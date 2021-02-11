Новый правящий тандем в Ливии Дбейба-Менфи устраивает всех, - Патрик Анжевен

19:34 14.02.2021

11 февраля 2021 г.

Патрик Анжевен | Ouest-France

Правящий тандем в Ливии устраивает Россию и Турцию

"Благодаря ООН появилась новая исполнительная власть, призванная вытащить Ливию из семи лет гражданской войны. Хорошая новость: дуэт получил разрешение на выполнение поставленной задачи от обоих лагерей соперников. Плохая? Он усиливает позиции России и Турции", - пишет журналист Ouest-France Патрик Анжевен.



"Спустя десять лет после падения диктатора Муаммара Каддафи и гражданской войны, разделившей Ливию на две части, появилась хрупкая надежда вывести страну из тяжелого положения. Часто критикуемая за свою неэффективность Организация Объединенных Наций смогла не только собрать в начале февраля 2021 года в Женеве 75 делегатов от всего ливийского политического спектра, но и, что важнее всего, убедить их избрать новую двуглавую исполнительную власть", - говорится в статье.



"Центральной фигурой нового тандема является 61-летний Абдель Хамид Дбейба, богатый бизнесмен из Мисраты, большого портового города на западе страны, вотчины вооруженных ополченцев, составляющих костяк лагеря Триполи", - отмечает автор статьи.



"Дбейба сменил на посту исполнявшего обязанности премьер-министра Фаиза Сараджа, который добровольно уступил ему свое место. Но в отличие от Сараджа, Дбейба решил разделить власть, отдав пост главы президентского совета человеку из восточного лагеря Мухаммеду Юнису аль-Менфи", - указывает издание.



"Таким образом, тандем Дбейба-Менфи связывает два конкурирующих лагеря, которые соблюдают перемирие с июня 2020 года, - говорится далее. - Более того, маршал Хафтар, истинный руководитель востока страны, приветствовал этот дуэт, назвав его "патриотическим". (...)



"Теперь у временного правительства будет девять месяцев, чтобы подготовиться к всеобщим выборам в декабре и вернуть экономику в нужное русло, начиная с добычи нефти, которая является главным ресурсом страны и источником конфликта. И позаботиться об уходе иностранных войск: турецких военных и сирийских ополченцев с запада страны; российских самолетов и наемников, суданских ополченцев с востока", - пишет Ouest-France.



"(...) Сегодня деловые интересы Абделя Хамида Дбейбы тесно связаны с Турцией, он представляет в Ливии многие турецкие компании, а также с Россией, где он бывал несколько раз. Несложно представить себе, как Россия и Турция договорились друг с другом по поводу тандема Дбейба-Менфи, чтобы сохранить, как и в Сирии, свои соответствующие зоны влияния", - резюмирует Патрик Анжевен.



Источник: Ouest-France