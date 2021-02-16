Как турецкие власти расправились с потомками последнего Османского султана

01:14 14.02.2021

Умер старейший потомок султанов Османской империи



Их долгий путь в Бейрут начался 3 марта 1924 года. Сначала семье дочери шехзаде Ибрагима Тевфика Эфенди, сына шехзаде Шехзаде Мехмеда Бурханэддина Эфенди, одного из сыновей султана Абдулхамида II, пришлось уплыть в Румынию. Какое-то время они прожили в Бухаресте.



на фото. Мехмед Бурханэддин Эфенди



Матери Явуза Алпана Фатьме, дочери Мехмеда, тогда было 29 лет. Новые власти депортировали более 150 членов правившей султанской семьи и около 100 человек родственников и приближенных, мужчинам дали сутки на сборы, женщинам и детям аж 10. Но многие женщины, конечно, ехали сразу вместе с мужьями и отцами. Самому старшему из изгнанников было 72 года, самой младшей - 15 дней. Людям выдали действительные всего год паспорта и небольшую сумму денег. Многие потом реально умерли от безденежья. Те, кто выжил, выжили благодаря тому, что хватались за любую работу.



В том вынужденном бегстве из Турции участвовала дочь Фатимы шестилетняя Билун - сестра родившегося спустя 4 года в Хайфе Явуза.



А до Хайфы был Париж. Там семья прожила еще год. Затем, полтора года в Ницце. В Хайфу они переехали после того, как им предоставили дом, принадлежавший одному из родственников.



Позднее, семья осела в Бейруте. Так тут и жили. Хотя, и давно получили возможность бывать на родине: женщин помиловали в 1952 году, а мужчинам разрешили въезжать в Турцию в 1974. Фатьма была похоронена именно там в 1965 году.



Явуз Алпан, живший в Бейруте, был старейшим по возрасту представителем потомков этой ветви потомков султана.



Ему было 92 года.



Ранее, старейшим потомком был шехзаде Осман Баязид Эфенди, умерший в США в 2017 году. Он на фото ниже. Умер в 93 года.



Сестра Явуза, та самая Билун, которой на момент бегства из Стамбула было всего 6 лет, умерла чуть меньше года тому назад в январе 2019 года. Также в Бейруте, на 101 году жизни. Она была последней, кто лично пережил ту самую депортацию.



Надо будет выбраться и сходить на кладбище в самом центре Бейрута. Я там бывала, но знала только, что там был похоронен один из османских администраторов города. О том, что там хоронят членов семьи турецких султанов узнала только сегодня.



Старшим среди остававшихся в живых османов стал ее младший брат. И, вот, теперь не стало и его. Потомками Явуза Альпана являются его дочь, родившаяся в 1962 году, внучка и восьмилетняя правнучка.



А это вся семья, фото со страниц членов этой семьи в Фейсбуке. По возрасту девочки видно, что сделано оно лет 6 назад. На ней внучка, ее мама, еще оба живых на тот момент родителя мамы и бабушка Билун.



Кто там теперь стал старшим в семье, пока не знаю. Возможно, живший до недавних пор в Дамаске и являющийся после смерти Османа главой Дома Османов Дюндар (он родился уже в Сирии в 1930 году). Дюндар практически до последнего оставался в Дамаске, уехал в Турцию (эвакуировали при помощи турецких дипломатов сначала в Ливан, потом на историческую родину) только после того, как похоронил жену в 2017, детей у пары не было. Это фото супругов где-то в дамасском ресторане. Посмотришь и в жизни не догадаешься, что это и есть потомки султанов...



Уф. Пока писала, чуть сама не померла, разбираясь, кто из них кем кому приходится. У них там все довольно запутанно. Множество ветвей, родственники родственников всякие. Часто - с одними и теми же именами, надо разбираться, кто родители. Сложновато с непривычки, я по родовым связям последних османов была не спец, теперь несколько разобралась. Кто знает турецкий, может посмотреть документальный фильм о судьбе Билун. Кто, как и я, в турецком никак, может посмотреть этот фильм ради использованных там фотографий, интересно.



История (вернее, истории) рассеянных по миру османов интересна и часто трагична. Я, если будет время, про некоторых из них потом напишу.