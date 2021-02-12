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Этногенез казахского народа: основные этапы
01:42 14.02.2021

Казахи, возможно, и не сформировались как народ, если бы не вмешательство монголов. От такой версии отталкивается профессор Абдижапар Абдакимов, описывая этногенез казахского народа. Как повлияли монголы на формирование казахов, ведь из истории известно несколько этапов их становления?

Казахи в древние века

Казахский народ имеет длинную историю и очень тяжелую судьбу. Во многом это связано с монгольскими налетами. Так ли сильно монголы повлияли на судьбу казахского народа? До встречи казахских предков с монгольским врагом произошло множество событий, повлиявших на образование народности.

Формирование казахского народа берет свое начало между II и I тысячелетием до нашей эры. Это железный век на территории Казахстана. В то время на казахских землях и приближенных регионах проживали андроновцы. Об этих племенах достоверных сведений нет.

Но некоторые историки считают, принимая во внимание расово-генетические признаки, что этногенез казахов начинается именно с конца бронзового века. Ученые пришли к такому заключению из-за общих жизненных устоев древних андроновских племен и казахского народа:
1. На территории современного Казахстана археологи нашли большое количество памятников и сооружений для захоронений.
2. Узоры древних племен на гончарных изделиях похожи на те, которые применяются в прикладном декоративном искусстве казахов - встречаются на украшениях и коврах.
3. В бытовой культуре, верованиях, формах хозяйствования андроновцев и казахов есть схожие черты: выращивание большого количества овец и лошадей, использование их мяса в пищу, поклонение огню и духам предков.

Также казахский народ имеет некоторые сходства и с другими народами, которые проживали позднее: сарматами, гуннами, саками, кангюями и другими.

Остановимся на племени уйсунов. Некоторые ученые утверждают, что их общий жизненный уклад сильно похож на кочевой образ жизни казахов. Вероятно уйсуны составили казахский этнос.

Вот характерные признаки этого родоплеменного объединения:
- было развито скотоводство;
- вели кочевой образ жизни;
- использовали юрты как жилище;
- у племен было комплексное хозяйство - совмещали скотоводство с земледельческой деятельностью;
- употребляли в пищу молочно-мясные продукты и пекли хлеб из зерна.

В общественно-социальном устройстве уйсунов тоже было сходство с казахами. В социальном строении племен прослеживалось деление на левое, центральное и правое крыло. Ученые проводят параллели с казахскими жузами - был младший, средний и старший жузы.

Этногенез казахского народа: тюркские племена

Считается, что казахская народность берет начало с тюркского этногенеза. Это важный период, поскольку уйсуны и канглы смешались с гуннами, которые вторглись с востока.

С тех пор начался процесс языковых и внешних изменений. Благодаря этому появилось множество родственных черт, которые присущи тюркским народам: казахам, башкирам, туркменам, ногайцам, киргизам, каракалпакам, алтайцам и тувинцам.

В состав казахского народа вошли канглы, которые проживали на южных территориях Казахстана. Затем они смешались с северо-западными племенами - сарматами. Все это первые этносы Казахстана, впоследствии сформировавшие современный казахский народ.

Заселение территорий современного Казахстана тюркскими племенами - второй этап становления казахского народа. По истечении времени появились ягмы, дулаты, болаты, карлуки и большое количество других племен. Этнический состав Казахстана только увеличивался.

Формирование казахской народности происходило на основе близости разных жизненных аспектов поселений и племен. Родственные черты наблюдались в:
- традициях;
- религии;
- укладе жизни;
- политическом развитии;
- социуме; экономике.

Тюркские племена готовы были объединиться в единую нацию, но все испортили монголы.

Монгольский период



Третий период формирования казахского народа охватывает X–XIII века - расцвет Средневековья. Тюркские племена объединялись, из-за чего увеличивалась численность населения. Параллельно на востоке развивалась Монгольская империя. Появились такие племенные народы: кереи, жалаиры, меркиты, найманы.

Последний период формирования этнической структуры казахов охватывает время с XIII по XIV века. Это период, когда казахские предки находились под гнетом монгольского врага. Регулярные нападения стали катализатором возникновения новых этнических групп. Этот период был самым тяжелым и трудным в истории казахов.

Образование казахской народности ускорилось, поскольку тюркоязычные племена были вынуждены объединяться, чтобы противостоять сильному врагу. Но везло далеко не каждому:
- монголы разгромили одни племена;
- другие объединения вынуждены были уйти с земель;
- третьи племена пытались найти народности, которые были бы похожи с ними по духу и расовым признакам.

Вот эти последние постепенно сближались друг с другом, что привело к формированию единого народа.

Из очерка авторитетного ученого Абдакимова "История Казахстана (с древнейших времен до наших дней)" известно, что к 1218–1219 годам монголы подчинили почти все соседние страны, включая енисейских киргизов, бурятов и тангутов.

Все это повлияло на то, что очагами становления казахского народа были юго-восток, юг и центральная часть Казахстана. До этого зарождение казахской народности происходило на территории восточного Казахстана на основе кыпчакских племен и в Семиречье, где проживали усуно-карлукские племена.

Монгольские вторжения только замедлили процесс формирования единого тюркоязычного народа. Монголы внесли путаницу в географическое расположение племенных поселений. Таким образом, появлялись не только новые тюркские этносы, но и монгольские.

Вмешательство моголов разрушило уже имеющиеся социально-политические связи, культуру и этнос, хозяйственный и экономический уклад тюркских племен. Древние жители были разобщены. Монголы изменили систему руководства племенами, а также повлияли на хозяйственную деятельность, традиции, обычаи и так далее.

Монгольская система управления имела свои особенности:
- народ поделили на тысячников и туменов;
- появились улусы и уделы - этнические объединения.

Теперь были такие этнические группы: татары, ногайцы, конраты, толенгуты, чингизиды. Последние больше всех сопротивлялись вражескому правлению, пытаясь сохранить свои особенности. Чингизиды со временем стали частью народности Казахстана.

На территории Казахстана в этот период происходило множество этномиграционных процессов: древние казахи объединялись с разными этническими представителями. Монголы занимались тем же самым.

В XIV–XV веках на территории Казахстана и приграничных землях сформировались такие государства:
- Белая Орда;
- Могулистан;
- Ханство Абулхаира;
- Ногайская Орда.

В то время жителей называли узбеками, узбеками-казахами, моголами (могулами), ногаями.



Этногенез казахского народа: конец формирования казахской народности

На финальное образование казахской народности ушло несколько веков. Период начался в XIV веке и закончился в начале XVI века. За это время было достигнуто важное условие, при котором формируется любая народность, - придумали название собственному государству.

Постепенно монгольские устои начали ослабевать, а казахское этническое сознание только крепчало. Тюркские племена объединялись с монгольскими, поскольку имели похожие представления о кочевом образе жизни, духовности и культуре. Затем зародилась идея создания единого государства с национальным названием. Так предки современных казахов стали на путь формирования нации.

Хоть и присутствовало стремление создать единую нацию, но у казахов по-прежнему было разделение на жузы. В свою очередь жузы делились на рода, среди которых были большие объединения, деленные на подрода. Каждое объединение отличалось боевым кличем и знаменем, но также был общий клич "Алаш".

Знамя - родовой знак, который называли "тамга" или "танба". Каждый род имел свой знак, которым клеймили животных, использовали на предметах быта, оружии, в архитектуре.

Тамга - это не просто родовой знак, а символ, который имеет собственную историю происхождения. До сих пор достоверно не известно происхождение каждого родового знака. Это свидетельствует о том, что историю казахского народа еще предстоит изучить, поскольку современным историкам известно далеко не все. Каждая тамга - сокровище мировой культуры.

Также есть шежире (родословная). В таких сводах описана история становления племен, которые раньше обитали на территории Казахстана.

Представленные этапы формирования народности Казахстана известны благодаря открытиям, социально-политологическим анализам. По известным данным видно, как тяжело далось казахским предкам становление национальной культуры. Поэтому современным казахам нужно беречь то, что формировалось веками.



Автор: Ярослав Боженко

Источник - Nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613256120
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