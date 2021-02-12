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Вина отказана: что последует за оправданием Трампа сенатом США
00:04 15.02.2021

Процесс импичмента против экс-президента сработал на раскол американского общества

Алексей Забродин

Несмотря на то что сенат США оправдал экс-президента Дональда Трампа, затеянный демократами импичмент будет иметь последствия для политической и общественной стабильности в стране, считают опрошенные "Известиями" эксперты. По их мнению, запущенный демократами процесс работал на не преодоление, а на усугубление раскола в американском обществе. Теперь, когда все закончилось, республиканцам предстоит заняться выходом из кризиса, учитывая, что целых семь сенаторов от этой партии проголосовали за признание экс-лидера виновным. А демократы вполне могут рассчитывать, что лояльные Дональду Трампу члены сената и палаты представителей за предстоящие четыре года правления Джо Байдена не раз припомнят им этот акт политической мести.

Дело с концом

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13 февраля 2021 года Дональд Трамп стал дважды рекордсменом Соединенных Штатов - он не только оказался первым в истории американским президентом, которому палата представителей дважды выносила импичмент, но и первым, кого сенат столько же раз оправдал. За признание экс-главы государства виновным в подстрекательстве к мятежу 6 января, когда его сторонники ворвались в Капитолий и, по мнению некоторых, потоптались на американской демократии, проголосовали 57 из 100 сенаторов. К 50 демократам примкнули и семь "предателей-республиканцев". Однако оставшиеся 43 представителя партии остались верны бывшему лидеру США. Так как для успешного, с точки зрения обвинения, завершения процедуры требовалось 67 голосов, демократы вновь остались не у дел.

Если первый импичмент проходил в полном соответствии с процедурой (не вдаваясь в подробности его обоснованности), то второй многие сразу окрестили политическим, но никак не правовым процессом. И хотя от захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа оказалась, мягко говоря, в шоке даже часть республиканцев, изначально было понятно: успеть завершить импичмент до истечения полномочий 45-го президента США не получится. Демократов, ведомых спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, это не остановило. Выступление республиканца 6 января перед распаленной толпой было моментально истолковано как призыв к мятежу, а угрозы запустить новый импичмент последовали, когда в здании конгресса еще не успели устранить учиненный погром.

13 января палата представителей объявила импичмент действующему главе Белого дома. Дальнейшие действия оппонентов Дональда Трампа вызвали массу споров. Сторонники уходящего лидера настаивали, что дело нельзя доводить до разбирательства в сенате, поскольку начаться оно может уже после 20 января и сложения полномочий. А, как известно, основная цель импичмента - отстранение от должности. Но нельзя убрать человека с поста, который он уже покинул, и потому процесс неконституционен, настаивали они. У демократов же была своя правда. По их мнению, тот факт, что Дональд Трамп перестал быть президентом, не освобождал его от ответственности, поэтому его надо судить во что бы то ни стало.

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Практический смысл затеи был один. Если бы за импичмент проголосовали 67 - то есть две трети - сенаторов, экс-президента признали бы виновным. После этого можно было ставить на голосование вопрос о пожизненном запрете для него занимать государственные должности. Тем самым демократы могли избавиться от своего ночного кошмара - перспективы в 2024 году увидеть Дональда Трампа кандидатом в президенты. Однако, когда стало понятно, что 17 "предателей" от республиканцев не набирается, процесс окончательно превратился в битву формальностей, поскорее завершить которую, кажется, хотели все.

Изначально предполагалось, что сенат вынесет вердикт не раньше 15 февраля. Основное время должны были занять выступления обвинителей от палаты представителей и защитников экс-президента (каждой стороне было отведено на это по 16 часов). Однако обвинители управились чуть больше чем за 10 часов, а адвокатам и вовсе понадобилось всего три часа. 13 февраля сенаторы проголосовали за вызов свидетелей, что в случае такого важного разбирательства, как импичмент, было логично. Однако это автоматически продлевало все действо еще как минимум на день. Спустя час препирательств они передумали и решили закончить дело уже в субботу. Итог предсказуем: Дональд Трамп признан невиновным и остается в политической игре.

Охота начинается

Сразу после голосования Дональд Трамп выпустил заявление, в котором назвал происходящее "охотой на ведьм", и посетовал, что еще ни один президент не проходил через что-то подобное. Экс-лидер не скрывал своей радости и пригрозил недругам, что в ближайшие месяцы поделится с Америкой чем-то важным и интересным.

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- Наше историческое, патриотическое и красивое движение "Сделать Америку снова великой" только начинается, - заявил 45-й президент США.

Пока сложно детально прогнозировать последствия случившегося, однако ясно, что без ответа действия демократов не останутся и уж точно не принесут единения в американское общество, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев. Причем после запуска процедуры преодолеть раскол не помогло бы ни одно из двух возможных решений сената.

- Очевидно, что это было стремление отомстить. Показательный процесс, который не имел ничего общего с правом. Об этом говорит даже тот факт, что председатель Верховного суда отказался участвовать в этой процедуре. То есть речь идет о чистой политике, причем не высшего пошиба. Просто желание добить самого Трампа, его сторонников и, конечно, ударить по Республиканской партии. Политическому, общественному и социальному спокойствию все это способствовать не будет, - пояснил эксперт "Известиям".

Сейчас перед обеими партиями стоят задачи по преодолению внутренних разногласий. При этом семерым республиканцам, примкнувшим к демократам, грозит положение изгоев, поскольку они пошли против партийной дисциплины, отметил политолог.

13 февраля в США закончилось "грандиозное цирковое шоу", заметил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. И теперь страна может вернуться к решению многочисленных проблем и вызовов, которые перед ней стоят. Другое дело, что без последствий устроенные демократами показательные выступления не обойдутся. По мнению политолога, оппоненты Трампа и его однопартийцы, поддержавшие импичмент, "решали свои личные задачи" в попытке набрать политические очки. На фоне некоторого кризиса двухпартийной системы в США и разговоров о вероятном выделении из Республиканской партии новой политической силы, возникновение третьей крупной партии сейчас вполне возможно.

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- За такой партией может пойти не только большая часть сторонников республиканцев - тех, кто "сначала думают о родине, а потом о себе", но и часть демократов и независимых избирателей, - предположил в беседе с "Известиями" Эдуард Лозанский. - Многим надоела изжившая себя двухпартийная система, рейтинг которой опускается все ниже и ниже.

Согласно данным портала realclearpolitics.com, где публикуются все социологические опросы о политической жизни США, средний рейтинг одобрения работы конгресса находится на уровне 27%. Недовольны действиями законодателей около 59% американцев. Остальные высказать свое отношение затрудняются.

Впрочем, как пояснил "Известиям" глава Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, если кто-то из республиканцев - пусть даже и сам Дональд Трамп - решится на создание новой партии, ни к чему хорошему это не приведет. По его словам, примеры партийного дробления в истории Америки уже случались, однако заканчивались они победой силы, которой удавалось сохранить единство. К тому же Дональд Трамп уже объявил, что собирается помочь республиканцам вернуть контроль над конгрессом на промежуточных выборах в 2022 году.

Такие явно политические процессы, как второй импичмент Дональду Трампу, вполне могут вызвать эффект бумеранга, сходятся во мнении эксперты. Это, конечно, не означает, что республиканцы устроят импичмент президенту-демократу Джо Байдену. Но тесного сотрудничества с ними ему точно ждать не стоит. Учитывая, что инициатив у главы Белого дома более чем достаточно, в некоторых вопросах без поддержки оппозиционной партии ему не обойтись. И он это, кажется, понимает - поэтому и старался держаться подальше от импичмента. Другое дело, что его однопартийцы больше думали о наказании для Дональда Трампа, чем о помощи новому американскому лидеру в первые дни его президентства.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613336640
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