральные стенания звучат в контексте падения экономики России из-за пандемии коронавируса. И, естественно, - в сравнении со "светочем демократии" США, где принятые властями меры (денежные пособия) якобы остановили рост бедности в стране. Их даже не смущает тот факт, что в самой Америке ситуацию оценивают совершенно иначе.



Так, по мнению американского президента Джозефа Байдена, США переживают сейчас тяжелейший "экономический кризис, какой бывает раз в несколько поколений". При этом разница в благосостоянии американских миллиардеров и бедных граждан США резко увеличилась.



Байден отметил, что с начала пандемии "состояние одного процента самых богатых людей страны выросло примерно на 1,5 триллиона долларов", а свыше 18 млн американцев сейчас вынуждены жить на пособия по безработице.



За это время разорились около 400 тыс. предприятий малого бизнеса. Причиной расслоения общества Байден назвал экономические последствий пандемии коронавируса.



Вообще-то, в США разрыв в доходах стал сильно расширяться с 70-х годов ХХ века. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Американским исследовательским центром Pew в 2018 г. В том же году 4% взрослых американцев сообщили, что, по крайней мере, некоторым членам их семей не хватает продуктов питания. К июлю 2020 г., согласно исследованию Северо-Западного университета (Иллинойс), эта цифра достигла 11% и продолжает увеличиваться по мере расширения пандемии. "Все происходящее - катастрофа", - считает Диана Шанцербах, одна из ведущих экономистов университета. А исследование, проведенное Бюро переписи населения США 28 октября - 9 ноября 2020 г. и коснувшееся тех американцев, которые заявили о том, что они ощущали нехватку продуктов питания, выявило, что эта проблема затронула 25% безработных, сидящих дома с детьми.



Американские политики любят оперировать понятиями "равенство" и "справедливость", чтобы доказать превосходство американской системы. Об этом постоянно долдонят и наши (?) либералы, приводя разного рода выдуманные ими "доказательства" всегда не в пользу России. Однако факты показывают, что в США обращают внимание только на защиту интересов и улучшение состояния богатых, не ставя ни во что бедных. Например, согласно докладу ФРС США, в 2020 г. суммарное состояние одного процента богатейших американцев составило 30,5% от всех активов домохозяйств в США, а состояние беднейших 50% населения страны составило лишь 1,9%. В США насчитывается около 40 млн нищих, около 500 тыс. бездомных, более одного миллиона человек недоедают.



Британские ученые считают, что быстрое увеличение разрыва между богатыми и бедными в США является признаком глубокого кризиса неолиберального капиталистического порядка. В стране достаточно активно идет приватизация, маркетизация и либерализация, которые отвечают интересам богатых и их групп влияния, а не пожеланиям большинства. У этого большинства, справедливо названного молчаливым, осталось одно право - на бедность.



Как сказал спецпосланник ООН по вопросам борьбы с нищетой и прав человека Филип Олстон, в такой богатой стране, как США, сохранение крайней нищеты является политическим выбором, сделанным теми, кто находится у власти.



По данным Федеральной резервной системы США, во втором квартале прошлого года чистая стоимость активов американских семей выросла на 7% по сравнению с первым кварталом. Однако это не означает, что богатели все: в основном обогатились богатые. На фоне пандемии разрыв между богатыми и бедными в США становится все более очевидным. Особенно наглядно это проявляется в том, что богатые могут прежде других пройти тестирование на коронавирус и вне очереди получить вакцинацию от COVID-19.



Интересно, но проблема нищающих американцев на первых порах каким-то странным образом ускользнула от внимания западных СМИ и общественности, в первую очередь американских, увлеченных перипетиями президентских выборов. Но сейчас даже такое немецкое издание, как проамериканское до мозга костей Der Spiegel ("Зеркало") пишет, что признаки обнищания заметны повсюду в США. Многие рискуют лишиться жилья, так как им нечем платить за аренду. А каждый шестой американец уже столкнулся с проблемой голода. Впервые со времен Великой депрессии на улицах городов появились "хлебные очереди". (Кстати, а в России вы видели где-нибудь очереди за хлебом?) "США охвачены неслыханным кризисом голода: из-за экономических последствий пандемии коронавируса более чем 50 миллионам американцев не на что купить себе даже продукты", - констатирует издание в статье "Америка - страна бедняков". И сообщает: "В Нью-Йорке сейчас голодают около 1,5 миллиона человек, в том числе почти 500 тысяч детей. С марта частные и городские "полевые кухни" обеспечили продовольствием 13,3 миллиона клиентов, что примерно на треть больше, чем до пандемии. Церковная "полевая кухня" из Бруклина под названием St. John"s Bread & Life за шесть месяцев, прошедшие с марта, раздала более 680 тонн продуктов питания - столько же, сколько за весь прошлый год".



"При этом в настоящее время более 11 миллионов американцев не имеют работы. Уровень бедности с февраля вырос с 15% до 17%, а среди чернокожего и латинского населения этот показатель превышает 25%", - отмечает Der Spiegel.



Принятый в марте федеральный пакет помощи населению страны в размере 2,2 трлн долл. на некоторое время позволил сгладить сложную социальную обстановку, так как деньги начали поступать в карманы людей. Одновременно с этим компании получали от правительства бонусы в качестве стимула для сохранения полного штата работников. Также осуществлялась программа выплат пособий (P-EBT) семьям, дети которых получали бесплатные школьные обеды до пандемии. Однако эффект от этих программ оказался недолговечным: к сентябрю основная часть федеральной помощи была приостановлена, P-EBT в некоторых штатах перестали выплачивать уже в июле, а 26 декабря истек срок выплаты специальных пособий сразу для 12 млн человек, ранее получавших их от федерального правительства по причине утраты работы из-за пандемии.



Запасы бесплатных кладовых тоже начинают иссякать, все сложнее становится справиться с нарушенными цепочками поставок, найти деньги для оптовых закупок продовольствия, привлечь волонтеров для раздачи еды населению, большую часть из которых составляли пожилые люди, сегодня находящиеся в группе риска в связи с угрозой коронавируса. По выражению одного американского автора, несмотря на героическую роль сотрудников продовольственных кладовых, на данный момент их можно назвать эквивалентом пальца, заткнувшего протекающую дамбу.



Согласно данным Минтруда США, число американцев, обратившихся в третью неделю января с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 965 тыс. Это самый высокий уровень обращений с августа, когда их число составило более одного миллиона. До эпидемии COVID-19 этот показатель составлял 200 тыс. в неделю, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".



Но если даже теперь кому-то из либеральной публики захочется со мной поспорить (предвижу, что так тоже будет), то прошу их вступить вначале в полемику с указанными мною источниками. Как явствует из них, сами американцы, прежде всего, крайне негативно оценивают нынешнее социально-экономическое состояние своей страны. Закономерно, что из приведенной выше картины ряд заокеанских наблюдателей делает неутешительный вывод о том, что Америка движется в сторону голода, бездомности, болезней и массовых смертей, возможно, не имеющую аналогов в истории страны.



Администрации нового президента Джо Байдена придется приложить неимоверные усилия для того, чтобы этот мрачный прогноз не стал реальностью. Впрочем, это их, американское, дело.



Скажу только: если США скатятся в очередную депрессию, подобную той, что охватила их в конце 1920 - начале 1930 гг., то никому от этого не станет легче. США постараются разложить свои проблемы между всеми остальными странами мира: "гегемон" как-никак!



Но хочется подчеркнуть другое. Доморощенным либералам следовало бы примерить свою "формулу счастья", в первую очередь, в отношении США, где царят полицейский произвол и народ впадает в нищету. Ну, а уж потом подходить со своими "кривыми" мерками к России. Но на подобное сравнение у либералов просто духа не хватит. Источник - столетие

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