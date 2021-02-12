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Голодностепская область, которую Хрущев отдал Узбекистану. Была ли она на самом деле?
01:24 14.02.2021

Гулистан - самый маленький в Узбекистане (77 тыс. жителей) областной центр в 120 километров от Ташкента. Название его, от Закавказья до Пакистана нередкое, в переводе с персидского значит Цветущий край, а крошечная Сырдарьинская область занимает стертый ХХ веком регион, об исчезновении которого вряд ли кто-нибудь жалеет - Голодную степь.

Нынешняя Сырдарьинская область Узбекистана, вторая с конца по площади (после Андижанской) и последняя по населению (770 тысяч человек) - своеобразная пародия на свою тезку в Российской империи: размером они отличаются в 99 раз (5,1 тыс. квадратных километров против 504 тысяч), и вдобавок не пересекаются территориально. "Царская" Сырдарьинская область с центром в Ташкенте на территории будущего Узбекистана занимала лишь правый берег Сырдарьи до склонов Тянь-Шаня... и большую часть Каракалпакии и Навоийской области, пустыню Кызылкумов между владениями Хивы и Бухары.

В основном же к ней относились бескрайние пространства Южного Казахстана от Аральского моря до Чуйской долины, в том числе Перовск (Кызылорда ), Туркестан , Чимкент , Аулие -Ата (Тараз ) и даже Талас в Киргизии, бывший тогда лишь селом: при советах она распалась на 6 регионов трех стран. А земли нынешней "малой" Сырдарьинской области на левом берегу великой реки входили тогда в Ходжентский уезд Самаркандской области.

Сырдарья, река масштабов Дона и Яика (2219 километров длины, расход воды 703 м?/с) по территории Узбекистана, за исключением Ферганской долины, протекает всего несколько десятков километров на узкой перемычке между Казахстаном и Таджикистаном. Вид реки с поезда:

И испокон веков на левом берегу лежала Голодная степь - в принципе, это не имя собственное, так называли в Туркестане участки безводных земель между оазисами, но здешняя, известная как Мирзачуль, была, видимо, самой "голодной", разделяя на древних торговых путях Шаш (где Ташкент) и Согдиану (где Самарканд с Бухарой). Сто лет назад в ее песках еще стояли гигантские сардобы (крытые колодцы-резервуары) на расстоянии суточного перехода каравана в урочищах Малик, Мирза-Рабат и Акчеты, построенные по преданию самим Тимуром, но вроде бы они не сохранились:

Сейчас, однако, это сложно представить - от Ташкента до Самарканда практически непрерывно тянутся тучные поля, огромные кишлаки, каналы, дороги... Удивительным свойством Голодной степи было то, что ее почвы оставались вполне плодородными, соотношение осадков и солнечных дней было не хуже, чем в Ферганской и Гиссарской долинах, и по весне, когда таяли снега, она цвела, зеленела и наполнялась копошащейся живностью вплоть до черепах: "голодной" ее делало только отсутствие постоянной пресной воды.

Под Россией с первых же десятилетий стали появляться проекты ее мелиорации, воплощать которые ударными темпами начал на рубеже 19-20 веков ташкентский аристократ-авантюрист Николай Искандер . Великий князь Николай Константинович, племянник Александра II, офицер и географ, первый раз попавший в Туркестан в Хивинском походе, а второй раз - сосланный с лишением титулов и наследства за кражу бриллиантов из семейной коллекции для возлюбленой американки Фанни Лир, Искандер (такую фамилию, впоследствии официальную, он взял себе в Ташкенте) был изрядным сорвиголовой, и как часто бывало в те времена, ссылка направила его энергию в мирное русло.

Он много построил в Ташкенте, собрал огромную коллекцию искусств, но главным его вкладом в развитие Туркестана стало строительство в 1872-95 годах "по туземному способу" канала имени Николая I длиной 84км, появились и первые русские поселки: Романовский, Запорожский, Надеждинский, Николаевский, Обетованный, Нижневолынский, Верхневолынский и Конногвардейский. Николай Константинович как будто создавал в пустой земле свое княжество, а на берегу Сырдарьи появился его дворец, попавший даже в объектив Прокудина-Горского:

Однако казенные капиталы и инженерия все же были надежнее: в 1900 году создано Голодностепское опытное поле, к 1915 году усовершенствовавшееся до научной станции, а в 1907-13 году строится Романовский канал длиной 113 километров, при Советах ставший Кировским, а ныне и вовсе каналом Достык ("Дружба"), так как связует Узбекистан с Казахстаном, оставаясь стержнем всей этой системы. Он вобрал в себя в том числе и канал Николая Искандера, ставший одним из главных его ответвлений.

Забегая вперед, скажу, что тогда заложили лишь основу будущего Цветущего края, но окончательной Голодную степь "накормили" все-таки советские стройки 1950-60-х годов: создание системы мелиорации, отводившей солоноватые грунтовые воды, расширение Кировского канала, строительство еще нескольких каналов и водохранилищ, сбросы паводковых вод на Арансайскую низменность, превратившуюся в огромное по степным меркам озеро Айдаркуль , и конечно же появление десятков совхозов, куда съезжались русские, корейцы и даже сами узбеки - ведь прежде Голодная степь была скорее казахским кочевьем.

При этом Джетысайский и Пахатааральский районы неоднократно передавались между Казахстаном и Узбекистаном то туда, то обратно, в народной молве разросшиеся до никогда на самом деле не существовавшей Голодностепской области Казахстана, о которой не известно ни названия центрального города, ни внутреннего деления, ни площади, ни населения, ни границ, ни руководителей, ни дат создания и упразднения, а "известно" только то, что ее "передали в 1956 году Узбекской ССР".

Но стояли в Голодной степи и старые узбекские кишлаки, одним из которых был Аччикудук (в переводе Горький колодец), близ которого в 1895 году встретились Канал им. Николая I и железная дорога Самарканд-Ташкент, на которой открылась станция Грибоедовка, видимо за отсутствием грибов в 1905 году переименованная в Голодную Степь (хотя переселенческая молва выдала невероятную легенду, будто бы тут отбывал ссылку Грибоедов).

Рядом к тому времени образовались поселки Духовской (1897, у железной дороги), Спасский (1905, у канала) и видимо неофициальный Княжск, где были дома "американского типа", современные магазины, продавали новейшее сельхозоборудование и даже (как в Ташкенте) действовал театр "Хива", под опекой местного купца и искандерова друга Гайдбая, приглашавшего то сказителей из степи, то крутившего синематограф.

В 1922 году поселки объединили, и на фоне Княжска, Спасского и Духовского Голодная степь оказалась самым идеологическим правильным названием, но и его "коренизировали", заменив местным Мирзаччуль. В 1952 году он получил статус ПГТ, а к концу 1950-х Голодая степь стала уже не актуальна ни по-русски, ни по-узбекски, и в 1959 году Мирзаччуль стал Гулистаном. Все это время он входил в Самаркандскую область, но в 1963 году внезапно получил статус не только города, но и центра созданной несколькими месяца ранее Сырдарьинской области (первоначальным ее центром был Янгиер). До 1973 года она включала еще и территорию гораздо более крупной Джизакской области, с которой вновь объединялась в 1988-90 годах - как Сырдарьинская, но с центром в Джизаке.

В итоге Гулистанчик остался при своем, тем более крошечная область весьма стратегическая - у таджикской границы в городе Ширин находятся питающая каналы Фархадская ГЭС (1942-48) и дающая стране треть электроэнергии Сырдарьинская ГРЭС (1966-81) с 3-й по высоте в постсоветских странах (после ГРЭС в Экибастузе и российском Шарыпово) 350-метровой трубой.

Источник - Субъективный путеводитель
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613255040
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