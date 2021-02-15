У Анкары длинные когти. Турция провела новую операцию в Ираке, - "Къ"

07:57 15.02.2021

Газета "Коммерсантъ" №26/П от 15.02.2021, стр. 6

Турция завершила очередную военную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана. По данным Минобороны Турции, менее чем за неделю "были нейтрализованы 53 террориста". Власти Ирака и Иракского Курдистана не стали препятствовать Анкаре, однако представитель иракского шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", близкого к Тегерану, призвал противостоять "турецкой агрессии".



Министр обороны Турции Хулуси Акар объявил в воскресенье об окончании антитеррористической операции "Коготь орла-2" против Рабочей партии Курдистана (РПК), внесенной Анкарой в список террористических организаций. В начавшейся в прошлую среду операции участвовали более 40 военных самолетов, беспилотники, самолеты-заправщики и другая техника. Боевые действия охватили территорию размером 75 на 25 км. В субботу Хулуси Акар лично прибыл на границу с Ираком, чтобы проследить за ходом операции вместе с начальником генштаба Яшаром Гюлером и командующими тремя родами войск.



"В начале сухопутной операции героически погибли трое военнослужащих, еще трое получили ранения. В рамках операции были уничтожены 48 террористов, в том числе трое так называемых высокопоставленных руководителей, еще двое террористов были схвачены. Таким образом, в целом были нейтрализованы 50 террористов",- подвел итоги операции Хулуси Акар. Через несколько часов Минобороны Турции сообщило о ликвидации еще "трех террористов, которые пытались сбежать". Кроме того, по данным турецких военных, было уничтожено "более 50 объектов террористов, включая склады боеприпасов, пещеры и базы". В одной из пещер были найдены тела 13 турецких граждан, похищенных членами РПК несколько лет назад.



По словам Хулуси Акара, их смерть наступила из-за огнестрельных ранений. При этом близкие к РПК СМИ утверждают, что пленные погибли в результате турецких бомбардировок.

По данным курдских источников, турецкой армии было оказано ожесточенное сопротивление и она была вынуждена отступить. При этом десятки, если не сотни пленных продолжают оставаться в руках РПК, и попытки Анкары их освободить не приводят к желаемым результатам.



Предыдущая операция "Коготь орла-1" началась в середине июня прошлого года. В ходе первой воздушной фазы было нанесено более 100 ударов по объектам в приграничной полосе. Затем Анкара начала наземную фазу под названием "Коготь тигра". Тогда было уничтожено более 80 бойцов РПК. Противостояние турецких военных и отрядов РПК, скрывающихся на севере Ирака и Сирии, где проживают местные курды, длится не одно десятилетие. Новая фаза противостояния началась в 2015 году. За это время, по данным Минобороны Турции, были нейтрализованы свыше 10 тыс. членов РПК. В то же время в результате операций РПК погибли около тысячи турецких военных и полицейских, а также примерно 500 гражданских лиц. По этой причине Анкара оправдывает все свои операции на севере Ирака правом на самооборону. По информации СМИ, Турция создала на территории Иракского Курдистана около 30 временных военных баз.



Отношение Багдада к военным операциям Анкары на своей территории далеко не однозначно. Периодически иракские власти жалуются в ООН на нарушение своего суверенитета, но при этом продолжают сотрудничать с турецкой стороной. Так, в августе Багдад отменил визит в Ирак Хулуси Акара, а затем и все "остальные намеченные на ближайшее время" двусторонние встречи, обвинив Анкару в агрессии и нарушении принципов добрососедства. Это произошло после того, как турецкий беспилотник по ошибке атаковал не РПК, а колонну иракских пограничников к северо-востоку от города Эрбиль (Иракский Курдистан). В результате атаки погибли и получили ранения около 20 человек. Однако пять месяцев спустя, в середине января, Хулуси Акар как ни в чем не бывало посетил и Багдад, и Эрбиль. В ходе встреч с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи и главой правительства Иракского Курдистана Масруром Барзани он призвал к совместной борьбе против РПК. Со своей стороны, собеседники господина Акара согласились, что территория Ирака не может быть использована как плацдарм для нападений на Турцию.



Учитывая, что для иракских курдов Анкара была всегда ближе, чем конкурирующие с ними турецкие курды из РПК, неудивительно, что в ходе последней военной операции на окружение Барзани посыпались обвинения в сотрудничестве с турецкими военными.

О том, что операция против РПК согласована с Эрбилем и Анкарой, заявил на прошлой неделе и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Тогда же он не исключил, что операция может быть расширена на Синджар в провинции Найнава (недалеко от границы с Сирией, к западу от Мосула). О возможной операции вместе с иракской армией в Синджаре говорил в конце января и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он предупредил, что турки "могут туда прийти однажды ночью".



Район Синджара попал под контроль террористической группировки "Исламское государство" (запрещена РФ) в августе 2014 года. Тысячи живущих там курдов-езидов были убиты, похищены, бежали в другие районы страны и за ее пределы. Отбить Синджар курды смогли только к концу 2015 года. После провала референдума за независимость Иракского Курдистана в октябре 2017 года эта территория оказалась под контролем иракского шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Там же действуют местные езидские советы, а также РПК. В октябре 2020 года Багдад и Эрбиль подписали "Синджарское соглашение", согласно которому и РПК, и "Аль-Хашд аш-Шааби" должны покинуть этот район. Предполагалось, что их заменят обычная полиция и силы безопасности, набранные из местного населения. При этом езидские советы к соглашению не привлекли. А группировки, о выводе которых шла речь, и вовсе вне контроля Эрбиля и Багдада. Хотя формально шиитское ополчение аффилировано с иракской армией, отношения между его командованием и премьер-министром Каземи достаточно напряженные.



Ни РПК, ни "Аль-Хашд Аш-Шааби" из Синджара не ушли. Напротив, после начала последней турецкой операции на севере Ирака шиитские отряды усилили свои позиции в Синджаре. Вновь прибывшие части устроили в городе показательный военный парад. Арабские СМИ подчеркивают, что усиление подразделений шиитского ополчения было согласовано с РПК, а силы безопасности, связанные с Багдадом, этому не препятствовали, несмотря на "Синджарское соглашение". В субботу один из лидеров ополчения Хади аль-Амири, чей блок на выборах в иракский парламент в 2018 году занял второе место, призвал правительство страны "принять все необходимые меры для сдерживания любой агрессии на иракских землях". Он также выразил надежду, что турецкие военные полностью уйдут из Ирака. С аналогичными заявлениями выступили сразу несколько группировок, входящих в "Аль-Хашд Аш-Шааби". Все они выразили готовность дать отпор "турецкой агрессии", чем поставили премьер-министра Ирака в непростую ситуацию. Ему остается надеяться, что Турция не станет вмешиваться в ситуацию в Синджаре.



Марианна Беленькая