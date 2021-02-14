 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазКордай: как сегодня живут люди в селах, пострадавших от погромов год назад, - "Караван"
09:50 15.02.2021

Кордай: как сегодня живут люди в селах, пострадавших от погромов год назадФото - Фото Юрия КИМА и Тимура ИМАНОВА
Прошел год со дня февральских событий, случившихся в 4 селах Кордайского района – Масанчи, Сортобе, Аухатты, Булар батыра. Сегодня в этих населенных пунктах уже мало что напоминает о трагедии, жертвами которой стали 11 человек. Большинство сожженных домов отремонтированы, приведены в порядок улицы, появились

новые объекты. Чудесное преображение сел можно объяснить крупными финансовыми вливаниями из бюджета на социальные проекты всего Кордайского района. Наверное, можно было бы сказать, что люди полностью вернулись к прежней жизни. Только вот в их глазах все еще читается боль прошедших событий.
На власти надейся, а сам не плошай
В селе Масанчи кое-где еще стучат молотки, слышны звуки перфоратора и болгарки. Благо, к 7 февраля установилась теплая погода. К примеру, в одном из домов работают несколько мужчин. Ставят новые ворота.

– Многие граждане сами отремонтировали дома, получив возмещение ущерба от государства, – рассказывает один из мужчин, житель села Анвар. – Конечно, поначалу многие из нас отказывались от суммы возмещения ущерба, посчитав его оценку несправедливой. Например, человеку выплатили около 3 миллионов тенге, а на деле ремонт обошелся в 5 миллионов тенге. В местном акимате нам объясняли, что подлежит возмещению ущерба только основной дом. А вот времянка, хозпостройки, уничтоженный скот – все это нужно взыскивать через суд с тех, кто устроил эти погромы.

По словам мужчины, в суд на возмещение ущерба жители села большей частью не подают.

– Во-первых, само участие в судебном процессе требует сил и времени, – объясняет он. – Во-вторых, даже если суд постановит взыскать деньги с какого-нибудь обвиняемого – сколько ждать выплаты? На мой взгляд, легче самим быстро отстроиться.

Правда, денег, чтобы самостоятельно восстановить хозяйство, не у всех сельчан достаточно. Потому некоторые люди влезают в долги. К примеру, соседке Анвара пришлось просить строителей завершить работы в долг. Теперь она должна им около 200 тысяч тенге. Односельчане помогают ей собрать деньги.

Примерно такое же положение в селе Аухатты. Сожженных домов уже не видно, но бросается в глаза обилие отремонтированных строений. Они выглядят будто новые. Ремонтировали частные дома строительные компании, но им активно помогали сами жители сел.

Магазины и кафе работают
Радует другое: практически все магазины в этих селениях отремонтированы, в том числе силами самих владельцев, нашедших необходимые средства. Кому-то власти компенсировали ущерб, но у кого-то не оказалось достаточных документов либо строение оказалось на красной линии. Но в любом случае практически все магазины, кафе и салоны красоты в селах открыты и работают.

К примеру, пострадал магазин местной предпринимательницы-казашки, который погромщики посчитали за дунганский.

– Компенсацию нам не выплатили, поскольку мы находимся на красной линии, документов нет, – говорит хозяйка магазина Гульсара. – Тем не менее мы сами восстановили объект и сейчас работаем.

Таких объектов, не попавших в число подлежащих восстановлению за счет бюджета, по данным районного акимата, оказалось 11.

– Но даже эти строения были восстановлены силами самих предпринимателей и спонсоров, – разъясняет заместитель акима района Ерлан ОРЫНБАЕВ.

По его словам, в Кордайском районе на развитие сел выделено около 35 миллиардов тенге. В результате многие улицы сел, в том числе пострадавшие от погромов, были заасфальтированы. Продолжается газификация, появились детские игровые площадки, строятся школы и новые дома во всем районе. В том числе в коттеджи заселяют тех, кто стоял в очереди на получение земельного участка.

Миру – мир!
Мирная жизнь возвращается в пострадавшие села, и сегодня уже практически ничего не напоминает о произошедших событиях. Если, конечно, не считать того, что еще продолжается судебный процесс над их участниками.

– Все в наших селах понимают, что мы не можем постоянно думать о тех днях, – рассказывает председатель совета аксакалов села Масанчи Дыдар ДВУМАРОВ. – Необходимо возвращаться к мирной жизни, и мы видим, что блага цивилизации доходят до нас. Но людям нужно время, чтобы боль эта прошла. Мы знаем, что в этой трагедии не виноваты народы, а есть третьи силы, которые в своих корыстных целях использовали ситуацию.

Надо сказать, люди разных национальностей, испытавшие сильнейший шок, действительно остаются друзьями.

– Я до сих пор все так же хожу к друзьям-казахам, которые живут в этом селе. Они приходят ко мне в гости попить чаю, поговорить. Жили вместе и будем жить, – говорит житель Масанчи Юсуф ПАРИЕВ.

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

Автор: Шухрат Хашимов
14.02.21

Источник - caravan.kz
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