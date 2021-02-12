 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран зовет русских и китайцев в анти-НАТО. Соглашаться?
21:13 14.02.2021

Российско-китайско-иранский военный союз нужен не только Тегерану, но Москве и Пекину

Александр Ситников

"Очередные многосторонние военно-морские учения пройдут в северной части Индийского океана в середине февраля 2021 года. В ходе маневров планируется, в том числе, отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства". Об этом в интервью РИА "Новости" сказал посол РФ в Иране Леван Джагарян.

Это будут уже вторые учения в таком формате. Напомним, в декабре 2019 года корабли РФ, КНР и ИРИ (Исламская Республика Иран) участвовали в учениях "Пояс морской безопасности", после чего иранские военные назвали их важными и даже выразили уверенность, что российско-китайско-иранское "обеспечение безопасности судоходства" станет регулярным.

В учениях 2019 года Китай и Россия были представлены эсминцем"Xining" ("Синин") и сторожевым кораблем "Ярослав Мудрый" соответственно. Со стороны Ирана участвовали фрегаты Alborz и Sahand, а также корвет "Bayandor". Назвать этот отряд грозной для США силой можно с очень-очень большой натяжкой. По большому счету, в первую очередь и впрямь отрабатывались навыки поисково-спасательных операций, и только потом выполнялась учебная военная миссия.

Возможно, подобное готовится и сейчас, хотя с учетом агрессивной риторики нового хозяина Белого дома Байдена приоритеты могут быть изменены. В США на полном серьезе считают, что Россия, Китай и Иран бросают совместный вызов американской "свободе судоходства" - операциям ВМС США, в которых янки "оспаривают" морские границы Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и даже в русской Арктике, не говоря уже о демонстрации своей мощи в Персидском заливе.

В определенной степени Вашингтон прав, хотя американцы сами виноваты в повышении градуса противостояния. Обращает на себя внимание тот факт, что об "обеспечении безопасности судоходства-2021" было заявлено после того, как США, Япония и Австралия сообщили о военных играх Cope North 2021, целью которых является "отражение флотов крупных держав". Под последними надо понимать военно-морские силы Китая и России.

Кстати, Пентагон уже направил авианосную ударную группу USS Nimitz в сторону района, где предполагается провести российско-китайско-иранские учения. Можно не сомневаться, что Вашингтон хочет показать "врагам Америки" свое бесспорное превосходство. Американцы уже бьют в боевые барабаны, будто идет самая настоящая война, в которой американские летчики готовятся разбомбить Xining ("Синин") и "Ярослав Мудрый" (если те примут участие в учениях).

В частности, бригадный генерал Джереми Слоун, командир 36-го авиаполка, комментируя предстоящие учения, заявил, что "Китай и Россия все чаще подвергают риску зарубежные базы США". По его словам, ВВС США сейчас эволюционируются, чтобы создать оперативное преимущество. А сделать это, оказывается, не так уж просто, сокрушается генерал. Ведь китайцы и русские не будут ждать.

"В то время, как служба не может преодолеть некоторые недостатки с дальними бомбардировщиками, война, в которой ракеты уничтожают американские авиабазы и препятствуют взлетам истребителей малой дальности, вряд ли закончится хорошо", - рассуждает Слоун. В полной мере, это касается и плавучих аэродромов.

Надо понимать, что американцы стали догадываться о том, что сделают "враги Америки" в первую очередь, если не дай бог, начнется война - пульнут ракетами по их взлетно-посадочным полосам. Хочется спросить, а взлетать и садиться на шоссе летчикам ВВС США - слабо? Впрочем, командира 36-го авиаполка можно понять, ведь заправка самолетов топливом и загрузка боеприпасов окажутся самым настоящим кошмаром. Вероятно, это и есть та самая "эволюция", которая должна обеспечить звездно-полосатым оперативное преимущество.

Вот и получается, что даже небольшие, по сути, военно-морские учения РФ, КНР и ИРИ, еще не начавшись, уже стали причиной бурной деятельности Пентагона. Можно представить, как по коридорам Минобороны США носятся офицеры и гражданские специалисты, а генералы и адмиралы хмурят лбы, тревожно всматриваясь в карту северной части Индийского океана, куда скоро прибудут несколько фрегатов и корветов со вспомогательными судами.

Причем, для США вишенкой на торте является даже не китайский эсминец или русский сторожевой корабль, а иранские полувековые фрегаты. Дело в том, что Персия сегодня вновь оказалась американской целью № 1. Есть все основания так считать, поскольку администрация Байдена, которая вроде бы не так благосклонна к Тель-Авиву, чем трамповская, все-таки дала добро на предоставление Израилю оружия на $ 9 млрд.

Напомним, 8 января кабинет министров Биньямина Нетаньяху заключил с США оружейную сделку на эту сумму, в рамках которой еврейское государство получит истребители F-35 и F-16, новые десантные вертолеты, тысячи бомб и боеприпасов, а также четыре воздушных заправщика Boeing KC-46.

Заокеанские эксперты гадали, заставит ли новый хозяин Белого дома израильтян платить живыми деньгами. Или Тель-Авив получит оружие фактически бесплатно. Второе означало бы подготовку к войне, тогда как первое воспринималось как возврат к ядерной сделке Обамы. Но чуда не случилось: 8 февраля СМИ еврейского государства сообщили, что американские банки предоставят крупные кредиты Израилю, ну а потом республиканцы спишут долг, когда придут к власти.

Кроме того, командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи в первом своем публичном выступлении при новом президенте Байдене неожиданно обрушился с угрозами в адрес Тегерана. И это тоже является плохим знаком для реанимации ядерной сделки с Ираном, которую разорвал Трамп. Во всяком случае, в Соединенных Штатах уже говорят о новых условиях, которые ИРИ категорически не приемлет.

Кеннет Маккензи заявил, что США и при новой администрации будут держать мощные группировки ВМС и ВВС вблизи Персии. "Это присутствие посылает четкий и недвусмысленный сигнал о наших возможностях и воле защищать партнеров и международные интересы". Так или иначе, но связанная с приходом Байдена надежда на перемены или хотя бы на передышку не оправдывается. СМИ во всем мире, напротив, ждут роста напряженности и хуже того - войны Америки и Израиля с Ираном.

С одной стороны, совместные военно-морские учения РФ, КНР и ИРИ должны хоть немного охладить горячие головы в Вашингтоне и в Тель-Авиве. Москва и Пекин, поддерживая Тегеран, отстаивают, прежде всего, свои национальные интересы в области безопасности. Логика проста: пока США не расправились с ИРИ, угроза для России и Китая не столь очевидна. Поскольку американцы не начнут биться с русскими или китайцами, не попробовав себя в драке с персами.

Поэтому не так уж неправы эксперты, предсказывающие появление российско-китайско-иранского анти-НАТО. В частности, политолог Эхсан Ахрари в книге "Иран, Китай и Россия: зарождающийся антиамериканский союз?" не исключает такого развития событий, причем "врагов Америки" будет объединять инстинкт самосохранения, а не "дружба и взаимовыручка".

С другой стороны, этот же инстинкт самосохранения толкает еврейское государство и Америку к войне. Реальность такова, что впервые Тегеран начал реально угрожать Израилю своими ракетами и готов в самое ближайшее время обзавестись атомной бомбой. Более того, завтра в зоне гарантированного уничтожения может оказаться Европа, а послезавтра - уже Соединенные Штаты.

Поэтому нельзя не согласиться с точкой зрения, изложенной на страницах портала South Front, о том, что "противостояние Америки с Ираном, Россией и Китаем никуда не денется. Хуже того, оно имеет тенденцию к усилению". Значит, все чаще будут проводиться военные учения между РФ, КНР и ИРИ, на которые США станут реагировать еще жестче. Если ядерная сделка с Тегераном не вернется к обамовскому формату, ситуация окончательно выйдет из-под контроля.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613326380
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