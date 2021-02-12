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Каталонские сепаратисты получили большинство в местном парламенте - 74 из 135
08:17 15.02.2021

15 февраля 2021, Антон Никитин
Выступающие за независимость испанского автономного сообщества Каталония партии после обработки 98% протоколов по итогам прошедших в воскресенье выборов получают большинство кресел в парламенте региона, приводят соответствующие предварительные данные местные власти.

Речь идет о партиях "Левые республиканцы Каталонии" (33 кресла в 135-местном парламенте), "Вместе за Каталонию" (32 кресла) и "Кандидаты за народное единство" (девять кресел). Председателем "Левых республиканцев Каталонии" является Ориол Жункерас – бывший замглавы правительства региона, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного сепаратистского плебисцита 2017 года. Сторонником "Вместе за Каталонию" является экс-лидер региона Карлес Пучдемон, бежавший от испанского правосудия после референдума о независимости, передает ТАСС.

Социалистическая партия Каталонии, которая поддерживает единство королевства, получает 33 места в парламенте. Претендентом на пост главы правительства автономии от соцпартии является экс-министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа. Он руководил ведомством с момента начала эпидемии в стране и покинул свой пост в конце января этого года для участия в выборах.

Крайне правая партия "Вокс" впервые проходит в региональный парламент и получает 11 мандатов. Левая коалиция "Эн кому подем" довольствуется восемью креслами, центристская партия "Граждане" – шестью, консервативная Народная партия – тремя.

Победа той или иной политической силы на выборах еще не гарантирует, что именно ее кандидат займет пост главы правительства автономии. Для утверждения лидера Каталонии необходима поддержка большинства депутатов в парламенте региона. Поскольку ни одна политическая сила не получает абсолютного большинства кресел в палате автономии, после выборов начнется этап переговоров между партиями, чтобы договориться по вопросу формирования местного правительства.

Досрочные парламентские выборы состоялись в воскресенье в Каталонии. Решение об их созыве было принято после того, как своей должности лишился Ким Торра, возглавлявший правительство региона с 2018 года.

Напомним, в сентябре 2020 года сторонники независимости Каталонии вышли на акцию протеста в Барселоне в связи с решением Верховного суда Испании запретить экс-главе правительства региона Киму Торре занимать государственные должности в течение 18 месяцев. В октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии, однако его не признали действующие испанские власти. В октябре 2019 года в Каталонии снова начались массовые беспорядки, а новый глава автономии Ким Торра также выступил за независимость региона. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала сложившуюся в Каталонии ситуацию во время массовых акций протеста в октябре 2019 года.

Источник - vz.ru
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