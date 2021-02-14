Америка готова сцепиться с Китаем за... синтетическую еду, - С.Плотников

08:05 15.02.2021

Америка готова сцепиться с Китаем за синтетическую еду

США проиграли технологическую войну, и могут лишь отсрочить конец эпохи своего мирового лидерства

Сергей Плотников

14.02.21



Прошлое столетие было прологом апокалипсиса для Европы, а вот для Соединенных Штатов этот период стал неким "золотым американским веком". И самыми "золотыми" оказались по факту годы "холодной войны". Именно тогда США сделали прорыв в сфере высоких технологий. В ходе глобального противостояния с СССР Америка покорила космос, изобрела интернет и подарила миру iPhone.



С тех пор Соединенные Штаты заплыли жиром, как Сильвестр Сталлоне в "Рокки-6". Однако, настало время для нового рывка. Следующим спарринг-партнером США на мировой арене, взамен поверженного Советского Союза, выступает Китай.



Такой точки зрения придерживаются американские эксперты, которые сегодня призваны направлять Джо Байдена в борьбе с китайской экономической и политической экспансией. Издание Foreign Affairs (США) пишет, что сейчас Китай претендует на роль мирового технологического лидера. В Поднебесной инвестируют сотни миллиардов долларов в альтернативную энергию, космос, микроэлектронику, робототехнику, искусственный интеллект. США по-прежнему восседают на золотом троне, но сам трон, увы - переместился в пыльный чулан.



Вашингтон пока довольно успешно противостоит Китаю в области традиционных вооружений. Но Пекин играет в хитрую, изощренную, многоплановую игру, используя технические инновации для достижения мировой гегемонии без прямого военного столкновения с США. Росту мощи Китая, помимо чисто военных технологий, способствуют гражданские проекты. Например: насаждение китайской инфраструктуры 5G по всему миру. На подходе экспансия китайских наработок в сфере биотехнологии, в частности - производство синтетических продуктов питания.



В этом свете эксперты указывают на системные ошибки экономической политики Соединенных Штатов. Главная беда: американцы разучились инвестировать деньги в фундаментальные исследования с непредсказуемым результатом. Во время "холодной войны" на инвестиции в Ок-Риджскую и Ливерморскую национальную лабораторию, ставшими драйверами в области разработки ядерных вооружений и космических программ, не жалели денег из федерального бюджета. Так удавалось на шаг опережать СССР в программе освоения космоса и не допускать технологических сюрпризов от русских в сфере ядерного вооружения.



Правительство США в прошлом финансировало целый спектр научных исследований без конкретного конечного предназначения, напоминает Foreign Affairs. Результаты оказались поразительными. Так были придуманы технологии GPS-позиционирования, автомобильные подушки безопасности, литиевые мини-батарейки, сенсорные экраны, программы распознавания голоса.



В 1964 году правительство США тратило 1,86 процентов ВВП на инновационные исследования. Однако, к 1994 году эта доля сократилась до 0,83 процента. Победил принцип "венчурного капитализма". Компании сосредоточились на технологиях с очевидным быстрым коммерческим потенциалом. Микрочипы требуют десятилетия на разработку, без гарантии успешного результата, поэтому инвесторы с большей охотой стали вкладываться в продвижение выгодных "безделиц", вроде ПО.



Характерный пример: американская фирма венчурного капитала Accel сорвала большой куш, вложившись в малоизвестную тогда финскую компанию Rovio Entertainment. Финские парни клепали себе рядовые видеоигры, но однажды создали Angry Birds. Компания Accel разбогатела, но этот частный триумф никак не способствовал продвижению глобальных интересов США.



Теперь сравним с Китаем, который последние двадцать лет на государственном уровне много инвестировал в разработки новых технологий. Там совершенно иной подход к частному бизнесу, который можно назвать принципом "военно-гражданского слияния". Например, компания SenseTime является самой дорогой в мире компанией в сфере искусственного интеллекта. Фирма продвигает технологию распознавания лиц для систем видеонаблюдения, и по закону обязана сотрудничать с властями КНР.



Или компания Huawei, которая на текущий момент стала мировым лидером по производству и продаже оборудование для сетей 5G. Huawei реализует оборудование дешевле, чем финские или южнокорейские конкуренты. При этом государственная поддержка компании Huawei со стороны китайского правительства составляет около 75 миллиардов долларов в налоговых льготах, грантах, займах и так далее.



Фактически, Китай сегодня не только имеет технологические преимущества на будущем поле боя: Пекин изменил само поле боя. Вашингтон поздно понял опасность - он уже не смог предотвратить экспансию Huawei, пишет издание Foreign Affairs. Доминируя на этом рынке, Китай построил глобальную телекоммуникационную сеть. Словом, Соединенные Штаты проиграли битву за цифровую инфраструктуру, но впереди еще одна: за биотехнологии. К сожалению, отмечают эксперты, правительство Дональда Трампа также не считало их приоритетом. Поэтому команде Джо Байдена первым делом, надо трезво оценить - к каким масштабным последствиям может привести блокировка 5G-сетей, или эксперименты в области генно-модифицированных синтетических продуктов питания?



Если администрация Байдена сумеет понять важность долгосрочных правительственных инвестиций в микроэлектронику и биотехнологии, это будет способствовать продвижению национальных интересов США. Правда, на победу уже надежды нет. Соединенные Штаты лишь отсрочат конец эпохи своего мирового лидерства.