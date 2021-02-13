Байден исцелит душу Америки бескровной войной, - М.Мошкин

10:24 15.02.2021 Байден исцелит душу Америки бескровной войной

За успокоительными пассами Байдена скрывается намерение устроить шоковую терапию



14 февраля 2021, Михаил Мошкин

После провала в Сенате США второй попытки объявить импичмент ушедшему президенту Дональду Трампу, новый президент Джо Байден призвал нацию "прекратить нецивилизованную войну" и исцелить душу Америки. По мнению экспертов, исцеление, по Байдену, предполагает не общенациональное примирение, а затравливание большей части политических оппонентов. Какими методами Байден намерен добиться единства в стране?



После того, как в Сенате США потерпела неудачу вторая попытка объявить импичмент экс-президенту Дональду Трампу, действующий глава Белого дома Джо Байден обратился к нации с речью. С одной стороны, нынешний президент открыто усомнился в правоте вердикта сенаторов. "Хотя финальное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается", – заявил Байден. С другой стороны, выступление лидера страны, казалось, было выдержано в примирительном ключе.



"Печальная страница нашей истории напомнила нам о хрупкости нашей демократии. О том, что ее всегда нужно защищать... Так мы прекращаем эту нецивилизованную войну и исцеляем саму душу нашей страны. Это задача, которая стоит впереди. И эту задачу мы должны решать вместе", – взывал к американцам Байден. Президент или его спичрайтеры прибегли к игре слов. Слово "uncivil" в составе фразы "uncivil war" можно перевести как "нецивилизованный" или "неучтивый". При этом Байден, предположительно, проводит параллель с выражением "civil war", которое переводится как "гражданская война".



Напомним, что в субботу Сенат проголосовал в рамках второй процедуры импичмента Трампа, инициированной демократами в Палате представителей. 45-го президента США пытались обвинить в подстрекательстве к мятежу, который вылился в погром Капитолия. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимом минимуме 67), против – 43. При этом за импичмент проголосовали не только демократы, но и семеро сенаторов-республиканцев.



Байден в своей речи особо отметил, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел, хоть и голосовал против импичмента, но ранее возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию демократов. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в нижней палате Конгресса (Палате представителей) Кевин Маккарти.



В Москве вашингтонское голосование оценили, как проявление все разрастающегося внутреннего раскола в американском обществе и политическом истеблишменте. Об этом, в частности, сказал ТАСС глава профильного думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.



По мнению депутата, "эта беспрецедентная процедура стала следствием межпартийных разборок и незавершившейся вендетты демократов", причем не только за штурм Капитолия, но и за поражение Хиллари Клинтон в 2016-м. Правда, как отметил глава международного комитета верхней палаты Константин Косачев, демократам не удалось ни добить Трампа, ни продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии.



"Последствия решения Сената для Трампа станут скорее символическими", – полагает эксперт-американист Малек Дудаков. По его мнению, 45-й президент США войдет в историю как первый глава американского государства, прошедший через две попытки объявления ему импичмента, которые, правда, оказались провальными.

Но в настоящий момент наибольший интерес представляют не гипотетические перспективы Трампа, а та программа, которая была заложена в речи действующего президента об исцелении американской души, отмечают эксперты.



"В речи Байдена говорилось о единстве нации, а не о ее объединении. Это важный момент, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. – Президент не говорил о примирении, он говорил о единстве. И в той же речи Байден вел речь о том, что нация раздирается расизмом, с которым предстоит бороться. А расизмом, как известно, именуется все то, с чем демократы и лично не согласны". По оценке собеседника, "выступление Байдена было пронизано воинственным духом, в стиле ленинского высказывания: "Прежде, чем объединиться, мы должны сначала решительно размежеваться".



"Глава Белого дома говорил об исцелении души Америки, но ничего лечить не собирался. Напротив, намерение Байдена, а точнее правящих демократов, состоит в том, чтобы сделать незначимым мнение массы американцев, голосовавших за Трампа.



Об этом говорится в том числе в печати", – подчеркнул Дробницкий.



По мнению собеседника, выступление Байдена было речью президента в ситуации гражданской войны. "В знаменитой Геттисбергской речи Авраама Линкольна 1863 года тоже говорилось об объединении и исцелении. Но на деле это был призыв: "Вперед, заряжайте пушки!", – провел параллель Дробницкий.



По мнению американиста, Соединенные Штаты оказались сейчас в ситуации гражданской войны – пусть и бескровной. "Байден имел в виду примерно следующее: "Когда мы победим в этой войне, тогда и восторжествует истинная Америка, как мы ее понимаем". "Единство", о котором он говорил, подразумевает "присоединяйтесь, иначе сами будете виноваты", – подчеркнул собеседник.



Невозможно представить себе, чтобы либеральные глобалисты-демократы, постоянно менялись бы властью с республиканцами-изоляционистами трампистского толка, указал эксперт-американист. "Довольно сложно время от времени, каждые четыре или восемь лет, выходить из процесса построения глобального миропорядка, а потом обратно в него входить, – заметил эксперт. – Поэтому в определенном смысле должно было быть принято юридическое решение в отношении противной стороны, которое фактически запрещало бы трампистскую идеологию".



Дробницкий предполагает, что по замыслу демократов ситуация должна была развиваться так: "Кого-то посадить, кого-то осудить, а потом попытаться убедить через прессу, что наказано не какое-то конкретное преступление, но в целом осужден трампизм".



В случае победы Трампа и его идеологии, аналогичным образом обошлись бы с либерал-глобалистами, полагает собеседник. "Это обязательное условие для дальнейшего движения вперед. Сейчас же в Вашингтоне застряли на середине пути", – считает эксперт.



По мнению Дробницкого, суд над Трампом должен был стать этакой вишенкой на торте. "Ожидалось, что по итогам процесса будет провозглашено: "Мы осудили прошлое как преступную случайность, осудили преступников, атаковавших демократию и рвавшихся к власти при помощи Владимира Путина или без нее. Но теперь демократия восторжествовала". Но сделать этого не получилось", – отметил Дробницкий. Вынесенное Трампу порицание за неаккуратные высказывания безусловно нельзя считать заменой суровому вердикту.



Для демократов, безусловно, проигрышем стало то, что не удалось склонить на свою сторону большое количество республиканцев, в том числе в Сенате. "Конечно, им хотелось бы представить свою победу как полную. Хотелось бы показать, что они прогнули под себя Республиканскую партию, чтобы она отказалась от Трампа. И даже не от самого бывшего президента, а от трампизма – от той повестки, которая привела на участки 70 с лишним миллионов человек, проголосовавших за Трампа в 2020 году".

Эта цель реализована не была, по мнению Дробницкого. Он полагает, что сохраняется возможность выдвижения в 2024 году кандидата, близкого по взглядам к Трампу. "Не говоря уже о том, что сам Трамп сохраняет возможность баллотироваться еще раз", – заметил американист.



Дудаков, в свою очередь, сильно сомневается в том, что Трамп выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах. "Во-первых, свою роль будет играть преклонный возраст, 78-79 лет. Во-вторых, у Трампа, я думаю, есть понимание того, что он не выиграет в 2024 году после такого болезненного поражения на прошедших президентских выборах", – считает эксперт.



Кроме того, Байден, похоже, полагает, что в отношении экс-президента могут быть заведены дела на уровне прокуратуры столичного округа Колумбия, добавил Дудаков. Были сообщения о том, что Трампа могут обвинить в подстрекательстве к мятежу. Возможны гражданские иски – в общем, возникнут проблемы, несмотря на то, что в Сенате его уже оправдали. Понятно, что для Байдена это очередной повод пнуть Трампа, и он этим, безусловно, воспользуется".



В свою очередь Дробницкий согласился с выводами издания The National Interest, которое полагает: сейчас, по итогам "недоимпичмента" Трампа, победителем во многом оказался все-таки Байден. Хотя бы потому, что теперь Конгресс (который контролируют демократы) не загружен процессом против Трампа и может спокойно работать с инициативами Белого дома.



"Легче проводить законодательные инициативы, в том числе несчастливый второй антикризисный билль размером почти в 2 трлн долларов. Скорее всего, этим сложно заниматься, когда Сенат занят исключительно долгим судом над Трампом, – пояснил собеседник. – Вместе с тем не думаю, чтобы это сильно волновало президента Байдена. Основные, ударные решения он принимает своими указами, и здесь он, хоть и не критично, но вышел за рамки исполнительной власти. Уже известно, что в некоторых штатах подаются судебные иски (а в некоторых уже и поданы) относительно инициатив Байдена".



Но нынешний президент-демократ, как и намеревался, и далее будет действовать при помощи исполнительных указов, и в этом смысле эта администрация Белого дома вряд ли будет отличаться от администрации Барака Обамы, отметил Дробницкий. "Но это не самое главное, что хотел бы сделать Байден, а главное – осуждение трампизма – достигнуто не было", – добавил Дробницкий.



По словам эксперта, сейчас демократы постараются использовать результаты прошедшей президентской кампании и контроль над обеими палатами парламента для того, чтобы сделать свою власть несменяемой. Это возможно осуществить, приняв такие решения в экономической сфере, социальной сфере и международной политике, "которые были бы структурно неотменяемыми". Источник - vz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613373840

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Фракция "Nur Otan" в Мажилисе приступила к работе в рамках "Дорожной карты" по реализации Предвыборной программы партии

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года №48

- Кадровые перестановки

- Шаги в прошлое

- Сенаторы обсудили развитие обрабатывающей промышленности

- Проведено заседание МВГК

- МОН: В Казахстане закрыто 8 колледжей

- О лишении АО AsiaCredit Bank лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг

- Более 7,5 млрд. тенге инвестиций привлечено в геологическую отрасль Казахстана

