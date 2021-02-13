Покушение на очередного комбата Армии ДНР. Ответка будет?

10:13 15.02.2021

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Только что стало известно, что сегодня утром в ДНР было совершено покушение на известного командира Армии Республики.



Автомобиль комбата с позывным "Длинный" был подорван в Горловке.



Об этом из Донецка сообщает военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.



"Мина сработала под днищем, прямо на проспекте Мира. У него посечены ноги, но он живой, слава Богу. Находится в больнице", - говорит Сладков.



"Это уважаемый командир, боевой, воюющий", - добавил он.



Источники "Русской Весны" в медучреждении Горловки уточняют, что ранение не тяжелое, осколки задели только ноги и бедро, наблюдается шок 1 степени, сейчас военнослужащий находится в операционной. Взрывное устройство было заложено под местом водителя и было приведено в действие в 8.00.



Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов уточняет, что в момент покушения комбат вез дочь в школу.



По его данным, девочка после взрыва СВУ также находится в больнице.



"Русская Весна" продолжает следить за ситуацией.