АмерСенат оправдал Трампа по делу об импичменте

09:15 14.02.2021

Сенат США в субботу не набрал большинство в две трети голосов, необходимое для осуждения бывшего президента Дональда Трампа за подстрекательство к штурму Капитолия 6 января и тем самым завершил процесс рассмотрения его импичмента, передает BBC.



За осуждение проголосовали 57 сенаторов при необходимых 67. 43 республиканца проголосовали против.



"Это была очередная фаза величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны", - заявил офис Трампа сразу после того, как стали известны результаты голосования.



Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер взял слово сразу после оглашения результатов голосования, чтобы заклеймить коллег-республиканцев. "6 января останется в истории Соединенных Штатов как день позора. А отказ осудить Дональда Трампа станет позорным голосованием в истории Сената США", - подчеркнул сенатор от штата Нью-Йорк.



Позднее президент Джо Байден выпустил заявление, в котором подчеркнул, что хотя окончательное голосование и не привело к осуждению Трампа, "суть обвинений не подлежит сомнению".



Дональд Трамп

"Даже те, кто был против осуждения, как например лидер меньшинства в сенате (Митч) Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "заслуживающем порицания невыполнении своего долга и практически и морально ответственен за провоцирование насилия в Капитолии", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.



Решение Сената оправдать экс-президента означает, что Трамп уже через четыре года, в 2024 году, сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. В прошлом году за него проголосовало 74 миллиона избирателей, это больше, чем любой другой кандидат в президенты в истории страны, кроме Джо Байдена. По результатам последних опросов общественного мнения, его по-прежнему поддерживает подавляющее большинство избирателей-республиканцев.