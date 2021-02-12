Мэр Артыкходжаев пытается уговорить ташкентцев не мешать стройке зиккуратов комплекса "Истиклол"

00:42 14.02.2021

Артыкходжаев: "Если срубят хоть одно дерево, я уйду в отставку в этот же день"

По словам хокима, комплекс "Истиклол" позволит сохранить парк, в случае если его преемник захочет отдать место под строительство гостиницы.



13 февраля хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев провел встречу с общественностью в сквере возле "Голубых куполов", передает корреспондент Kun.uz.



Стало известно, что под комплексом "Истиклол" подразумевается возведение стелы как символа независимости. Других построек на этом месте не будет.



В ходе своего выступления Артыкходжаев заявил, что "если здесь будет построен данный комплекс, то парк никто не будет трогать на протяжении 100 лет".



"Я сейчас хоким. Я могу спасти этот парк. Однако хоким, который придет после меня, может отдать это место под строительство гостиницы. Поэтому здесь должен быть построен символ независимости. Если в парке срубят, хоть одно дерево, я в этот же день подам в отставку", - сказал он.



Хоким также высказал свое мнение о вырубке деревьев.



"Если городской кенгаш одобрит, то будет подготовлен и подписан соответствующий документ. Он даст гарантию того, что ни одно дерево не будет тронуто", - добавил он.



Ранее сообщалось, что в Ташкенте в сквере возле "Голубых куполов" будет возведен комплекс "Истиклол".



Позже объявленный на официальном сайте и страницах хокимията города Ташкента в социальных сетях конкурс по созданию комплекса "Истиклол", посвященный 30-летию независимости страны, вызвал бурную дискуссию.



Кроме того, на территории зоны "Голубые купола" активисты начали сбор подписей под обращением президенту Узбекистана с просьбой отказаться от строительства на территории бульвара скульптурного комплекса.