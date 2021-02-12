Садыр Жапаров: "пойди встреться с муфтием, соберите недовольных"... (механизм кыр-безвластия)

08:11 15.02.2021 Садыр Жапаров: Те, кто хочет нажиться на хадже, пусть подавятся

13 февраля 2021 - Бакыт Басарбек



Садыр Жапаров: Те, кто хочет нажиться на хадже, пусть подавятся



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 13 февраля, в интервью Кыргызскому национальному информационному агенству "Кабар" ответил на вопросы относительно ситуации с экс-директором Государственной комиссии по делам религии Акином Токталиевым, ситуации вокруг Духовного управления мусульман Кыргызстана, судебного решения в отношении экс-заместителя председателя ГТС Райымбека Матраимова и критики вокруг проекта новой Конституции.



Садыр Нургожоевич, ваш бывший адвокат Акин Токталиев после снятия с должности главы Госкомиссии по делам религии сказал, что его убрал с должности Арзыбек Бурханов, находящийся рядом с Садыром Жапаровым. Насколько это правда?



После октябрьских событий я назначил главой Госкомиссии по делам религии Акина Токталиева в качестве юриста, ранее защищавшего права верующих. Решение было принято для того, чтобы он их объединил, чтобы верующие не сорились между собой, так как среди них существуют три "группировки". Вскоре после этого ко мне пришел муфтий Максат Ажы. По-моему это было в начале декабря. Я был занят выборами. Он сказал, что Совет улемов намерен уволить его, но в апреле и так истечет срок полномочий муфтия.



Я спросил у него, что мне сделать? Он сказал, что если бы со стороны Правительства кто-нибудь сказал, они успокоилось бы. Я позвонил Бакыту Аманбаеву и сказал ему передать главе Госкомиссии по делам религии, чтобы он помирил, успокоил всех и объяснил противоборствующей стороне, что через три месяца будут выборы, потерпите, стране сейчас не нужны раздоры. На этом муфтий ушел. Все вроде успокоились. В конце января перед инаугурацией пожаловались другие противники - "мы снимем муфтия с поста, он проел деньги паломников, он ведет людей в неверном религиозном направлении, вы видели его выступление на ютубе?". Я сказал, что не защищаю его. Они ответили, что через два-три дня соберут курултай и с позором уберут его. Со мной тогда рядом был Бурханов. Он был моим общественным помощником. Я сказал ему (сам я был занят подготовкой к инаугурации, не было времени) - "если складывается такая ситуация, пойди встреться с муфтием, соберите недовольных, помирите их, ведь до выборов муфтия осталось два месяца". Я отправил его со словами, чтобы выборы состоялись по завершению срока муфтия.



А он вместо того, чтобы пойти к муфтию, направился к главе Госкомиссии по делам религии Акину Токталиеву и сказал, чтобы тот пошел и разъяснил это. В принципе это было правильно. Муфтият и Госкомиссия должны были тесно работать. Но не нужно было снова и снова говорить это комиссии, которая не смогла мирно решить "декабрьский конфликт". Поэтому я и сказал пойти напрямую к самому муфтию, собрать всех и помирить.



Спустя два или три дня, когда конфликт среди молдо обострился, я лично позвонил муфтию и сказал, что сегодня днем пойду в Центральную мечеть на пятничную молитву, соберите всех, мы выслушаем обе стороны, а затем сделаем выводы.



Когда я пришел, все богословы были уже там. Я выслушал обе стороны. Сам муфтий Максат ажы признал, что на ютуб-канале исказил в своей речи относительно религии. Что касается денег, не хватает 14 миллионов сомов, и он сказал, что эти деньги отдал работникам мечети в качестве заработной платы. Я сказал, вы старейшины и уважаемые богословы, вы должны подавать пример нашему народу, давать советы, а если вы будете вот так между собой сориться, кто будет вам верить? Сказав, что неправильно клеветать друг на друга и примирив стороны мы разошлись.



А почему шум вокруг этой темы продолжился?



Согласно полученной мною информации, другая сторона подала заявление в Финпол и ГКНБ. Фактически, в Финполе уже было ранее возбужденное уголовное дело. Но дело было приостановлено. Потом, после этого нового заявления оно было снова возобновлено. О задержании муфтия я тоже узнал вечером через СМИ. На следующий день сразу же дал интервью по этому поводу.



Связана ли причина увольнения Акина Токталиева с этими конфликтами или есть другие причины? Он сказал, что много лет был адвокатом Садыра Жапарова и его семьи, и что не оценив его работу вы его уволили?



- Да. Правда, что Акин Токталиев был моим адвокатом. Он аксакал. Я уважаю его. Также я хорошо знал его как защитника религиозных деятелей. Поэтому после октябрьских событий я его назначил главой Госкомиссии по делам религии. Я поставил перед ним задачу призвать всех молдо к примирению, наставлять наших граждан на правильный путь и держаться подальше от радикальных религиозных взглядов. К сожалению, вместо того, чтобы объединить все разрозненные религиозные круги, он присоединился к одной из них и вызвал такой конфликт. Поэтому я уволил его и назначил молодого, энергичного, хорошо понимающего религию человека. Что будет, если я оставлю его в должности, говоря, что он мой адвокат, а в стране царит суматоха и между священнослужителями идет конфликт? На государственной службе не должно быть принципа, мой адвокат, друг или родственник.



Наша страна прожила по этому принципу 30 лет и теперь находится под угрозой исчезновения. Наш внешний долг составляет около 5 миллиардов долларов. Если мы не выплатим часть из них вовремя, мы потеряем многие наши объекты. Соглашения с такими условиями подписал Атамбаев.



Но, даст Бог, мы вовремя избавимся от всех долгов. Планы есть.



Акин Токталиев также заявил, что муфтия арестовали, дабы вместо него назначить своего человека. Как Вы ответите?



Бог все видит. Как по мне, так пусть привезут муфтия с другой планеты. Самое главное - иметь муфтия, который не вводит в заблуждение наш народ и проповедует нашу традиционную религию. Если назначить муфтием своего человека, разве это решит все проблемы Кыргызстана?



Я тоже слышал, что при организации паломничества собираются большие деньги и именно из-за интереса к ним намереваются заменить муфтия. Лучше помнить о Боге, прежде чем приписывать плохи мысли другому человеку. Бог накажет. Те, кто хочет нажиться на хадже, пусть подавятся. Должно быть стыдно присваивать деньги простых людей, которые они собирали многие годы на паломничество. Те, кто говорит о заинтересованности других в деньгах хаджа, сами являются такими людьми. Поэтому они по себе судят о других.



Райым Матраимов вчера был освобожден судом со штрафом в 260 тысяч сомов. Люди выражают по этому поводу свое недовольство. Можно ли говорить, что в деле Райыма Матраимова поставлена точка?



Райым Матраимов признал себя виновным и в рамках сотрудничества со следствием заплатил более 2 миллиардов сомов. Это только один эпизод. Вчера суд наложил штраф в размере 260 тысяч сомов по этому эпизоду. ГКНБ предоставил мне информацию, что направил письма в соседние страны с запросами о его деятельности в Дубае, о банковских счетах и имуществе.



Если их ответ придет, расследование дела будет продолжено. Поэтому людям нужно запастись терпением. Такое дело не закончить за один день. Мы также знаем, что есть силы, которые финансируют волнения и настраивают проводить митинги каждое воскресенье. Все под нашим полным контролем. Не поддавайтесь их влиянию.



Проект Конституции внесен в Жогорку Кенеш. Есть и критика. Когда он будет поставлен на голосование?



Конечно, критика неизбежна. Пять пальцев не равны. Но Конституция положит конец хаотическому правлению. Все сегодняшние кадровые беспорядки связаны с действующей Конституцией. Сегодня есть три "силы" - Парламент, Правительство, Президент. Если будет принята новая Конституция, все будет в порядке. В стране есть те, кто не желает порядка. Они пытаются ввести людей в заблуждение, говоря - смотрите что произошло, вот что случилось. Но недостатки неизбежны. Мы стараемся их немедленно устранять. Говорят, что не ошибается лишь тот, кто не работает. Главное - не ошибиться в большой стратегической работе, затрагивающей общие интересы государства. Внутренние мелкие разногласия и кадровые недоработки будут своевременно устранены. Не нужно устраивать трагедию. Даст Бог, весной начнутся большие дела.



Мы надеемся, что Конституция будет выставлена на голосование 11 апреля, вместе с выборами в местные кенеши. Жогорку Кенеш должен это определить. Мы сможем сэкономить деньги, проведя референдум вместе с местными выборами. В казне лишних денег нет. Референдум и выборы в местные кенеши состоятся в один день. Источник - Вечерний Бишкек

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