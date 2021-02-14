 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Талибы грозят натовцам акциями возмездия, - И.Субботин
07:47 15.02.2021

Альянс предостерегают от сохранения сил в Афганистане

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
14.02.21

Запланированные на 17–18 февраля переговоры министров обороны стран НАТО вселяют тревогу в движение "Талибан" (запрещено в РФ). Встреча, которая пройдет в формате видеоконференции, должна определить дальнейшие параметры присутствия иностранной коалиции на территории Афганистана. Нынешняя администрация президента США колеблется в этом вопросе, и есть основания ожидать, что войска останутся вопреки майскому дедлайну, установленному мирной сделкой с талибами. В самой группировке угрожают натовским силам ответными мерами.

"Наше послание предстоящей министерской встрече в НАТО заключается в следующем: продолжение оккупации и войны не отвечает ни вашим интересам, ни интересам вашего и нашего народов, – говорится в распространенном талибами заявлении. – Любой, кто стремится к продолжению войн и оккупации, будет нести ответственность за это, как и было в предыдущие два десятилетия". Не исключено, что опасения у группировки появились после высказываний европейских дипломатов. Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлину необходимо продлить свой мандат на участие в миссии НАТО в Афганистане. Глава оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, Германия в складывающейся ситуации "готовится к различным сценариям" . Она отметила, что участие в миссии позже согласованной между талибами и США даты крайне опасно.

Вашингтон не посылает четких сигналов о своих планах. Помощник американского министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби заявил на брифинге, что в ведомстве "с нетерпением ожидают" натовской встречи, которая, по словам Кирби, "очевидно, повлияет" на принятие решения. Как уточнил представитель Пентагона, переговоры определят, какие рекомендации глава ведомства Ллойд Остин даст президенту США Джозефу Байдену. Кирби сообщил, что американская сторона продолжает "проводить оценку" договоренностей с "Талибаном", в том числе "степень их соблюдения". Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки недавно не подтвердила, действительно ли новая администрация президента уже приняла решение о судьбе оставшихся в Афганистане американских войск. В Конгрессе обсуждаются слухи, что американский контингент может остаться. "Я очень доволен тем, что администрация Байдена собирается делать в Афганистане, – заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью CBS. – Они (в Белом доме. – "НГ") сейчас пересматривают результаты нашего присутствия в Афганистане, но не для того, чтобы уйти и потерять все результаты, которых мы достигли".

Доклад уполномоченной Конгрессом двухпартийной Исследовательской группы по вооруженному кризису в Афганистане также свидетельствует о невозможности вывести американский контингент к установленному дедлайну. "Будет крайне сложно, а вероятнее всего, просто невозможно обеспечить достижение таких условий к маю 2021 года", – говорится в исследовании, отрывки которого приводило издание Hill. "Администрация президента США пристально изучает дальнейший путь вперед в соответствии с мирным соглашением от февраля 2020 года, – говорил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США Фрэнк Маккензи на онлайн-семинаре вашингтонского Института Ближнего Востока. – Они (талибы. – "НГ") тоже должны сделать кое-что, если мы хотим прогресса". Военачальник заметил, что группировка "продолжает прибегать к крайнему насилию, адресным убийствам по всей стране, частым атакам на афганские силы". В февральской аналитике вашингтонский Совет по международным отношениям (CFR) отмечает, что у Байдена есть несколько вариантов в отношении афганского кризиса – от полного разрыва соглашения с боевиками до согласия на вывод войск к маю. Среди наиболее реалистичных опций эксперты указывают попытку добиться от боевиков переноса дедлайна на более поздний срок.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613364420
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