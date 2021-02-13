|Покушение на очередного комбата Армии ДНР. Ответка будет?
10:13 15.02.2021
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Только что стало известно, что сегодня утром в ДНР было совершено покушение на известного командира Армии Республики.
Автомобиль комбата с позывным "Длинный" был подорван в Горловке.
Об этом из Донецка сообщает военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
"Мина сработала под днищем, прямо на проспекте Мира. У него посечены ноги, но он живой, слава Богу. Находится в больнице", - говорит Сладков.
"Это уважаемый командир, боевой, воюющий", - добавил он.
Источники "Русской Весны" в медучреждении Горловки уточняют, что ранение не тяжелое, осколки задели только ноги и бедро, наблюдается шок 1 степени, сейчас военнослужащий находится в операционной. Взрывное устройство было заложено под местом водителя и было приведено в действие в 8.00.
Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов уточняет, что в момент покушения комбат вез дочь в школу.
По его данным, девочка после взрыва СВУ также находится в больнице.
"Русская Весна" продолжает следить за ситуацией.