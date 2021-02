Противостояние: белорусские власти ставят на большинство народа, Запад – на "гражданское общество", - А.Цуканова

00:21 15.02.2021

АРИНА ЦУКАНОВА | 14.02.2021



"Нам надо выстоять во что бы то ни стало"



VI Всебелорусскому народному собранию предшествовала тщательная работа социологов, которой так не хватало в Белоруссии до президентских выборов 2020 года.



Отсутствие широко представленных социологических исследований и позволило бело-червона-белой оппозиции на каждом углу заявлять "ЯМы 97%" и ставить себя на место всего народа Белоруссии. А сторонникам Лукашенко оппозиционеры оставляли всего 3%.



На пустом поле паслись и псевдобелорусские социологические конторы с пропиской в Вильнюсе и Варшаве, которые постоянно публиковали взятую с потолка цифирь и твердили, что у белорусского общества поменялась геополитическая ориентация, что число сторонников союза с Россией неуклонно снижается.



Социологическая фальшь всегда подкрепляла волнения в Белоруссии, будь то протесты под лозунгом "Никакой интеграции!" или выборы президента.



Одна из многочисленных попыток БЧБ-оппозиции выдать желаемое за действительное



Сделали ли власти из этого какие-то выводы? Безусловно.



10 февраля в Белоруссии были опубликованы результаты социологического исследования, проводившегося по заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля аналитическим центром Ecoom с фондом "Украинская политика". Были опрошены 9896 респондентов в 108 населенных пунктах.



Итоги опроса для БЧБ-оппозиции неутешительны. О ее поддержке заявили 17,2% респондентов, о недоверии к ней – 63,4%. Светлана Тихановская, которую за границей сделали главным лицом белорусских протестов, в Литве возвели в президенты Беларуси, в Эстонии и Польше даже за что-то наградили, у себя в стране имеет статус… "жена блогера". Лидеров протестов могут назвать 3-4 человека из 1000. Не поддерживают беломайдан 72,4% граждан, сторонников у него – 15,2% (после сумасшедшей информационной накрутки!).



И эти цифры говорят о многом.



Беломайдан, по данным социологов, поддерживают 15,2% участников опроса



Исследование общественного мнения разрушило симулякр "большинства", загнало оппозиционеров за бело-червона-белые флажки, определяющие поле в 15-17% (еще и за них надо побороться). Примириться с реальностью сторонникам беломайдана непросто – они долго жили в искусственной реальности на информационном допинге.



Конечно, и 15-17% "протестунов" достаточно, чтобы пустить страну вразнос – пример Украины это доказывает. Однако для того, чтобы меньшинство одержало верх, нужны определенные условия: во-первых, иностранные спецслужбы и аналитические центры должны себя чувствовать в стране, как дома, во-вторых руководство страны не должно быть озабочено сверхзадачей сохранения государства при подготовки переворота. На Украине оба условия присутствовали. В Белоруссии – нет.



Однако и белорусским властям, имеющим на сегодня, по данным социологии, рейтинги от 51,9% доверия (правоохранительные органы) до 69,2% (армия), праздновать победу рано. В докладе VI Всебелорусскому народному собранию А. Лукашенко (его уровень поддержки 66,5%) сказал: "Это была никакая не "цветная революция", это мятеж, и форма его – именно мятеж. И метод – блицкриг. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока". Он же заметил, что "2021 год – рубеж".



Президент Белоруссии Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании



"Пока" – ключевое слово. В текущем году США и Евросоюз запланировали оказать белорусской оппозиции невиданное доселе финансовое, организационное и информационное содействие. Запад будет систематически вмешиваться во внутренние дела белорусского государства с целью его разрушения тараном – "гражданским обществом", усиленным СМИ, социальными сетями, давлением на власть под предлогом "соблюдения прав человека" и "демократии".



Определим окончательно: как в Советском Союзе на рубеже 1980-1990-х годов, так и в Республике Беларусь сегодня "гражданское общество" – это не народ. Это даже не общество, а лишь его малая часть, которую научили кричать "мы здесь власть". На Украине все это получилось.



На рубеже 2013-2014 годов майдан меньшинства в Киеве информационно раздувался Западом до "миллионов мирных протестующих"



На VI Всебелорусском народном собрании Лукашенко изложил программу беломайдана куда более полно, чем лидеры БЧБ-протестов. Их "План победы - 2021" включает "экономическое и политическое давление на режим" (Клайпедский порт и друскининскайцев уже разорили, но на этом не остановятся, будут просить новых западных санкций против РБ), "увеличение поддержки демократических сил со стороны госслужащих", "наращивание протестной активности", "помощь пострадавшим от репрессий" и так далее.



А сама Хуана Гуайдовская (простите, Светлана Тихановская) сделала воистину программное заявление: "Мы хотим строить свое будущее, а он (Лукашенко) хочет сохранять продовольственную безопасность…" Что тут скажешь – Запад разучился ставить на умных. Поэтому любительница жарить котлеты предлагает белорусам "строить свое будущее" без котлет.



Светлана Тихановская убеждает, что "никто не хочет слышать про пятилетки, колхозы, совхозы"



"Мы убеждены: 2021 год – время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство", – сообщили в пресс-службе Тихановской. Здесь самое главное – демонстрировать. Не быть большинством, а демонстрировать. Надувать из 17 процентов 97.



Запад, конечно, пособит. В ФРГ разработан план действий "Гражданское общество Белоруссии". Евросоюз представил программу EU4Belarus: solidarity with the people of Belarus. Deutsche Welle снабдила новость об этом заголовком: "ЕС усиливает прямую поддержку народа Беларуси". Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Вархели заявляет: "Этим недавно принятым пакетом помощи ЕС ясно дает понять, что… мы готовы поддержать демократический и мирный переход власти в стране всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами".



Никогда за 30 послесоветских лет на Западе не занимались Белоруссией так много, как сейчас.



Демократия в том понимании, какое навязывается, это не власть народа и для народа, это власть малочисленного сегмента, с помощью которого реализуются интересы внешних (глобалистских) сил.



Финансировать белорусских оппозиционеров в 2021 году собрались и младоевропейцы (Польша с Литвой и Чехией), и заокеанцы (Канада и США). В Вашингтоне в 2020 году утвердили "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Белоруссии". Американское посольство в Республике Беларусь, не успев еще обзавестись послом, заявило в адрес VI Всебелорусского народного собрания, что, дескать, оно "не является инклюзивной площадкой, подлинно представляющей мнения белорусского общества, и поэтому не способствует разрешению текущего политического кризиса в стране". "Инклюзивную площадку" готовят американцы: уже появился "Народный антикризисный комитет", требующий включить делегатов VI Всебелорусского народного собрания в санкционные списки и "в базу единой книги регистрации преступлений".



Участников VI Всебелорусского народного собрания беломайданное меньшинство называет "преступниками" и требует санкций в их отношении



"Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпримут. Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся. Потому что задействованы очень мощные силы и проиграть в этой войне им вроде бы не с руки. Но нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 2021 год, нынешний год, будет определяющим", – говорил президент Белоруссии делегатам VI Всебелорусского народного собрания.



Да, в 2021 году многое решится. Какие действия требуются, чтобы "выстоять во что бы то ни стало"? На что опереться в противостоянии организаторам мятежа? На углубленную интеграцию с Российской Федерацией или пресловутую многовекторность? Или на гибрид того и другого?



(Окончание следует)