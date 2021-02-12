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|При получении взятки в 100 тысяч сомов задержан глава ОАО "Кыргызалтын" Укубаев
22:23 14.02.2021
12 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Антикоррупционной службой ГКНБ зафиксированы системные факты вымогательства и получения денег председателем правления ОАО "Кыргызалтын" Эльмырзой Укубаевым. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.
Уточняется, что Эльмырза Укубаев вымогал деньги у отдельных руководителей золотодобывающих предприятий.
"Под угрозой отстранения от должности члена совета директоров одной из подотчетных золотодобывающих компаний Эльмырза Укубаев регулярно требовал передавать ему часть заработной платы. Сегодня председатель правления задержан при получении взятки в размере 100 тысяч сомов. В рамках досудебного производства проводятся мероприятия по выявлению аналогичных фактов вымогательства и получения взяток со стороны главы "Кыргызалтына". Эльмырза Укубаев задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ", - сообщили в ГКНБ.