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Депутаты горкенеша Бишкека решили напоследок подложить свинью горожанам?
00:41 14.02.2021

12 февраля 2021 - Сергей Швец

Депутаты горкенеша Бишкека решили напоследок подложить свинью горожанам?

Столичная мэрия планирует отменить мораторий на выдачу земельных участков под капитальные строения и объекты облегченного типа. И эту идею уже поддержали на комиссии Бишкекского городского кенеша.

В настоящий момент городская администрация продлевает заключенные ранее договоры. Выдавать новые земли ей не позволяет введенный несколько лет назад мораторий.

Ранее вице–мэр Азамат Сагындык уулу напомнил, что в апреле 2019 года горкенеш принял постановление о введении трехлетнего запрета на выделение земельных участков под различные объекты, а в марте 2020 года мэрия внесла новый проект документа о продлении его действия еще на год.

Теперь же муниципалитет хочет отозвать это предложение. В Горкенеше поддержали и заявили, что изначально были против, так как это, по их мнению, мешает бизнесу.

Причем депутаты пошли еще дальше чиновников. Последние просили отменить действие моратория только на выделение земли под капитальные строения. Но местным парламентариям этого показалось мало, и они предложили отменить запрет и на наделы, предназначенные под легкие конструкции. Мол, они более прибыльны в плане пополнения бюджета.

Да и потом, запрет на установку на муниципальной земле привел к тому, что участки, которые были отведены под благоустройство и озеленение, заняли частники. Например, всякого рода ларьки часто появляются вокруг супермаркетов и торговых центров.

Главный архитектор Бишкека Марат Жороев также поддержал идею отмены моратория, но с некоторой оговоркой. В настоящий момент в республике отсутствует регламент размещения объектов этой категории. Есть требование по предоставлению земли, но нет требований, где ставить и как ставить. Поэтому нужно принять соответствующий нормативно–правовой акт, и он уже разработан архитекторами. В нем, в частности, есть требование, не размещать вокруг торговых комплексов объекты со схожим функционалом.

В общем, комиссия БГК приняла решение об отмене продления моратория. Теперь этот вопрос будет вынесен на очередную сессию горкенеша, которая, скорее всего, станет для этого созыва последней. То есть депутаты решили напоследок подложить свинью горожанам, разрешив чиновникам наплодить множество ларьков по всей столице, а также "элиток", которые часто становятся причиной скандалов между застройщиками и горожанами.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613252460
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