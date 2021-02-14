Президент Туркменистана отдал под контроль сыну все финансовые потоки, - В.Панфилова

07:51 15.02.2021

Статус Сердара Бердымухамедова резко повышен



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

14.02.21



Сердара Бердымухамедова считают преемником отца-президента.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара вице-премьером, введя для него новую должность. Таким образом, он не только становится заместителем своего отца – глава Туркменистана одновременно является и главой правительства, – но и получает большие полномочия по контролю за всеми финансовыми потоками в стране. Операция "Преемник", начавшаяся несколько лет назад, пока еще далека от завершения. Сердару предстоит занять пост спикера верхней палаты парламента после его формирования по новой Конституции, чтобы стать вторым лицом в государстве.

Согласно указу президента, Сердар Бердымухамедов также войдет в Совет безопасности страны и станет председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана. В документе говорится, что в обязанности зампредседателя кабмина будет входить работа по внедрению цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также осуществление контроля над этой деятельностью. Новая должность введена в целях дальнейшей модернизации государственной системы управления и улучшения работы правительства, сообщило правительственное издание "Нейтральный Туркменистан".



"Идет постепенная подготовка Сердара Бердымухамедова к президентству. Но она идет очень давно. Еще с тех пор, как он отправился учиться в Москву, в дипакадемию. Все его передвижения по ведомствам есть часть этого плана. Кроме того, под него несколько раз меняли законодательство", – сказал "НГ" туркменский эксперт Сердар Айтаков.



Сердар Бердымухамедов занимал ряд должностей в Министерстве иностранных дел, Государственном агентстве по управлению и использованию углеводородных ресурсов, парламенте. В кресло вице-премьера правительства он пересел с поста министра промышленности и строительного производства. Это министерство пришлось спешно создавать под него. Причиной, как отметил Айтаков, послужил конфликт с представителями региональной элиты Ахалтекинского велаята (области. – "НГ") – ахалтекинцами и ахалцами.



Пост главы Ахалского велаята он занимал с июля 2019-го по февраль 2020 года, где руководил стройкой нового административного центра – Ахал-сити – стоимостью в 1,5 млрд долл. Прежде это была Ашхабадская область, но ее выделили в самостоятельную единицу и переименовали в Ахал. Глава государства решил построить для своего преемника новую столицу (см. "НГ" от 08.06.20).



"В результате конфликта Сердар Бердымухамедов потерял расположение элиты. А это силовики, крупный бизнес и часть ключевой бюрократии. От их "общественного мнения" довольно зависим сам глава государства, который так же, как и первый президент Сапармурад Ниязов, выходец из племени ахалтекинцев. Более того, соплеменникам Гурбангулы Бердымухамедов обязан заступничеством перед Ниязовым, когда ему грозила опала. Поэтому Сердара срочно пристроили в столице", – отметил Айтаков.



Весь последний год из-за коронавируса Сердар Бердымухамедов оставался в тени. Вместо него на людях Гурбангулы Бердымухамедов появлялся с внуком Керимом. Новое назначение открывает перед Сердаром Бердымухамедовым большие возможности и предоставляет полномочия по контролю за всеми финансовыми потоками, проведением инспекций, проверок и т.д. "Пост вице-премьера правительства важный. Сердар получит не только представление о финансовых потоках, но и доступ к огромному массиву документации, а в условиях туркменской экономики все это представляет огромное количество компромата на всех чиновников и бизнесменов. В любой момент он сможет включить против них "законные" методы устрашения или устранения", – считает эксперт.



Ряд экспертов также считают, что Сердара Бердымухамедова ожидает еще пост спикера верхней палаты парламента. В конце сентября минувшего года глава государства одобрил поправки к Конституции страны, предусматривающие в числе прочего создание двухпалатного парламента. Глава верхней палаты – Халк маслахаты (Народного совета. – "НГ") временно исполняет обязанности президента Туркменистана в случае недееспособности действующего главы государства. Выборы в новый парламент состоятся в 2021 году после вступления принятых поправок к Конституции в силу. Экс-президент, согласно поправкам, имеет право на пожизненное членство в Халк маслахаты.



Впрочем, Гурбангулы Бердымухамедов на покой пока не торопится. На днях он подвел итоги за прошлый год. "И хотя для всех нас прошлый год оказался тяжелым, сложным, мы, несмотря на кризис в мировой экономике, смогли добиться успехов, выполнить практически все планы", – сказал на заседании правительства глава государства. Он сообщил, что в стране сохранились темпы роста национальной экономики. Рост ВВП составил 5,9%, в том числе в промышленности – 3,3%, торговле – 15,1%, транспортно-коммуникационном секторе – 4,7%. Было создано около 12 тыс. новых рабочих мест. В строительную отрасль инвестировано более 38 млрд долл. Введено в эксплуатацию 45 крупных производственных и социальных объектов общей стоимостью 8 млрд долл. В 2020 году в стране открывались высшие учебные заведения, центры здравоохранения, культуры и спорта. Продолжается работа по трансформации экономики и ее переходу к рыночным механизмам действия. Для дальнейшего успешного развития страны, по словам главы государства, "нужны новые проекты, новые идеи и методы управления".