Жапаров раскручивает маховик бестолковых перемен, - А.Ажиев

08:14 15.02.2021 Жапаров раскручивает маховик перемен

15 февраля 2021 - Анвар Ажиев



Новый президент энергично взялся за работу. С начала прошлой недели Садыр Жапаров провел ряд встреч, связанных с реформированием государственных структур, а также подписал документы по внедрению цифровизации в работу различных служб.



Процесс пошел



В прошлый понедельник глава государства переговорил с премьер–министром Улукбеком Мариповым. Именно на новый состав кабинета министров в значительной мере ляжет подготовка к проведению реформ, задуманных Садыром Жапаровым.



Президент отметил сложное положение отечественной экономики и необходимость срочного принятия комплексного антикризисного плана правительства для ее поддержки. Он считает, что сейчас важно обеспечить свободу предпринимателям, взять под контроль поддержку и защиту частного сектора и инвесторов, чтобы повысить доверие к государственной власти и создать благоприятный инвестиционный климат в стране. Кроме того, он заявил, что во взаимодействии с бизнесом важно избавиться от бюрократических проволочек - для того и проводилась оптимизация госорганов.



Улукбек Марипов в свою очередь рассказал, на каком этапе находится реализация задач, отраженных в первых пяти указах президента. Разрабатываются правительственные решения по поддержке бизнес–сектора, инвесторов и предпринимательства в стране. Проанализирована работа органов исполнительной власти для адаптации их деятельности с учетом новой структуры правительства.



Надо отметить, что от правительства сегодня ждут оперативности в действиях. Во вторник президент подписал указ, согласно которому до 1 марта будет упразднена процедура запрашивания госорганами и МСУ документов в бумажном виде. Кабмин до этого времени должен окончательно решить вопрос о внедрении цифровых документов в виде электронной ID–карты, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспорта для того, чтобы упростить отношения граждан с государством.



Указы о цифровизации выходили и раньше, однако до сих пор они так и не были претворены в жизнь. Получится ли на этот раз? Так или иначе перед Улукбеком Мариповым и его кабмином стоит непростая задача.



В среду Садыр Жапаров встретился с Омурбеком Бабановым. Пресс–секретарь президента Галина Байтерек подтвердила СМИ, что разговор действительно имел место и главной его темой был вопрос привлечения инвестиций в страну.



- Президент в целях привлечения инвестиций будет проводить регулярные встречи. Сегодня состоялась встреча с инвестором из Казахстана Шухратом Ибрагимовым. Вместе с ним пришел и Омурбек Бабанов. Это ознакомительная встреча, где обсуждались перспективы работы, - пояснила Галина Байтерек.



Одним из резонансных событий недели стала рекордно короткая карьера Эрмека Нургазиева в качестве мэра. В понедельник он был представлен коллективу как новый градоначальник, а во вторник стало известно, что его сняли с должности.



Причиной отставки Нургазиева, предположительно, стало то, что его назначение было негативно воспринято большинством пользователей кыргызского сегмента Интернета из–за некоторых неприглядных фактов его биографии.



Президент Садыр Жапаров прокомментировал этот кадровый кульбит на своей странице в социальной сети "Инстаграм".



"Конечно, много чистых, молодых и идейных кадров. В беседе они кажутся честными и готовыми к активной работе. Но за отобранными кадрами, которые не работали при прежних властях и не были замешаны в коррупционных делах, оказывается, есть прежние факты хулиганства и имущественных споров. Поэтому считаю невозможным их назначение в мэры города Бишкека", - говорится в публикации.



Реакция президента подтверждает, что он отслеживает то, как общественность воспринимает его решения, и готов без лишней волокиты исправлять допущенные ошибки. По той же схеме глава государства действовал, когда начал разгораться скандал вокруг его инаугурации.



Новая элита подает голос?



Ситуацию с кадровыми перестановками в столичном муниципалитете прокомментировал бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев. На своей странице в социальной сети Facebook он оставил развернутую публикацию на этот счет, поддержав политику Садыра Жапарова.



"Безусловно, это новая ступень развития демократии в Кыргызстане. Нам, горожанам, пора делать следующий шаг и принимать активное участие в предстоящих выборах. Ушедший Балбак Тулобаев, которого я первоначально поддержал, т. к. он выглядел лучшей альтернативой совершенно постороннему от городских дел лицу, оказался недостаточно взвешенным руководителем. Массовые кадровые перестановки, непонятные метания по городу и отсутствие результатов должны были привести к тому, чтобы он ушел", - написал Тюлеев.



Он отметил, что кадровые решения Тулобаева "расшатали систему управления городом".



"Определенно, большинство служащих наверняка утратили моральный дух и желание работать, ожидая, когда же сменят руководителя. Подбор кадров тоже был не совсем понятен. Город прошел этот этап. И был назначен новый и. о. мэра, по которому сразу возникло много вопросов у горожан. А он в свою очередь сослался на поддержку президента. Отмечу, что не стоит критиковать президента Садыра Жапарова, насколько я слышал, у него в очереди десятки и сотни людей со своими мыслями, программами. И за каждым стоят лоббисты, группировки, даже родоплеменные объединения. Конечно, каждый представляет себя с наилучшей стороны, и всех отфильтровать не получается физически. Но самое главное: президент после критики людей не боится открыто высказаться, что где–то допущена ошибка, и готов ее исправить. Это уровень самых развитых демократических стран! В Японии, в Европе никто из политиков не считает позорным извиниться и исправить ошибку, мы должны ценить столь тесный контакт с нашим президентом!" - заявил бывший мэр столицы.



В этой же публикации он написал, что намерен принять участие в предстоящих выборах в городской кенеш Бишкека, которые состоятся 11 апреля этого года. Отметим, баллотироваться бывшему столичному градоначальнику теперь ничего не мешает - во вторник Верховный суд отменил обвинительные приговоры в отношении Наримана Тюлеева.



Тональность поста экс–мэра Бишкека свидетельствует о его лояльности и поддержке президентской политики. Не исключено, что Нариман Тюлеев в ближайшем будущем станет одним из столпов новой политической элиты, формировать которую, как прогнозируют эксперты, собирается Садыр Жапаров после принятия Конституции.



К слову, к числу сторонников Садыра Жапарова может примкнуть и другой политик, ставший жертвой уголовного преследования в период правления Алмазбека Атамбаева, - Карганбек Самаков. Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 3 февраля 2021 года приговоры Октябрьского районного суда Бишкека от 19 декабря 2017 года и Бишкекского городского суда от 1 июня 2018 года в отношении бывшего депутата отменены, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд Бишкека в ином составе суда.



Напомним, экс–депутат Карганбек Самаков был осужден на 10 лет лишения свободы по обвинению в незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара–Жыгачском, Байтикском и Лебединовском айылных округах Аламудунского района Чуйской области. Уголовное дело возбудили 14 мая 2015 года.



Очертили "красную линию"



С приходом Садыра Жапарова к власти было остановлено также уголовное преследование бывшего мэра Оша Мелиса Мырзакматова. Приговоры судов в его отношении отменены, и сейчас Мырзакматов постоянно живет в Бишкеке.



Недавно он дал весьма интересное интервью одному из отечественных СМИ. По словам Мырзакматова, после возвращения из–за границы в октябре 2020 года Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев предлагали ему стать мэром столицы, но он отказался.



Кроме того, Мырзакматов прокомментировал активность Садыра Жапарова на посту президента, заявив, что главе государства нужно выбрать "правильное направление", собрать вокруг себя правильную команду. Также бывший ошский градоначальник назвал преждевременным референдум по новой Конституции и раскритиковал желание президента сократить госаппарат.



- Сокращение или объединение - это не реформа. Я бы оставил как есть все министерства, всех вице–премьеров и начал бы реформу поэтапно. Многие думают, что этим все окончено. Объединили, разъединили, теперь будет хорошо. Но на финансовую сторону никто не смотрит. На это изменение потребуются деньги, по самым минимальным подсчетам, от 100 до 150 млн. сомов. Нужны ли нам такие расходы? Экономический кризис, казна пуста. Если есть желание, можно было взять одно министерство или ведомство, качественно и целесообразно реформировать его и переходить к другому, - заявил Мелис Мырзакматов.



Свою позицию он высказал довольно мягко, дипломатично, в форме рекомендаций. При этом очевидно, что на происходящее бывший мэр Оша смотрит глазами представителя старой элиты, не готовой к глобальной реконструкции системы власти в республике.



Видимо, как раз поэтому все эти советы - не ломать укоренившийся порядок в госструктурах, не менять Основной закон и т.д. - больше похожи на буйки, за которые новому президенту не рекомендуют заплывать. По тому же принципу в свое время для Сооронбая Жээнбекова "красную линию" очерчивали оппозиционеры и гражданские активисты: дескать, есть некоторые вещи, в которые лучше не лезть, если хочешь остаться в должности.



К слову, сейчас записные советчики времен президента Жээнбекова - Роза Отунбаева, Омурбек Текебаев, Феликс Кулов, Чолпон Джакупова и другие - предпочитают отмалчиваться. Думается, не потому, что им нечего сказать, а потому, что набираются сил перед, скажем так, решающей битвой с действующей властью. Развернется эта кампания вокруг новой Конституции и апрельского референдума по ее принятию.



Так что март, традиционно для КР, будет жарким. Оппозиционеры, противники реформ, инициированных Садыром Жапаровым, постараются сорвать плебисцит, тем самым поставив точку в начинаниях президента.



На данном этапе только от главы государства зависит, останется ли он верным выбранному пути и своим избирателям. Если же нет, то Садыр Жапаров рискует потерять народную поддержку, которая и помогла ему прийти к власти. А уж при таком раскладе будет смысл задуматься о семейном путешествии, например, поездке в хадж, подобной той, что предпринял недавно экс–президент. Источник - Вечерний Бишкек

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