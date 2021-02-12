Японская АЭС "Фукусима" снова протекла радиоактивной водой

12:17 14.02.2021

На северо-востоке Японии обнаружили утечку радиоактивной воды



После землетрясения на северо-востоке Японии некоторое количество радиоактивной воды вылилось из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на различных блоках АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2". Об этом сообщили специалисты Tokyo Electric Power Company TEPCO, говорится в пресс-релизе энергетической компании.



Так, на первом энергоблоке АЭС "Фукусима-2" пролилось около 160 миллилитров радиоактивной воды, а из другого бассейна расплескалось еще 1,4 литра. При этом СМИ сообщают, что на пятом энергоблоке аварийной АЭС "Фукусима-1" вылилось около 600 миллилитров радиоактивной воды, а на шестом - 1,6 литра жидкости. Еще 600 миллилитров не досчитались в общем для двух энергоблоков бассейне.



Эксперты считают, что этот инцидент не должен оказать влияния на процесс охлаждения отработанного топлива, а пролившаяся вода не представляет опасности для окружающей среды, так как ее объемы слишком малы, а содержание радиоактивных веществ в ней незначительно.



Напомним, накануне на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1, сообщалось об угрозе цунами.



Число пострадавших превысило 100 человек.